  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Вальядолид
 
Позже
Райо Вальекано
Прогнозы 103
Вальядолид 27.2% (28)
X 47.6% (49)
Райо Вальекано 25.2% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Райо Вальекано
3.40
Реклама, pari.ru
3.35
2.65
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
35
Ба
Джума
3
Торрес
Давид
22
Роза
Лукас
12
Мартин
Марио
15
Кёмерт
Эрай
21
Амалла
Селим
19
Дьедью
Амат
14
Латаса
Хуан
18
Мачис
Дарвин
13
Баталья
Аугусто
2
Рациу
Андрей
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
20
Балью
Иван
19
Де
Фрутос
Хорхе
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
21
Эмбарба
Адриан
14
Камелло
Серхио
7
Паласон
Иси
Вальядолид
4-3-3
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Вальядолид
Райо Вальекано

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ТМК
0:0
П
1:2
П
0:1
ТМК
2:0
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
0:0
ТМС
2:1
П
1:1
КК
3:1
КК
0:0
П
0:3
П
1:2
П
6:1
С
2:2
С
3:0
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.73
1.3

Среднее время на гол

52
69

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.62
1.14

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

55
78

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 2 0.25
Санчес Иван 1 0.13
Перес Кике 1 0.13
Амалла Селим 0 0
Дьедью Амат 0 0
Мартин Марио 0 0
Марото Марио 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Унаи 2 0.25
Камелло Серхио 2 0.25
Мумин Абдул 1 0.13
Де Фрутос Хорхе 1 0.13
Рациу Андрей 1 0.13
Паласон Иси 1 0.13
Гарсия Альваро Ривера 1 0.13
Лежён Флорьян 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Сисс Пате 0 0
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Станко 4 0
Роза Лукас 4 0
Paulo Pezzolano 3 0
Мартин Марио 1 1
Перес Кике 2 0
Андре Маркос 2 0
Латаса Хуан 2 0
Луис Перез 1 0
Торрес Давид 1 0
Санчес Иван 1 0
Амалла Селим 1 0
Санчес Хавьер 1 0
Кёмерт Эрай 1 0
Чуки 1 0
Ба Джума 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Унаи 3 0
Мумин Абдул 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Сисс Пате 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Родригес Хамес 1 0
Балью Иван 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Диас Педро 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Рациу Андрей 1 0
Камелло Серхио 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Вальядолид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

0
5
Вальядолид
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
3
60%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
1
20%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
3
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

16
8
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
44%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1
Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1
Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0

Результаты матчей

Вальядолид
Райо Вальекано

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
3.
Вильярреал
 Заявка 8 5 2 1 17 - 15 17
4.
Атлетико М
 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
7.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сельта
 Заявка 8 3 1 4 15 - 15 10
10.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
11.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
12.
Эспаньол
 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
13.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 0 3 5 9 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
10.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
11.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
12.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
13.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
15.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
17.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
18.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 4
Леганес Розье Валентен 4
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Весь список
Где смотреть матч Вальядолид - Райо Вальекано онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вальядолид - Райо Вальекано

Исход игры
Вальядолид
26.9% (28)
Ничья
47.1% (49)
Райо Вальекано
26% (27)
Тотал 2.5
Больше
34.31% (35)
Меньше
65.69% (67)
Обе команды забьют
Да
76.47% (78)
Нет
23.53% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (43)
1:2 Райо Вальекано
18.3% (19)
2:1 Вальядолид
15.4% (16)
1:0 Вальядолид
8.7% (9)
0:1 Райо Вальекано
6.7% (7)
0:0 Ничья
5.8% (6)
2:0 Вальядолид
1.9% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Вальядолид
Райо Вальекано
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный