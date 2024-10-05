Тур: 9. Стадион: Хосе Сорилья. Зрители: 21112 Главный судья: Гонсалес Пабло
1:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаКёмерт Эрай
32' Желтая карточкаЛатаса Хуан
34' Желтая карточкаPaulo Pezzolano
49' Желтая карточкаРоза Лукас
1:0
51' ГолАмалла Селим
1:1
57' ГолДе Фрутос Хорхе
62' Желтая карточкаТоррес Давид
1:2
80' ГолДе Фрутос Хорхе
82' Желтая карточкаЛопес Унаи
90' Желтая карточкаБалью Иван
90'+7
Ход матча
20'
32'
34'
49'
51'
1:0
57'
1:1
62'
80'
1:2
82'
83'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 13
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
301 Количество передач 470
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Ба
Джума
22
Роза
Лукас
12
Мартин
Марио
15
Кёмерт
Эрай
21
Амалла
Селим
19
Дьедью
Амат
14
Латаса
Хуан
18
Мачис
Дарвин
16
Мумин
Абдул
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ба ДжумаЗащитник
- Защитник
-
22 Роза ЛукасЗащитник
-
12 Мартин МариоПолузащитник
-
15 Кёмерт ЭрайПолузащитник
-
21 Амалла СелимПолузащитник
-
19 Дьедью АматНападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
18 Мачис ДарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Часко РаульЗащитник
-
20 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Санчес ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Моро РаульНападающий
-
23 Тухами АнуарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеццолано Пауло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
-
20 Балью ИванЗащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вальядолид
Райо Вальекано
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.73
1.3
Среднее время на гол
52
69
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.62
1.14
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
55
78
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|2
|0.22
|Амалла Селим
|1
|0.11
|Санчес Иван
|1
|0.11
|Перес Кике
|1
|0.11
|Дьедью Амат
|0
|0
|Мартин Марио
|0
|0
|Марото Марио
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Фрутос Хорхе
|3
|0.33
|Лопес Унаи
|2
|0.22
|Камелло Серхио
|2
|0.22
|Паласон Иси
|1
|0.11
|Мумин Абдул
|1
|0.11
|Рациу Андрей
|1
|0.11
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0.11
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Сисс Пате
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роза Лукас
|5
|0
|Paulo Pezzolano
|4
|0
|Юрич Станко
|4
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Мартин Марио
|1
|1
|Торрес Давид
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Андре Маркос
|2
|0
|Луис Перез
|1
|0
|Санчес Иван
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Санчес Хавьер
|1
|0
|Чуки
|1
|0
|Ба Джума
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Унаи
|4
|0
|Мумин Абдул
|3
|0
|Балью Иван
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Сисс Пате
|2
|0
|Лежён Флорьян
|1
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Эспино Альфонсо
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Диас Педро
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Рациу Андрей
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Вальядолид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
0
5
Вальядолид
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
3
60%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
1
20%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
3
50%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Пропущено
18
9
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
4
44%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
8
44%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1
Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1
Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0
Результаты матчей
Вальядолид
Райо Вальекано
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 15
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 7
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|17.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|4
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|4
|Валенсия
|Пепелу
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вальядолид 1:2 Райо Вальекано
Исход игры
Вальядолид
25.7% (27)
Ничья
46.7% (49)
Райо Вальекано
27.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
34.95% (36)
Меньше
65.05% (67)
Обе команды забьют
Да
76.7% (79)
Нет
23.3% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (43)
1:2 Райо Вальекано
20% (21)
2:1 Вальядолид
14.3% (15)
1:0 Вальядолид
8.6% (9)
0:1 Райо Вальекано
6.7% (7)
0:0 Ничья
5.7% (6)
2:0 Вальядолид
1.9% (2)
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