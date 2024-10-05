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Тур: 9. Стадион: . Зрители: 21112 Главный судья: Гонсалес Пабло
Вальядолид
1:2
Конец матча
Райо Вальекано
0'
20' Желтая карточка
Кёмерт Эрай
32' Желтая карточка
Латаса Хуан
34' Желтая карточка
Paulo Pezzolano
49' Желтая карточка
Роза Лукас
1:0
51' Гол
Амалла Селим
1:1
57' Гол
Де Фрутос Хорхе
62' Желтая карточка
Торрес Давид
1:2
80' Гол
Де Фрутос Хорхе
82' Желтая карточка
Лопес Унаи
90' Желтая карточка
Балью Иван
90'+7

Ход матча

20'
Кёмерт Эрай
 
32'
Латаса Хуан
 
34'
Paulo Pezzolano
 
46'
Моро Рауль
Мачис Дарвин
 
46'
Юрич Станко
Кёмерт Эрай
 
46'
Андре Маркос
Латаса Хуан
 
49'
Роза Лукас
 
51'
Амалла Селим
(Моро Рауль)
1:0
57'
1:1
Де Фрутос Хорхе
(Паласон Иси)
62'
Торрес Давид
 
63'
 
Гарсия Альваро
Эмбарба Адриан
63'
 
Гумбау Херард
Валентин Оскар
68'
Тухами Ануар
Дьедью Амат
 
77'
 
Гвардиола Серхи
Камелло Серхио
77'
 
Родригес Хамес
Паласон Иси
80'
1:2
Де Фрутос Хорхе
82'
 
Лопес Унаи
83'
 
Сисс Пате
Лопес Унаи
83'
Санчес Иван
Амалла Селим
 
90'
 
Балью Иван

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 13
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 301 Количество передач 470
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 105
Вальядолид 25.7% (27)
X 46.7% (49)
Райо Вальекано 27.6% (29)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
35
Ба
Джума
3
Торрес
Давид
22
Роза
Лукас
12
Мартин
Марио
15
Кёмерт
Эрай
21
Амалла
Селим
19
Дьедью
Амат
14
Латаса
Хуан
18
Мачис
Дарвин
13
Баталья
Аугусто
2
Рациу
Андрей
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
20
Балью
Иван
19
Де
Фрутос
Хорхе
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
21
Эмбарба
Адриан
14
Камелло
Серхио
7
Паласон
Иси
Вальядолид
4-3-3
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Вальядолид
Райо Вальекано

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ТМК
0:0
П
1:2
П
0:1
ТМК
2:0
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
0:0
ТМС
2:1
П
1:1
КК
3:1
КК
0:0
П
0:3
П
1:2
П
6:1
С
2:2
С
3:0
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.73
1.3

Среднее время на гол

52
69

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.62
1.14

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

55
78

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 2 0.22
Амалла Селим 1 0.11
Санчес Иван 1 0.11
Перес Кике 1 0.11
Дьедью Амат 0 0
Мартин Марио 0 0
Марото Марио 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 3 0.33
Лопес Унаи 2 0.22
Камелло Серхио 2 0.22
Паласон Иси 1 0.11
Мумин Абдул 1 0.11
Рациу Андрей 1 0.11
Гарсия Альваро Ривера 1 0.11
Лежён Флорьян 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Сисс Пате 0 0
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роза Лукас 5 0
Paulo Pezzolano 4 0
Юрич Станко 4 0
Латаса Хуан 3 0
Мартин Марио 1 1
Торрес Давид 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Перес Кике 2 0
Андре Маркос 2 0
Луис Перез 1 0
Санчес Иван 1 0
Амалла Селим 1 0
Санчес Хавьер 1 0
Чуки 1 0
Ба Джума 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Унаи 4 0
Мумин Абдул 3 0
Балью Иван 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Сисс Пате 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Родригес Хамес 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Диас Педро 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Рациу Андрей 1 0
Камелло Серхио 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Вальядолид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

0
5
Вальядолид
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
3
60%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
1
20%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
3
50%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Пропущено

18
9
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
4
44%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
8
44%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1
Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1
Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0

Результаты матчей

Вальядолид
Райо Вальекано

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
3.
Вильярреал
 Заявка 8 5 2 1 17 - 15 17
4.
Атлетико М
 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
7.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Сельта
 Заявка 9 4 1 4 16 - 15 13
9.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
10.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
11.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
12.
Эспаньол
 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
13.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
19.
Вальядолид
 Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
10.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
11.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
12.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
13.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
15.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
17.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
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Топ нарушителей
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Вальядолид Paulo Pezzolano 4
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Валенсия Пепелу 4
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 105
    Вальядолид 25.7% (27)
    X 46.7% (49)
    Райо Вальекано 27.6% (29)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вальядолид 1:2 Райо Вальекано

    Исход игры
    Вальядолид
    25.7% (27)
    Ничья
    46.7% (49)
    Райо Вальекано
    27.6% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.95% (36)
    Меньше
    65.05% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    76.7% (79)
    Нет
    23.3% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41% (43)
    1:2 Райо Вальекано
    20% (21)
    2:1 Вальядолид
    14.3% (15)
    1:0 Вальядолид
    8.6% (9)
    0:1 Райо Вальекано
    6.7% (7)
    0:0 Ничья
    5.7% (6)
    2:0 Вальядолид
    1.9% (2)
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