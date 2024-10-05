Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

82' Лопес Унаи совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Г О О О О Л - Де Фрутос Хорхе забивает ударом с правой ноги!

80' Де Фрутос Хорхе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

78' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Роза Лукас пробует нанести удар издали, но Аугусто Баталья держит все под контролем

75' Мартин Марио нанес удар головой, но Аугусто Баталья спокойно отбил мяч.

75' Луис Перез из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Гарсия Альваро Ривера навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Удар от ворот произведет Вальядолид

68' Де Фрутос Хорхе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Де Фрутос Хорхе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Гарсия Альваро Ривера навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Торрес Давид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

62' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Хорошую попытку сделал Амалла Селим . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Вальядолид

59' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Райо Вальекано будет все-таки засчитан.

58' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Райо Вальекано

57' Роза Лукас плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

57' Паласон Иси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Г О О О О Л - Де Фрутос Хорхе забивает с правой ноги!

56' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Г О О О О Л - Амалла Селим забивает с правой ноги!

51' Моро Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Удар от ворот произведет Вальядолид

50' Паласон Иси решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

49' Роза Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Моро Рауль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Моро Рауль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Сегодняшная посещаемость составляет 21112 болельщиков

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.