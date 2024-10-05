Тур: 9. Стадион: Гран Канария. Главный судья: Кордеро Адриан
0:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
17'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Хоркаш
Динко
23
Муньос
Алекс
29
Эссугу
Дариу
24
Янузай
Аднан
37
Силва
Фабио
30
Альварес
Уго
10
Аспас
Яго
- Основной состав
-
13 Хоркаш ДинкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Муньос АлексЗащитник
- Полузащитник
-
29 Эссугу ДариуПолузащитник
-
24 Янузай АднанПолузащитник
-
37 Силва ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мата ХаймеПолузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
-
21 Хиль ИванПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Каррион Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Альварес УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дуран ПаблоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лас-Пальмас
Сельта
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.4
Среднее время на гол
47
64
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
1.9
1.2
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
47
75
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Сандро
|3
|0.33
|Молейро Альберто
|3
|0.33
|Силва Фабио
|1
|0.11
|Муньос Алекс
|1
|0.11
|Макбарни Оливер
|0
|0
|Янузай Аднан
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
|Родригес Кирьян
|0
|0
|Росада Виктор
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|4 (1)
|0.44
|Иглесиас Борха
|3
|0.33
|Мингеса Оскар
|2
|0.22
|Сведберг Виллиот
|2
|0.22
|Альварес Уго
|1
|0.11
|Старфельт Карл
|1
|0.11
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.11
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.11
|Дуран Пабло
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Фабио
|2
|0
|Суарес Алехандро
|2
|0
|Мармоль Мика
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Бенито Рамирес
|1
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Хоркаш Динко
|1
|0
|Родригес Кирьян
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
|Росада Виктор
|1
|0
|Молейро Альберто
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Уго
|3
|0
|Родригес Хави
|2
|0
|Илайш Мориба
|2
|0
|Сотело Хьюго
|2
|0
|Родригес Дамиан
|2
|0
|Гонсалес Альфонсо
|0
|1
|Аспас Яго
|1
|0
|Старфельт Карл
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Claudio Giraldez
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сельта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
7
Лас-Пальмас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
0
9
Лас-Пальмас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сельта
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
5
31%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
5
31%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3
Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0
Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1
Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Сельта
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
26
53
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 15
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 15
|11
|10.
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 7
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|19.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 17
|6
|20.
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|20.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|19.
|0:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|0:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Валенсия
|Пепелу
|4
|Леганес
|Розье Валентен
|4
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:0 Сельта
Исход игры
Лас-Пальмас
16.7% (18)
Ничья
35.2% (38)
Сельта
48.1% (52)
Тотал 2.5
Больше
43.69% (45)
Меньше
56.31% (58)
Обе команды забьют
Да
79.61% (82)
Нет
20.39% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.3% (37)
1:2 Сельта
30.6% (33)
0:1 Сельта
11.1% (12)
2:1 Лас-Пальмас
7.4% (8)
1:0 Лас-Пальмас
3.7% (4)
0:2 Сельта
3.7% (4)
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