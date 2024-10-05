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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Кордеро Адриан
Лас-Пальмас
0:0
Первый тайм: 27'
Сельта
0'
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Сведберг Виллиот

Ход матча

17'
 
Сведберг Виллиот

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 106
Лас-Пальмас 17% (18)
X 34.9% (37)
Сельта 48.1% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лас-Пальмас
Ничья
Сельта
3.50
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хоркаш
Динко
18
Росада
Виктор
4
Суарес
Алехандро
28
Херцог
Хуанма
23
Муньос
Алекс
5
Муньос
Хави
29
Эссугу
Дариу
24
Янузай
Аднан
37
Силва
Фабио
10
Молейро
Альберто
16
Макбарни
Оливер
13
Гуаита
Висенте
22
Манкильо
Хави
2
Старфельт
Карл
20
Алонсо
Маркос
3
Мингеса
Оскар
30
Альварес
Уго
8
Пейнадо
Франсиско
6
Илайш
Мориба
10
Аспас
Яго
19
Сведберг
Виллиот
7
Иглесиас
Борха
Лас-Пальмас
4-2-3-1
Сельта
3-4-2-1

История личных встреч

Лас-Пальмас
Сельта

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:1
П
2:1
П
2:5
П
3:1
П
3:3
П
2:1
П
3:3
КК
3:1
КК
2:1
С
3:1
С
1:2
КК
0:0
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.4

Среднее время на гол

47
64

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

1.9
1.2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

47
75

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 3 0.33
Молейро Альберто 3 0.33
Силва Фабио 1 0.11
Муньос Алекс 1 0.11
Макбарни Оливер 0 0
Янузай Аднан 0 0
Муньос Хави 0 0
Родригес Кирьян 0 0
Росада Виктор 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 4 (1) 0.44
Иглесиас Борха 3 0.33
Мингеса Оскар 2 0.22
Сведберг Виллиот 2 0.22
Альварес Уго 1 0.11
Старфельт Карл 1 0.11
Пейнадо Франсиско 1 0.11
Дувикас Анастасиос 1 0.11
Дуран Пабло 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Фабио 2 0
Суарес Алехандро 2 0
Мармоль Мика 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Бенито Рамирес 1 0
Янузай Аднан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Хоркаш Динко 1 0
Родригес Кирьян 1 0
Парк Марвин 1 0
Росада Виктор 1 0
Молейро Альберто 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Уго 3 0
Родригес Хави 2 0
Илайш Мориба 2 0
Сотело Хьюго 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Аспас Яго 1 0
Старфельт Карл 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сельта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
7
Лас-Пальмас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

0
9
Лас-Пальмас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сельта
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
5
31%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
5
31%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3
Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0
Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1
Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Сельта

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
3.
Вильярреал
 Заявка 8 5 2 1 17 - 15 17
4.
Атлетико М
 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
7.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сельта
 0:0 Заявка 9 3 2 4 15 - 15 11
10.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 9 2 5 2 9 - 8 11
11.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
12.
Эспаньол
 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
13.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
19.
Вальядолид
 0:0 Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 9 0 4 5 9 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
10.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
11.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
12.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
13.
Вальядолид
 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
14.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Сельта
 0:0 Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
17.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
19.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Вальядолид
 0:0 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
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Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 4
Леганес Розье Валентен 4
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
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    Прогнозы 106
    Лас-Пальмас 17% (18)
    X 34.9% (37)
    Сельта 48.1% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Сельта
    3.50
    3.60
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    2.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:0 Сельта

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    16.7% (18)
    Ничья
    35.2% (38)
    Сельта
    48.1% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.69% (45)
    Меньше
    56.31% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    79.61% (82)
    Нет
    20.39% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.3% (37)
    1:2 Сельта
    30.6% (33)
    0:1 Сельта
    11.1% (12)
    2:1 Лас-Пальмас
    7.4% (8)
    1:0 Лас-Пальмас
    3.7% (4)
    0:2 Сельта
    3.7% (4)
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