Тур: 9. Стадион: Гран Канария. Зрители: 21482 Главный судья: Кордеро Адриан
0:1
Конец матча
0'
17' Undefined phrase: football_event_Сведберг Виллиот
0:1
28' ГолИглесиас Борха
32' Желтая карточкаПейнадо Франсиско
42' Желтая карточкаМанкильо Хави
45' Желтая карточкаСилва Фабио
52' Желтая карточкаИлайш Мориба
54' Вторая желтая карточкаИлайш Мориба
54' Желтая карточкаАспас Яго
55' Желтая карточкаМингеса Оскар
56' Вторая желтая карточкаАспас Яго
70' Желтая карточкаМата Хайме
75' Желтая карточкаДувикас Анастасиос
82' Желтая карточкаКампанья Хосе
90'+8
Ход матча
17'
28'
0:1
42'
45'
52'
54'
54'
55'
56'
70'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
11 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 2
-
5 Замены 5
-
513 Количество передач 353
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Хоркаш
Динко
23
Муньос
Алекс
29
Эссугу
Дариу
24
Янузай
Аднан
37
Силва
Фабио
30
Альварес
Уго
10
Аспас
Яго
- Основной состав
-
13 Хоркаш ДинкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Муньос АлексЗащитник
- Полузащитник
-
29 Эссугу ДариуПолузащитник
-
24 Янузай АднанПолузащитник
-
37 Силва ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мата ХаймеПолузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
-
21 Хиль ИванПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Каррион Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Альварес УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дуран ПаблоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лас-Пальмас
Сельта
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.4
Среднее время на гол
47
64
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
1.9
1.2
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
47
75
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Сандро
|3
|0.33
|Молейро Альберто
|3
|0.33
|Силва Фабио
|1
|0.11
|Муньос Алекс
|1
|0.11
|Макбарни Оливер
|0
|0
|Янузай Аднан
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
|Родригес Кирьян
|0
|0
|Росада Виктор
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|4 (1)
|0.44
|Иглесиас Борха
|4
|0.44
|Мингеса Оскар
|2
|0.22
|Сведберг Виллиот
|1
|0.11
|Альварес Уго
|1
|0.11
|Старфельт Карл
|1
|0.11
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.11
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.11
|Дуран Пабло
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Фабио
|3
|0
|Суарес Алехандро
|2
|0
|Мармоль Мика
|2
|0
|Кампанья Хосе
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Бенито Рамирес
|1
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Мата Хайме
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Хоркаш Динко
|1
|0
|Родригес Кирьян
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
|Росада Виктор
|1
|0
|Молейро Альберто
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илайш Мориба
|3
|1
|Аспас Яго
|2
|1
|Альварес Уго
|3
|0
|Родригес Хави
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Сотело Хьюго
|2
|0
|Родригес Дамиан
|2
|0
|Гонсалес Альфонсо
|0
|1
|Манкильо Хави
|1
|0
|Старфельт Карл
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Claudio Giraldez
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сельта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
7
Лас-Пальмас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сельта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
0
9
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сельта
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
6
35%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
12%
2
14%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
5
29%
29%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3
Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0
Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1
Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Сельта
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
27
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 15
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 7
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|17.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|4
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|4
|Валенсия
|Пепелу
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:1 Сельта
Исход игры
Лас-Пальмас
16.7% (18)
Ничья
35.2% (38)
Сельта
48.1% (52)
Тотал 2.5
Больше
43.69% (45)
Меньше
56.31% (58)
Обе команды забьют
Да
79.61% (82)
Нет
20.39% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.3% (37)
1:2 Сельта
30.6% (33)
0:1 Сельта
11.1% (12)
2:1 Лас-Пальмас
7.4% (8)
1:0 Лас-Пальмас
3.7% (4)
0:2 Сельта
3.7% (4)
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