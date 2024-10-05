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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 21482 Главный судья: Кордеро Адриан
Лас-Пальмас
0:1
Конец матча
Сельта
0'
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Сведберг Виллиот
0:1
28' Гол
Иглесиас Борха
32' Желтая карточка
Пейнадо Франсиско
42' Желтая карточка
Манкильо Хави
45' Желтая карточка
Силва Фабио
52' Желтая карточка
Илайш Мориба
54' Вторая желтая карточка
Илайш Мориба
54' Желтая карточка
Аспас Яго
55' Желтая карточка
Мингеса Оскар
56' Вторая желтая карточка
Аспас Яго
70' Желтая карточка
Мата Хайме
75' Желтая карточка
Дувикас Анастасиос
82' Желтая карточка
Кампанья Хосе
90'+8

Ход матча

17'
 
Сведберг Виллиот
28'
0:1
Иглесиас Борха
(Мингеса Оскар)
32'
 
Пейнадо Франсиско
42'
 
Манкильо Хави
45'
Силва Фабио
 
52'
 
Илайш Мориба
54'
 
Илайш Мориба
54'
 
Аспас Яго
55'
 
Мингеса Оскар
56'
 
Аспас Яго
58'
Фустер Мануэль
Муньос Хави
 
58'
Бенито Рамирес
Муньос Алекс
 
61'
 
Родригес Хави
Манкильо Хави
62'
 
Дуран Пабло
Сведберг Виллиот
62'
 
Дувикас Анастасиос
Иглесиас Борха
67'
Мата Хайме
Макбарни Оливер
 
67'
Кардона Марк
Силва Фабио
 
70'
Мата Хайме
 
75'
Кампанья Хосе
Суарес Алехандро
 
75'
 
Дувикас Анастасиос
79'
 
Серви Франко
Альварес Уго
82'
Кампанья Хосе
 
90'
 
Домингес Карлос
Мингеса Оскар

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 2
  • 5 Замены 5
  • 513 Количество передач 353
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 108
Лас-Пальмас 16.7% (18)
X 35.2% (38)
Сельта 48.1% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хоркаш
Динко
18
Росада
Виктор
4
Суарес
Алехандро
28
Херцог
Хуанма
23
Муньос
Алекс
5
Муньос
Хави
29
Эссугу
Дариу
24
Янузай
Аднан
37
Силва
Фабио
10
Молейро
Альберто
16
Макбарни
Оливер
13
Гуаита
Висенте
22
Манкильо
Хави
2
Старфельт
Карл
20
Алонсо
Маркос
3
Мингеса
Оскар
30
Альварес
Уго
8
Пейнадо
Франсиско
6
Илайш
Мориба
10
Аспас
Яго
19
Сведберг
Виллиот
7
Иглесиас
Борха
Лас-Пальмас
4-2-3-1
Сельта
3-4-2-1

История личных встреч

Лас-Пальмас
Сельта

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:1
П
2:1
П
2:5
П
3:1
П
3:3
П
2:1
П
3:3
КК
3:1
КК
2:1
С
3:1
С
1:2
КК
0:0
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.4

Среднее время на гол

47
64

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

1.9
1.2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

47
75

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 3 0.33
Молейро Альберто 3 0.33
Силва Фабио 1 0.11
Муньос Алекс 1 0.11
Макбарни Оливер 0 0
Янузай Аднан 0 0
Муньос Хави 0 0
Родригес Кирьян 0 0
Росада Виктор 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 4 (1) 0.44
Иглесиас Борха 4 0.44
Мингеса Оскар 2 0.22
Сведберг Виллиот 1 0.11
Альварес Уго 1 0.11
Старфельт Карл 1 0.11
Пейнадо Франсиско 1 0.11
Дувикас Анастасиос 1 0.11
Дуран Пабло 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Фабио 3 0
Суарес Алехандро 2 0
Мармоль Мика 2 0
Кампанья Хосе 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Бенито Рамирес 1 0
Янузай Аднан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Мата Хайме 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Хоркаш Динко 1 0
Родригес Кирьян 1 0
Парк Марвин 1 0
Росада Виктор 1 0
Молейро Альберто 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илайш Мориба 3 1
Аспас Яго 2 1
Альварес Уго 3 0
Родригес Хави 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Сотело Хьюго 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Манкильо Хави 1 0
Старфельт Карл 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сельта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
7
Лас-Пальмас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сельта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

0
9
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сельта
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
6
35%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
12%
2
14%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
5
29%
29%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3
Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0
Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1
Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Сельта

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
3.
Вильярреал
 Заявка 8 5 2 1 17 - 15 17
4.
Атлетико М
 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
7.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Сельта
 Заявка 9 4 1 4 16 - 15 13
9.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
10.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
11.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
12.
Эспаньол
 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
13.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
19.
Вальядолид
 Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
10.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
11.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
12.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
13.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
15.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
17.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Вальядолид Paulo Pezzolano 4
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Валенсия Пепелу 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Сельта заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Лас-Пальмас: 60%, Сельта: 40%.
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 21482 болельщиков
  • 98'
    Молейро Альберто навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    Домингес Карлос из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Родригес Хави из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Лас-Пальмас 16.7% (18)
    X 35.2% (38)
    Сельта 48.1% (52)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:1 Сельта

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    16.7% (18)
    Ничья
    35.2% (38)
    Сельта
    48.1% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.69% (45)
    Меньше
    56.31% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    79.61% (82)
    Нет
    20.39% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.3% (37)
    1:2 Сельта
    30.6% (33)
    0:1 Сельта
    11.1% (12)
    2:1 Лас-Пальмас
    7.4% (8)
    1:0 Лас-Пальмас
    3.7% (4)
    0:2 Сельта
    3.7% (4)
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