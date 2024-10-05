Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Удар от ворот произведет Сельта

92' Удар от ворот произведет Сельта

92' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Удар от ворот произведет Сельта

89' Молейро Альберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Молейро Альберто пробует нанести удар издали, но Висенте Гуаита держит все под контролем

87' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Росада Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Матч возобновлен

83' Дуран Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Кампанья Хосе получил желтую карточку от судьи

81' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

77' Удар от ворот произведет Сельта

77' Кампанья Хосе бьет со штрафного в створ, но Висенте Гуаита держит все под контролем

75' Дувикас Анастасиос получил желтую карточку от судьи

74' Удар от ворот произведет Сельта

73' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

70' Мата Хайме получил желтую карточку от судьи

69' Удар от ворот произведет Сельта

63' Удар от ворот произведет Сельта

62' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

59' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Сельта

56' КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Аспас Яго получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!

55' Мингеса Оскар получает желтую карточку за неспортивное поведение

54' Рефери не любит споров - именно за это Аспас Яго сейчас получил желтую

52' Удар от ворот произведет Сельта

52' Судья подбегает и показывает Илайш Мориба из команды Сельта отложенную желтую карточку за фол.

52' Силва Фабио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Удар от ворот произведет Сельта

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Янузай Аднан пробил со штрафного прямо в стенку

49' Матч возобновлен

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Сельта