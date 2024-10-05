Тур: 9. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Куадра Гильермо
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лунин
Андрей
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
18
Гуйе
Папе
16
Баэна
Алекс
15
Барри
Тьерно
19
Пепе
Николя
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобо РамонЗащитник
-
15 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
-
16 ЭндрикНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Конде ДиегоВратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Баэна АлексПолузащитник
-
15 Барри ТьерноНападающий
-
19 Пепе НиколяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бернат ХуанЗащитник
- Защитник
-
26 Наварро ПауЗащитник
-
11 Ахомаш ИльясПолузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
33 Кабанес ПауНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Вильярреал
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
32 матча
50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.9%
37.5%
15.6%
15 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.4%
43.8%
21.8%
11 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
2.44
1.88
Среднее время на гол
36
48
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.56
1.19
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
64
49
Голов в среднем за матч
2
1.53
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
45
58
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|5 (3)
|0.63
|Винисиус Жуниор
|3 (2)
|0.38
|Родриго
|3
|0.38
|Васкес Лукас
|1
|0.13
|Вальверде Федерико
|1
|0.13
|Диас Браим
|1
|0.13
|Милитао Эдер
|1
|0.13
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.13
|Эндрик II
|1
|0.13
|Беллингем Джуд
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|6
|0.75
|Барри Тьерно
|2
|0.25
|Данджума Арно
|2
|0.25
|Баэна Алекс
|1
|0.13
|Пепе Николя
|1
|0.13
|Кардона Серхи
|1
|0.13
|Парехо Даниэль
|1
|0.13
|Коста Логан
|1
|0.13
|Комесанья Санти
|0
|0
|Морено Херард
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модрич Лука
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Менди Ферлан
|1
|1
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуйе Папе
|2
|1
|Перес Айосе
|3
|0
|Альбиоль Рауль
|2
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Баэна Алекс
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Кардона Серхи
|2
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Конде Диего
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Барри Тьерно
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вильярреал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
1
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Вильярреал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
7
Реал Мадрид
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Вильярреал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
13
8
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
33%
2
15%
76-90
Забито
18
16
3 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
11%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
6
33%
1
6%
61-75
4
22%
5
31%
76-90
Пропущено
5
16
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
60%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1
Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2
Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0
Результаты матчей
Реал Мадрид
Вильярреал
Точный счет
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
1:2
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 15
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 7
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|17.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|4
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|4
|Валенсия
|Пепелу
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вильярреал
Исход игры
Реал Мадрид
87.4% (111)
Ничья
6.3% (8)
Вильярреал
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (72)
Меньше
29.41% (30)
Обе команды забьют
Да
67.65% (69)
Нет
32.35% (33)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
30.7% (39)
2:0 Реал Мадрид
20.5% (26)
3:1 Реал Мадрид
15.7% (20)
3:2 Реал Мадрид
3.9% (5)
1:0 Реал Мадрид
2.4% (3)
3:0 Реал Мадрид
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
4:1 Реал Мадрид
1.6% (2)
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