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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Вильярреал
Прогнозы 46
Реал Мадрид 80.4% (37)
X 10.9% (5)
Вильярреал 8.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Вильярреал
6.80
6.75
9.93
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Реал Мадрид
Вильярреал

История личных встреч

Реал Мадрид
Вильярреал

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

32 матча

50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед

Первый тайм

46.9%
37.5%
15.6%
15 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.4%
43.8%
21.8%
11 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
4:4
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:3
КК
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
0:1
П
2:3
П
1:1
П
3:0
П
1:0
П
1:1
П
0:2
П
4:2
П
2:2
П
1:1
П
3:0
П
1:3
П
4:2
П
6:2
П
0:2
П
3:2
П
1:0
ПД
3:2

Голы

Всего голов

39
30

Голов в среднем за матч

2.44
1.88

Среднее время на гол

36
48

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.56
1.19

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

64
49

Голов в среднем за матч

2
1.53

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

45
58

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 (3) 0.63
Винисиус Жуниор 3 (2) 0.38
Родриго 3 0.38
Васкес Лукас 1 0.13
Вальверде Федерико 1 0.13
Диас Браим 1 0.13
Милитао Эдер 1 0.13
Карвахаль Даниэль 1 0.13
Эндрик II 1 0.13
Беллингем Джуд 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 6 0.75
Барри Тьерно 2 0.25
Данджума Арно 2 0.25
Баэна Алекс 1 0.13
Пепе Николя 1 0.13
Кардона Серхи 1 0.13
Парехо Даниэль 1 0.13
Коста Логан 1 0.13
Комесанья Санти 0 0
Морено Херард 0 0
Конде Диего 0 0
Пино Йереми 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Менди Ферлан 1 1
Вальверде Федерико 2 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Милитао Эдер 1 0
Эндрик II 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Гюлер Арда 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйе Папе 2 1
Перес Айосе 3 0
Альбиоль Рауль 2 0
Парехо Даниэль 2 0
Фемения Кико 2 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Баэна Алекс 2 0
Пино Йереми 2 0
Кардона Серхи 2 0
Пепе Николя 1 0
Комесанья Санти 1 0
Конде Диего 1 0
Данджума Арно 1 0
Террац Рамон 1 0
Барри Тьерно 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вильярреал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Вильярреал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
7
Реал Мадрид
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Вильярреал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

13
8
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
33%
2
15%
76-90

Забито

18
16
3 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
11%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
6
33%
1
6%
61-75
4
22%
5
31%
76-90

Пропущено

5
16
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
60%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1
Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2
Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0

Результаты матчей

Реал Мадрид
Вильярреал

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
1:2
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
6
2
3
5
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
3.
Вильярреал
 Заявка 8 5 2 1 17 - 15 17
4.
Атлетико М
 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6.
Мальорка
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Осасуна
 Заявка 8 4 2 2 12 - 13 14
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сельта
 Заявка 8 3 1 4 15 - 15 10
10.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
11.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
12.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
15.
Эспаньол
 Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16.
Хетафе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 6 7
17.
Леганес
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
18.
Валенсия
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 0 3 5 9 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
9.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
10.
Эспаньол
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
12.
Хетафе
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
13.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
15.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
17.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
18.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
19.
Валенсия
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2024, осталось 2 дня 14 часов 47 минут.



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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Реал Мадрид 80.4% (37)
    X 10.9% (5)
    Вильярреал 8.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Вильярреал
    6.80
    6.75
    9.93
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вильярреал

    Исход игры
    Реал Мадрид
    80.4% (37)
    Ничья
    10.9% (5)
    Вильярреал
    8.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (24)
    Меньше
    33.33% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (21)
    Нет
    41.67% (15)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    21.7% (10)
    3:1 Реал Мадрид
    19.6% (9)
    2:1 Реал Мадрид
    19.6% (9)
    3:0 Реал Мадрид
    6.5% (3)
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    Реал Мадрид
    Вильярреал
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