Тур: 9. Стадион: Сантьяго Бернабеу.
Позже
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Главный тренер: Анчелотти Карло
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Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Реал Мадрид
Вильярреал
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
32 матча
50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.9%
37.5%
15.6%
15 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.4%
43.8%
21.8%
11 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
2.44
1.88
Среднее время на гол
36
48
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.56
1.19
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
64
49
Голов в среднем за матч
2
1.53
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
45
58
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|5 (3)
|0.63
|Винисиус Жуниор
|3 (2)
|0.38
|Родриго
|3
|0.38
|Васкес Лукас
|1
|0.13
|Вальверде Федерико
|1
|0.13
|Диас Браим
|1
|0.13
|Милитао Эдер
|1
|0.13
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.13
|Эндрик II
|1
|0.13
|Беллингем Джуд
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|6
|0.75
|Барри Тьерно
|2
|0.25
|Данджума Арно
|2
|0.25
|Баэна Алекс
|1
|0.13
|Пепе Николя
|1
|0.13
|Кардона Серхи
|1
|0.13
|Парехо Даниэль
|1
|0.13
|Коста Логан
|1
|0.13
|Комесанья Санти
|0
|0
|Морено Херард
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модрич Лука
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Менди Ферлан
|1
|1
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуйе Папе
|2
|1
|Перес Айосе
|3
|0
|Альбиоль Рауль
|2
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Баэна Алекс
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Кардона Серхи
|2
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Конде Диего
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Барри Тьерно
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вильярреал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
1
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Вильярреал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
7
Реал Мадрид
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Вильярреал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
13
8
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
33%
2
15%
76-90
Забито
18
16
3 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
11%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
6
33%
1
6%
61-75
4
22%
5
31%
76-90
Пропущено
5
16
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
60%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1
Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2
Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0
Результаты матчей
Реал Мадрид
Вильярреал
Точный счет
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
1:2
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 15
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 6
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|17.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|18.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вильярреал
Исход игры
Реал Мадрид
80.4% (37)
Ничья
10.9% (5)
Вильярреал
8.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (24)
Меньше
33.33% (12)
Обе команды забьют
Да
58.33% (21)
Нет
41.67% (15)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
21.7% (10)
3:1 Реал Мадрид
19.6% (9)
2:1 Реал Мадрид
19.6% (9)
3:0 Реал Мадрид
6.5% (3)
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