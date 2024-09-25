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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Аустрия Вена
0:1
Первый тайм: 35'
Штурм Грац
0'
0:1
24' Гол
Бовинг Виллиам

Ход матча

24'
0:1
Бовинг Виллиам
(Горенц-Станкович Йон)
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Штурм Грац
5.90
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4.90
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2.52
Все Коэффициенты
1
Радлингер
Самуэль
26
Ранфтль
Райнхольд
3
Галвао
Лукас
15
Драгович
Александр
18
Винлёф
Маттео
30
Фишер
Манфред
5
Abubakr
Barry
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
35
Гайрхофер
Никлас
24
Лавале
Димитри
17
Карич
Эмир
8
Ялькуйе
Малик
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
20
Ятта
Сиди
36
Камара
Амади
Аустрия Вена
4-2-3-1
Штурм Грац
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Штурм Грац

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:0
Б
0:1
Б
0:3

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 3 0.43
Мэлоун Морис 2 0.29
Фитц Доминик 1 0.14
Фишер Манфред 1 0.14
Хускович Муарем 1 0.14
Винлёф Маттео 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 3 0.43
Китеишвили Отар 2 (1) 0.29
Гргич Леон 2 0.29
Лавале Димитри 1 0.14
Хорват Томи 1 0.14
Чуквуани Точи 1 0.14
Хирлендер Штефан 0 0
Горенц-Станкович Йон 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Бовинг Виллиам 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 3 0
Abubakr Barry 3 0
Драгович Александр 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Фишер Манфред 2 0
Фитц Доминик 2 0
Прелец Ник 2 0
Винлёф Маттео 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Визингер Филип 1 0
Грубер Андреас 1 0
Мэлоун Морис 1 0
Кристиано 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 3 0
Лавале Димитри 2 0
Газибегович Юсуф 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Карич Эмир 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Бирет Мика 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Штурм Грац
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Аустрия Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
8
Аустрия Вена
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Штурм Грац
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
3
38%
5
50%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
71%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3
Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2
Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2 Тилльмич - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Штурм Грац - Домжале 0:3

Результаты матчей

Аустрия Вена
Штурм Грац

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 1:0 7 5 0 2 11 - 7 15
2.
Рапид Вена
 7 4 2 1 10 - 8 14
3.
Вольфсбергер
 7 4 1 2 18 - 10 13
4.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 1 2 10 - 10 13
5.
Ред Булл Зальцбург
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 10 8
7.
Альтах
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Аустрия Вена
 0:1 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 7 2 0 5 9 - 14 6
10.
Сваровски Тироль
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Гразер
 7 0 4 3 10 - 15 4
12.
Хартберг
 5 0 3 2 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 4 4 0 0 8 - 3 12
2.
Блау-Вайсс Линц
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Штурм Грац
 1:0 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Вольфсбергер
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Аустрия Вена
 0:1 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 4 4
8.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
10.
Хартберг
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Сваровски Тироль
 3 0 2 1 0 - 1 2
12.
Гразер
 3 0 2 1 5 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
2.
Штурм Грац
 1:0 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
4.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 1 2 5 - 10 4
6.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
ЛАСК
 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Сваровски Тироль
 3 1 0 2 4 - 7 3
9.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Аустрия Вена
 0:1 4 0 2 2 3 - 5 2
11.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 9 2
12.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Аустрия Клагенфурт Бобциен Бен 4
ЛАСК Любичич Марин 4
Вольфсбергер Зукич Деян 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 2
Блау-Вайсс Линц Paul Mensah 1 2
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Горенц-Станкович Йон сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Бовинг Виллиам бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Аустрия Вена
Ничья
Штурм Грац
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