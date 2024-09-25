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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Аустрия Вена
2:2
Конец матча
Штурм Грац
0'
0:1
24' Гол
Бовинг Виллиам
35' Желтая карточка
Винлёф Маттео
0:2
41' Гол
Ятта Сиди
45' Желтая карточка
Ятта Сиди
48' Желтая карточка
Карич Эмир
49' Желтая карточка
Abubakr Barry
53' Вторая желтая карточка
Карич Эмир
57' Вторая желтая карточка
Ятта Сиди
59' Желтая карточка
Фишер Манфред
1:2
60' Гол
Винлёф Маттео
2:2
74' Гол
Галвао Лукас
77' Желтая карточка
Фитц Доминик
88' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
90'+5
1
Радлингер
Самуэль
26
Ранфтль
Райнхольд
3
Галвао
Лукас
15
Драгович
Александр
18
Винлёф
Маттео
30
Фишер
Манфред
5
Abubakr
Barry
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
35
Гайрхофер
Никлас
24
Лавале
Димитри
17
Карич
Эмир
8
Ялькуйе
Малик
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
20
Ятта
Сиди
36
Камара
Амади
Аустрия Вена
4-2-3-1
Штурм Грац
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Штурм Грац

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:0
Б
0:1
Б
0:3

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 3 0.43
Мэлоун Морис 2 0.29
Фитц Доминик 1 0.14
Винлёф Маттео 1 0.14
Галвао Лукас 1 0.14
Фишер Манфред 1 0.14
Хускович Муарем 1 0.14
Abubakr Barry 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 3 0.43
Китеишвили Отар 2 (1) 0.29
Гргич Леон 2 0.29
Бовинг Виллиам 1 0.14
Лавале Димитри 1 0.14
Хорват Томи 1 0.14
Чуквуани Точи 1 0.14
Ятта Сиди 1 0.14
Горенц-Станкович Йон 0 0
Хирлендер Штефан 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Ялькуйе Малик 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abubakr Barry 4 0
Галвао Лукас 3 0
Фишер Манфред 3 0
Фитц Доминик 3 0
Винлёф Маттео 3 0
Драгович Александр 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Прелец Ник 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Визингер Филип 1 0
Грубер Андреас 1 0
Мэлоун Морис 1 0
Кристиано 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карич Эмир 2 1
Горенц-Станкович Йон 3 0
Газибегович Юсуф 3 0
Ятта Сиди 1 1
Лавале Димитри 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Бирет Мика 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Штурм Грац
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Аустрия Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
8
Аустрия Вена
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Штурм Грац
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
3
30%
5
42%
76-90

Пропущено

9
9
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
6
67%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3
Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2
Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2 Тилльмич - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Штурм Грац - Домжале 0:3

Результаты матчей

Аустрия Вена
Штурм Грац

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 7 4 2 1 10 - 8 14
2.
Вольфсбергер
 7 4 1 2 18 - 10 13
3.
Штурм Грац
 7 4 1 2 12 - 9 13
4.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 1 2 10 - 10 13
5.
Ред Булл Зальцбург
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Аустрия Вена
 7 2 3 2 10 - 9 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 10 8
8.
Альтах
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 7 2 0 5 9 - 14 6
10.
Сваровски Тироль
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Гразер
 7 0 4 3 10 - 15 4
12.
Хартберг
 5 0 3 2 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 4 4 0 0 8 - 3 12
2.
Блау-Вайсс Линц
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Вольфсбергер
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Аустрия Вена
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 4 4
8.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
10.
Хартберг
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Сваровски Тироль
 3 0 2 1 0 - 1 2
12.
Гразер
 3 0 2 1 5 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
2.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
3.
Штурм Грац
 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 1 2 5 - 10 4
6.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
ЛАСК
 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Сваровски Тироль
 3 1 0 2 4 - 7 3
9.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Аустрия Вена
 4 0 2 2 3 - 5 2
11.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 9 2
12.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Аустрия Клагенфурт Бобциен Бен 4
ЛАСК Любичич Марин 4
Вольфсбергер Зукич Деян 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Аустрия Вена Abubakr Barry 4
Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 2
Штурм Грац Карич Эмир 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Фишер Манфред получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Ятта Сиди получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 53'
      Карич Эмир получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 49'
      Abubakr Barry получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Карич Эмир получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Ятта Сиди получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Ялькуйе Малик сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Ятта Сиди бьет в цель!
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