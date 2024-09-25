Тур: 6. Стадион: Дженерали Арена.
2:2
Конец матча
0'
0:1
24' ГолБовинг Виллиам
35' Желтая карточкаВинлёф Маттео
0:2
41' ГолЯтта Сиди
45' Желтая карточкаЯтта Сиди
48' Желтая карточкаКарич Эмир
49' Желтая карточкаAbubakr Barry
53' Вторая желтая карточкаКарич Эмир
57' Вторая желтая карточкаЯтта Сиди
59' Желтая карточкаФишер Манфред
1:2
60' ГолВинлёф Маттео
2:2
74' ГолГалвао Лукас
77' Желтая карточкаФитц Доминик
88' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
90'+5
Ход матча
24'
35'
41'
0:2
45'
48'
49'
53'
57'
59'
60'
1:2
74'
2:2
77'
88'
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
17
Карич
Эмир
20
Ятта
Сиди
36
Камара
Амади
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
77 Мэлоун МорисПолузащитник
-
11 Прелец НикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
70 КристианоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Stephan Helm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ятта СидиНападающий
-
36 Камара АмадиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бирет МикаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Аустрия Вена
Штурм Грац
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|3
|0.43
|Мэлоун Морис
|2
|0.29
|Фитц Доминик
|1
|0.14
|Винлёф Маттео
|1
|0.14
|Галвао Лукас
|1
|0.14
|Фишер Манфред
|1
|0.14
|Хускович Муарем
|1
|0.14
|Abubakr Barry
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|3
|0.43
|Китеишвили Отар
|2 (1)
|0.29
|Гргич Леон
|2
|0.29
|Бовинг Виллиам
|1
|0.14
|Лавале Димитри
|1
|0.14
|Хорват Томи
|1
|0.14
|Чуквуани Точи
|1
|0.14
|Ятта Сиди
|1
|0.14
|Горенц-Станкович Йон
|0
|0
|Хирлендер Штефан
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Ялькуйе Малик
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abubakr Barry
|4
|0
|Галвао Лукас
|3
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Винлёф Маттео
|3
|0
|Драгович Александр
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Прелец Ник
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Визингер Филип
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карич Эмир
|2
|1
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Газибегович Юсуф
|3
|0
|Ятта Сиди
|1
|1
|Лавале Димитри
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Штурм Грац
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Аустрия Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
8
Аустрия Вена
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Штурм Грац
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
3
30%
5
42%
76-90
Пропущено
9
9
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
6
67%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3
Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2
Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2 Тилльмич - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Штурм Грац - Домжале 0:3
Результаты матчей
Аустрия Вена
Штурм Грац
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
52
16
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Бобциен Бен
|4
|ЛАСК
|Любичич Марин
|4
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|3 (3)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|4
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1 2
|Штурм Грац
|Карич Эмир
|1 2