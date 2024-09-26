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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Хартберг
1:0
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
60' Желтая карточка
Ридер Флориан
71' Желтая карточка
Quincy Butler
79' Желтая карточка
Manuel Pfeifer
1:0
89' Гол
Maximilian Fillafer
90' Желтая карточка
Marco Hoffmann
90'+5
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
20
Manuel
Pfeifer
36
Омореги
Джастин
4
Маркус
Бенджамин
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
9
Patrik
Mijic
27
Прокоп
Доминик
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Лоуренс
Джеймс
3
Гугганиг
Давид
25
Циборра
Леннарт
30
Тафернер
Маттойс
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
7
Quincy
Butler
16
Хинтерзеер
Лукас
33
Ридер
Флориан
Хартберг
4-3-3
Сваровски Тироль
4-3-3

История личных встреч

Хартберг
Сваровски Тироль

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:0
Б
3:0
Б
5:0
Б
1:1
Б
1:5
Б
2:1
Б
4:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
0:1
К
3:0
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:4
ЭЛ
2:1
ЭЛ
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.82
1.44

Среднее время на гол

49
62

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.09

Среднее время на гол

67
82

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Maximilian Fillafer 2 0.33
Patrik Mijic 2 (1) 0.33
Прокоп Доминик 1 0.17
Омореги Джастин 0 0
Furkan Demir 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Quincy Butler 1 0.14
Диарра Мамаду 1 0.14
Блуме Брор 1 0.14
Лоуренс Джеймс 1 0.14
Мюллер Валентино 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афдияй Донис 2 0
Диарра Юба 2 0
Marco Hoffmann 2 0
Кайнц Тобиас 1 0
Марич Лука 1 0
Прокоп Доминик 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Хайль Юрген 1 0
Manuel Pfeifer 1 0
Компош Пауль 1 0
Patrik Mijic 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Fabian Wilfinger 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 5 0
Гугганиг Давид 2 0
Тафернер Маттойс 2 0
Устюндаг Джем 0 1
Диарра Мамаду 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Ридер Флориан 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Philipp Semlic 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Quincy Butler 1 0

Результаты матчей

Хартберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сваровски Тироль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
0
Хартберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сваровски Тироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
4
44%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1
Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2

Результаты матчей

Хартберг
Сваровски Тироль

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
3 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 7 4 2 1 10 - 8 14
2.
Вольфсбергер
 7 4 1 2 18 - 10 13
3.
Штурм Грац
 7 4 1 2 12 - 9 13
4.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 1 2 10 - 10 13
5.
Ред Булл Зальцбург
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Аустрия Вена
 7 2 3 2 10 - 9 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 10 8
8.
Альтах
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
Хартберг
 6 1 3 2 6 - 8 6
10.
ЛАСК
 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 2 4 4 - 9 5
12.
Гразер
 7 0 4 3 10 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 4 4 0 0 8 - 3 12
2.
Блау-Вайсс Линц
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Вольфсбергер
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Аустрия Вена
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Хартберг
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 4 4
9.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
10.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Гразер
 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
Сваровски Тироль
 3 0 2 1 0 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
2.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
3.
Штурм Грац
 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 1 2 5 - 10 4
6.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
ЛАСК
 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Сваровски Тироль
 4 1 0 3 4 - 8 3
9.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Аустрия Вена
 4 0 2 2 3 - 5 2
11.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 9 2
12.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Аустрия Клагенфурт Бобциен Бен 4
ЛАСК Любичич Марин 4
Вольфсбергер Зукич Деян 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Аустрия Вена Abubakr Barry 4
Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 2
Штурм Грац Карич Эмир 1 2
Весь список
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