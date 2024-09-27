Тур: 7. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
1:2
Конец матча
0'
0:1
43' ГолФигейредо Жоау
0:2
49' ГолФигейредо Жоау
60' Желтая карточкаОздемир Берат
81' Желтая карточкаБа Уссейну
1:2
82' ГолМениг Квинси
84' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
90' Желтая карточкаГюрелер Хамза
90' Желтая карточкаЭрдал Зия
90'+9
Ход матча
43'
0:1
49'
0:2
60'
81'
82'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
-
-
46 Bekir Boke
-
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
-
75 Каплан ЭмреЗащитник
-
18 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Беяз ОмерПолузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
-
22 Джало МатшуПолузащитник
-
11 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
История личных встреч
Сивасспор
Истанбул Башакшехир
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
60%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
25 матчей
16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.77
1.08
Среднее время на гол
117
83
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.2
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
75
86
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радакович Урош
|2
|0.29
|Мениг Квинси
|1
|0.14
|Бальде Диао Кейта
|1
|0.14
|Манай Рей
|1
|0.14
|Палули Мурат
|1
|0.14
|Притчард Алекс
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Тургунбаев Азизбек
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фигейредо Жоау
|5
|0.83
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0.67
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.33
|Гюрлер Сердар
|1
|0.17
|Дуарте Леонардо
|1
|0.17
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Лима Лукас
|0
|0
|Креспо Мигель
|0
|0
|Оздемир Берат
|0
|0
|Кени Филипп
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|3
|1
|Бальде Диао Кейта
|2
|1
|Тургунбаев Азизбек
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Притчард Алекс
|1
|0
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Манай Рей
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
|Николич Джордже
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Мутуссами Самуэль
|1
|0
|Jan Bieganski
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|0
|1
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Эргюн Онур
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
1
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
9
Сивасспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Истанбул Башакшехир
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
38%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1
Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0
Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2
Результаты матчей
Сивасспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
25
33
16
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Антальяспор
|Самудио Брайан
|4
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2
|Кайсериспор
|Саздаджи Гекхан
|1 2