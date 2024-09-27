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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Сивасспор
1:2
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
43' Гол
Фигейредо Жоау
0:2
49' Гол
Фигейредо Жоау
60' Желтая карточка
Оздемир Берат
81' Желтая карточка
Ба Уссейну
1:2
82' Гол
Мениг Квинси
84' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
90' Желтая карточка
Гюрелер Хамза
90' Желтая карточка
Эрдал Зия
90'+9

Ход матча

43'
0:1
Фигейредо Жоау
(Креспо Мигель)
46'
Тургунбаев Азизбек
Jan Bieganski
 
49'
0:2
Фигейредо Жоау
60'
 
Оздемир Берат
72'
 
Озджан Беркай
Фигейредо Жоау
72'
 
Давидсон
Гюрлер Сердар
76'
Bekir Boke
Родригес Гарри
 
76'
Мениг Квинси
Бальде Диао Кейта
 
78'
 
Гюрелер Хамза
Опоку Джером
81'
 
Ба Уссейну
82'
Мениг Квинси
(Тургунбаев Азизбек)
1:2
84'
 
Тюрюдж Дениз
89'
 
Беяз Омер
Тюрюдж Дениз
89'
 
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф
90'
Эрдал Зия
Палули Мурат
 
90'
 
Гюрелер Хамза
90'
Эрдал Зия
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
35
Вурал
Али
Шашал
7
Палули
Мурат
26
Радакович
Урош
27
Сонко-Сундберг
Ноа
3
Чифтчи
Угюр
77
Бальде
Диао
Кейта
12
Мутуссами
Самуэль
8
Харисис
Харилаос
15
Jan
Bieganski
24
Родригес
Гарри
55
Койта
Бенгали-Фоде
16
Шенгезер
Мухаммед
8
Кеман
Оливье
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
4
Эргюн
Онур
2
Оздемир
Берат
23
Тюрюдж
Дениз
13
Креспо
Мигель
25
Фигейредо
Жоау
7
Гюрлер
Сердар
9
Пёнтек
Кшиштоф
Сивасспор
4-5-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Сивасспор
Истанбул Башакшехир

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
60%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

25 матчей

16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

С
0:1
С
3:1
С
1:1
С
0:2
С
0:2
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:0
К
0:0
К
2:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
0:2
С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
4:2
С
0:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.77
1.08

Среднее время на гол

117
83

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.2
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

75
86

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радакович Урош 2 0.29
Мениг Квинси 1 0.14
Бальде Диао Кейта 1 0.14
Манай Рей 1 0.14
Палули Мурат 1 0.14
Притчард Алекс 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Тургунбаев Азизбек 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 5 0.83
Пёнтек Кшиштоф 4 0.67
Тюрюдж Дениз 2 0.33
Гюрлер Сердар 1 0.17
Дуарте Леонардо 1 0.17
Пелкас Димитрис 0 0
Опоку Джером 0 0
Кеман Оливье 0 0
Лима Лукас 0 0
Креспо Мигель 0 0
Оздемир Берат 0 0
Кени Филипп 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 3 1
Бальде Диао Кейта 2 1
Тургунбаев Азизбек 2 0
Эрдал Зия 1 0
Притчард Алекс 1 0
Сонко-Сундберг Ноа 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Манай Рей 1 0
Камара Самба 1 0
Николич Джордже 1 0
Палули Мурат 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Jan Bieganski 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Оздемир Берат 2 0
Пелкас Димитрис 0 1
Гюрлер Сердар 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Кеман Оливье 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Давидсон 1 0
Ба Уссейну 1 0
Эргюн Онур 1 0
Гюрелер Хамза 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
9
Сивасспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Истанбул Башакшехир
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
38%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1
Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0
Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2

Результаты матчей

Сивасспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 20 - 5 18
2.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Фенербахче
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Самсунспор
 Заявка 6 4 0 2 7 - 3 12
6.
Гёзтепе
 Заявка 5 2 3 0 8 - 3 9
7.
Эюпспор
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Коньяспор
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9.
Антальяспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
10.
Сивасспор
 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
11.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
12.
Касымпаша
 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
14.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
15.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Ризеспор
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Гёзтепе
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
6.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Самсунспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Ризеспор
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Ризеспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
11.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
15.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Антальяспор Самудио Брайан 4
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Кайсериспор Саздаджи Гекхан 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Креспо Мигель сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Фигейредо Жоау бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сивасспор 1:2 Истанбул Башакшехир онлайн

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