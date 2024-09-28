Тур: 7. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
3:3
Второй тайм: 82'
0'
0:1
13' Гол в свои воротаЯвру Зеки
1:1
28' ГолМуандилмаджи Мариус
1:2
41' ГолRomulo Cruz
1:3
50' ГолЖуан Бланко
55' Желтая карточкаЛис Матеуш
56' Желтая карточкаAnthony Dennis
2:3
70' ГолНтчам Оливье
3:3
80' ГолШиндлер Кингсли
Ход матча
13'
0:1
28'
41'
1:2
50'
1:3
55'
56'
70'
2:3
74'
80'
3:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
27
Лора
Гаэтан
11
Кылынч
Эмре
97
Лис
Матеуш
5
Heliton
77
Ogun
Bayrak
94
Солет
Исаак
66
Silva
79
Romulo
Cruz
11
Жуан
Бланко
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
27 Лора ГаэтанНападающий
- Нападающий
-
11 Кылынч ЭмреНападающий
- Запасные игроки
-
45 Ерал ХалилВратарь
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
- Основной состав
-
97 Лис МатеушВратарь
- Защитник
-
5 HelitonЗащитник
- Защитник
-
77 Ogun BayrakПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Солет ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
66 SilvaПолузащитник
-
79 Romulo CruzНападающий
-
11 Жуан БланкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
99 Фофана ДатроНападающий
-
-
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
История личных встреч
Самсунспор
Гёзтепе
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.4
Среднее время на гол
72
225
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.44
0.56
Тотал матчей
2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
162
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нтчам Оливье
|3
|0.43
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0.43
|Хольсе Карло
|1
|0.14
|Муйя Арбнор
|1
|0.14
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.14
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.14
|Явру Зеки
|0
|0
|Бола Марк
|0
|0
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Romulo Cruz
|3
|0.5
|Жуан Бланко
|2
|0.33
|Silva
|1
|0.17
|Алтыкардеш Таха
|1
|0.17
|Эрдоган Доган
|1
|0.17
|Heliton
|1
|0.17
|Гюнтер Корай
|1
|0.17
|Тиянич Давид
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Солет Исаак
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аит Бенассер Юссеф
|2
|0
|Юксел Джелил
|2
|0
|Бола Марк
|2
|0
|Явру Зеки
|1
|0
|Кылынч Эмре
|1
|0
|Коджук Окан
|1
|0
|Нтчам Оливье
|1
|0
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anthony Dennis
|4
|0
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|3
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Солет Исаак
|2
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Heliton
|1
|0
|Тиянич Давид
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Самсунспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
7
Самсунспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Гёзтепе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3
Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1
Гёзтепе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2
Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0 Коджаелиспор - Гёзтепе 3:2 Гёзтепе - Кечиоренгюджю 0:0 Шанлыурфаспор - Гёзтепе 0:1 Гёзтепе - Болуспор 2:0
Результаты матчей
Самсунспор
Гёзтепе
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Гёзтепе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
32
15
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|3:3 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|3:3 Заявка
|6
|2
|4
|0
|11 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|3:3 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|3:3 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|3:3 Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|15.
|3:3 Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Антальяспор
|Самудио Брайан
|4
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2