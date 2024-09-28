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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Самсунспор
4:3
Конец матча
Гёзтепе
0'
0:1
13' Гол в свои ворота
Явру Зеки
1:1
28' Гол
Муандилмаджи Мариус
1:2
41' Гол
Romulo Cruz
1:3
50' Гол
Жуан Бланко
55' Желтая карточка
Лис Матеуш
56' Желтая карточка
Anthony Dennis
2:3
70' Гол
Нтчам Оливье
3:3
79' Гол
Шиндлер Кингсли
4:3
90' Гол
Нтчам Оливье
90'+6

Ход матча

5'
 
Мацуки Курю
Солет Исаак
13'
0:1
Явру Зеки
28'
Муандилмаджи Мариус
1:1
41'
1:2
Romulo Cruz
(Алтыкардеш Таха)
50'
1:3
Жуан Бланко
55'
 
Лис Матеуш
56'
 
Anthony Dennis
59'
Муйя Арбнор
Лора Гаэтан
 
66'
 
Сангаре Назим
Ogun Bayrak
70'
Нтчам Оливье
(Бола Марк)
2:3
74'
Генюл Сонер
Бола Марк
 
74'
Шиндлер Кингсли
Кылынч Эмре
 
77'
 
Тиянич Давид
Мацуки Курю
77'
 
Фофана Датро
Жуан Бланко
79'
Шиндлер Кингсли
(Явру Зеки)
3:3
84'
 
Viktor Hugo
Romulo Cruz
84'
 
Кейбаши Исмаил
Silva
90'
Нтчам Оливье
4:3
90'
Димата Ландри
Муандилмаджи Мариус
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
21
Хольсе
Карло
6
Аит
Бенассер
Юссеф
10
Нтчам
Оливье
27
Лора
Гаэтан
9
Муандилмаджи
Мариус
11
Кылынч
Эмре
97
Лис
Матеуш
4
Алтыкардеш
Таха
5
Heliton
26
Мпуту
Малкольм-Бокеле
77
Ogun
Bayrak
16
Anthony
Dennis
94
Солет
Исаак
21
Эрдоган
Доган
66
Silva
79
Romulo
Cruz
11
Жуан
Бланко
Самсунспор
4-3-3
Гёзтепе
3-5-2

История личных встреч

Самсунспор
Гёзтепе

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛТ
1:0
ПЛТ
1:0
К
1:0
ПЛТ
4:1
ПЛТ
1:2
ПЛТ
2:1
ПЛТ
2:0
ТПЛ
1:0
ТПЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.4

Среднее время на гол

72
225

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.44
0.56

Тотал матчей

2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
162

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нтчам Оливье 4 0.57
Муандилмаджи Мариус 3 0.43
Хольсе Карло 1 0.14
Муйя Арбнор 1 0.14
Шиндлер Кингсли 1 0.14
Ван Дронгелен Рик 1 0.14
Явру Зеки 0 0
Бола Марк 0 0
Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romulo Cruz 3 0.5
Жуан Бланко 2 0.33
Silva 1 0.17
Алтыкардеш Таха 1 0.17
Эрдоган Доган 1 0.17
Heliton 1 0.17
Гюнтер Корай 1 0.17
Тиянич Давид 0 0
Сангаре Назим 0 0
Солет Исаак 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аит Бенассер Юссеф 2 0
Юксел Джелил 2 0
Бола Марк 2 0
Явру Зеки 1 0
Кылынч Эмре 1 0
Коджук Окан 1 0
Нтчам Оливье 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Димата Ландри 1 0
Муандилмаджи Мариус 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anthony Dennis 4 0
Мпуту Малкольм-Бокеле 3 0
Гюнтер Корай 2 0
Солет Исаак 2 0
Сангаре Назим 1 0
Heliton 1 0
Тиянич Давид 1 0
Лис Матеуш 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Самсунспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Гёзтепе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
7
Самсунспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Гёзтепе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
3
60%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3
Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1
Гёзтепе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2
Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0 Коджаелиспор - Гёзтепе 3:2 Гёзтепе - Кечиоренгюджю 0:0 Шанлыурфаспор - Гёзтепе 0:1 Гёзтепе - Болуспор 2:0

Результаты матчей

Самсунспор
Гёзтепе

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Гёзтепе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
4
2
2
5
2.5
2
4
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3:1 Заявка 7 7 0 0 23 - 6 21
2.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
3.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Фенербахче
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Гёзтепе
 Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
7.
Эюпспор
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
9.
Коньяспор
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Антальяспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Сивасспор
 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
13.
Касымпаша
 1:3 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
14.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
15.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Ризеспор
 0:1 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3:1 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Гёзтепе
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
6.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 1:3 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Ризеспор
 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3:1 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Касымпаша
 1:3 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Ризеспор
 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
15.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Самсунспор Нтчам Оливье 4 (1)
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
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Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Гёзтепе Anthony Dennis 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Anthony Dennis получил желтую карточку от судьи
    • 55'
      Лис Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Г О О О О Л - Жуан Бланко бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Алтыкардеш Таха сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Ромуло Круз бьет в цель!
    • 28'
      Бола Марк сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Муандилмаджи Мариус бьет в цель!
    • 13'
      Г О О О О Л - Явру Зеки уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 5'
      Исаак Соле уходит с поля. Мацуки Курю выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Самсунспор 4:3 Гёзтепе онлайн

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