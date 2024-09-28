Тур: 7. Стадион: GAIN Park Stadyumu.
1:0
Второй тайм: 51'
0'
1:0
33' ГолЖанвье Николя
38' Желтая карточкаАугусто Лойде
40' Желтая карточкаОздемир Юсуф
48' Желтая карточкаШахин Мухаммет Таха
Ход матча
33'
1:0
38'
40'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
29
Балковец
Юре
42
Макута
Гайус
88
Оздемир
Юсуф
16
Уи-Чжо
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
-
16 Уи-Чжо ХванНападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Bera Ceken
-
23 Mert Bayram
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Основной состав
-
30 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
История личных встреч
Аланьяспор
Ризеспор
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
2.38
0.86
Среднее время на гол
37
105
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.86
1.25
Среднее время на гол
105
72
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.07
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уи-Чжо Хван
|2
|0.29
|Кордова Серхио
|2
|0.29
|Жанвье Николя
|1
|0.14
|Оздемир Юсуф
|1
|0.14
|Балковец Юре
|1 (1)
|0.14
|Аугусто Лойде
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аликулов Хусниддин
|2
|0.29
|Соу Али
|1
|0.14
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балковец Юре
|2
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Макута Гайус
|2
|0
|Аугусто Лойде
|2
|0
|Лима Нуно
|2
|0
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Уи-Чжо Хван
|1
|0
|Оздемир Юсуф
|1
|0
|Juan Christian
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акинтола Дэвид
|2
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|1
|0
|Булут Эмрекан
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ризеспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Аланьяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ризеспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
2
1
Аланьяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ризеспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2
Ризеспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ризеспор - Самсунспор 0:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5
Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1
Результаты матчей
Аланьяспор
Ризеспор
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|13.
|1:3 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|14.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|1:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|1:3 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|1:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Самсунспор
|Нтчам Оливье
|4 (1)
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2