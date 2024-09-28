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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Аланьяспор
1:0
Конец матча
Ризеспор
0'
1:0
33' Гол
Жанвье Николя
38' Желтая карточка
Аугусто Лойде
40' Желтая карточка
Оздемир Юсуф
48' Желтая карточка
Шахин Мухаммет Таха
86' Желтая карточка
Ташкиран Махмут
90' Желтая карточка
Пехливан Халиль
90' Желтая карточка
Геззаль Рашид
90'+11

Ход матча

16'
Кордова Серхио
Уи-Чжо Хван
 
33'
Жанвье Николя
(Аугусто Лойде)
1:0
38'
Аугусто Лойде
 
40'
Оздемир Юсуф
 
48'
 
Шахин Мухаммет Таха
58'
 
Булут Эмрекан
Зекири Альтин
66'
 
Юречка Вацлав
Варешанович Дал
66'
 
Геззаль Рашид
Папаниколау Яннис
66'
 
Пехливан Халиль
Нильсен Каспер
69'
Караджа Эфеджан
Жанвье Николя
 
82'
 
Пала Митхат
Хаджиахметович Амир
86'
Ташкиран Махмут
 
88'
Buluthan Bulut
Аугусто Лойде
 
90'
 
Пехливан Халиль
90'
 
Геззаль Рашид

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
3
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
42
Макута
Гайус
27
Аугусто
Лойде
17
Жанвье
Николя
88
Оздемир
Юсуф
16
Уи-Чжо
Хван
30
Грбич
Иво
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
2
Аликулов
Хусниддин
5
Нильсен
Каспер
6
Папаниколау
Яннис
20
Хаджиахметович
Амир
10
Олавоин
Ибрахим
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
9
Соу
Али
Аланьяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Ризеспор

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
ТМК
3:1
С
2:1
С
2:0
ТМК
2:0
С
2:1
С
1:1
ТМС
0:3
С
1:1
С
5:2
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:3

Голы

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

2.38
0.86

Среднее время на гол

37
105

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.86
1.25

Среднее время на гол

105
72

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уи-Чжо Хван 2 0.29
Кордова Серхио 2 0.29
Жанвье Николя 1 0.14
Оздемир Юсуф 1 0.14
Балковец Юре 1 (1) 0.14
Аугусто Лойде 0 0
Макута Гайус 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аликулов Хусниддин 2 0.29
Соу Али 1 0.14
Нильсен Каспер 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балковец Юре 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Макута Гайус 2 0
Аугусто Лойде 2 0
Лима Нуно 2 0
Ташкиран Махмут 1 0
Караджа Эфеджан 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Алити Фидан 1 0
Уи-Чжо Хван 1 0
Оздемир Юсуф 1 0
Juan Christian 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акинтола Дэвид 2 0
Шахин Мухаммет Таха 2 0
Нильсен Каспер 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Булут Эмрекан 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ризеспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Аланьяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ризеспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

2
1
Аланьяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ризеспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2
Ризеспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ризеспор - Самсунспор 0:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5
Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1

Результаты матчей

Аланьяспор
Ризеспор

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
2
5
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 23 - 8 19
2.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
3.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Фенербахче
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Гёзтепе
 Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
7.
Эюпспор
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
9.
Коньяспор
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Антальяспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Сивасспор
 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Касымпаша
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
14.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
15.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Ризеспор
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Гёзтепе
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
6.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Ризеспор
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
15.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Самсунспор Нтчам Оливье 4 (1)
Касымпаша Да Кошта Нуну 4 (1)
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
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Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Гёзтепе Anthony Dennis 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Оздемир Юсуф получил желтую карточку от судьи
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