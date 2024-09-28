Тур: 7. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
3:1
Второй тайм: 50'
0'
1:0
20' ГолОсимхен Виктор
2:0
28' ГолОсимхен Виктор
3:0
34' ГолИкарди Мауро
3:1
44' ГолФалл Мамаду
Ход матча
20'
28'
34'
3:0
44'
3:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
0 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
24
Йелерт
Элиас
11
Акгюн
Юнус
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
-
18 Кутлу БерканЗащитник
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
44 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Садику ЛоретЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Yaman Suakar
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
История личных встреч
Галатасарай
Касымпаша
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
31 матч
67.7%
9.7%
22.6%
21 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.4%
32.3%
19.3%
15 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
2.06
2.29
Среднее время на гол
43
39
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Среднее время на гол
63
69
Всего голов
55
54
Голов в среднем за матч
1.77
1.74
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
50
51
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йылмаз Барыш
|4
|0.57
|Мертенс Дрис
|3
|0.43
|Бачуайи Миши
|2
|0.29
|Габриэл Барбоза
|2
|0.29
|Осимхен Виктор
|2
|0.29
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.29
|Бардакджи Абдулкерим
|2
|0.29
|Икарди Мауро
|2 (1)
|0.29
|Санчес Давинсон
|1
|0.14
|Акгюн Юнус
|1
|0.14
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Демирбай Керем
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Балтаджи Метаган
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|3
|0.43
|Винк Клаудио
|1
|0.14
|Фалл Мамаду
|1
|0.14
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0.14
|Хайрадинович Харис
|1
|0.14
|Кевин Родригес
|0
|0
|Янниотис Андреас
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айхан Кан
|2
|0
|Бардакджи Абдулкерим
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|3
|0
|Опоку Николас
|3
|0
|Брекало Йосип
|0
|1
|Омеруо Кеннет
|1
|0
|Кара Айтач
|1
|0
|Чифтпынар Садик
|1
|0
|Кафу Карлуш
|1
|0
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|Фалл Мамаду
|1
|0
|Гюл Гёкхан
|1
|0
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Касымпаша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
8
2
Галатасарай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Касымпаша
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
20%
1
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
3
38%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
18
6
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
17%
1
17%
1-15
3
17%
1
17%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
2
33%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
4
22%
1
17%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0
Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1
Касымпаша
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Касымпаша - Антальяспор 0:0 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2
Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1
Результаты матчей
Галатасарай
Касымпаша
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|13.
|1:3 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|14.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|1:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|1:3 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|1:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Самсунспор
|Нтчам Оливье
|4 (1)
|Галатасарай
|Йылмаз Барыш
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2