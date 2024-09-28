  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Галатасарай
3:1
Второй тайм: 50'
Касымпаша
0'
1:0
20' Гол
Осимхен Виктор
2:0
28' Гол
Осимхен Виктор
3:0
34' Гол
Икарди Мауро
3:1
44' Гол
Фалл Мамаду

Ход матча

20'
Осимхен Виктор
(Бардакджи Абдулкерим)
1:0
28'
Осимхен Виктор
(Габриэл Барбоза)
2:0
30'
 
Омеруо Кеннет
Бен Уаннес Мортада
34'
Икарди Мауро
(Якобс Исмаил)
3:0
44'
3:1
Фалл Мамаду
(Винк Клаудио)
46'
Йылмаз Барыш
Шаллаи Роланд
 
46'
Мертенс Дрис
Осимхен Виктор
 
47'
 
Гюл Гёкхан
Кафу Карлуш

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Касымпаша
1.28
Реклама, pari.ru
9.32
9.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
24
Йелерт
Элиас
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакджи
Абдулкерим
4
Якобс
Исмаил
7
Шаллаи
Роланд
8
Демирбай
Керем
20
Габриэл
Барбоза
11
Акгюн
Юнус
45
Осимхен
Виктор
9
Икарди
Мауро
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
20
Опоку
Николас
58
Озчан
Ясин
12
Бен
Уаннес
Мортада
8
Кафу
Карлуш
7
Фалл
Мамаду
72
Барак
Антонин
35
Кара
Айтач
10
Хайрадинович
Харис
18
Да
Кошта
Нуну
Галатасарай
4-4-2
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Галатасарай
Касымпаша

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

31 матч

67.7%
9.7%
22.6%
21 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.4%
32.3%
19.3%
15 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:4
С
2:1
С
1:0
С
2:3
ТМК
2:1
С
1:3
С
2:2
ТМК
4:2
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
1:0
С
1:4
С
4:1
С
2:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2
С
4:1
С
2:2
С
2:3
С
2:1
С
0:4
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
3:1
С
0:3
С
4:1
С
1:3
С
0:1

Голы

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

2.06
2.29

Среднее время на гол

43
39

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Среднее время на гол

63
69

Всего голов

55
54

Голов в среднем за матч

1.77
1.74

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

50
51

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Барыш 4 0.57
Мертенс Дрис 3 0.43
Бачуайи Миши 2 0.29
Габриэл Барбоза 2 0.29
Осимхен Виктор 2 0.29
Актюркоглу Мухаммед 2 0.29
Бардакджи Абдулкерим 2 0.29
Икарди Мауро 2 (1) 0.29
Санчес Давинсон 1 0.14
Акгюн Юнус 1 0.14
Торрейра Лукас 0 0
Демирбай Керем 0 0
Айхан Кан 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Балтаджи Метаган 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 3 0.43
Винк Клаудио 1 0.14
Фалл Мамаду 1 0.14
Бен Уаннес Мортада 1 0.14
Хайрадинович Харис 1 0.14
Кевин Родригес 0 0
Янниотис Андреас 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айхан Кан 2 0
Бардакджи Абдулкерим 1 0
Демирбай Керем 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 3 0
Опоку Николас 3 0
Брекало Йосип 0 1
Омеруо Кеннет 1 0
Кара Айтач 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Кафу Карлуш 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Фалл Мамаду 1 0
Гюл Гёкхан 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Касымпаша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

8
2
Галатасарай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Касымпаша
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
20%
1
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
3
38%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

18
6
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
17%
1
17%
1-15
3
17%
1
17%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
2
33%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
4
22%
1
17%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0
Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1
Касымпаша
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Касымпаша - Антальяспор 0:0 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2
Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1

Результаты матчей

Галатасарай
Касымпаша

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
2
4
3.5
2
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3:1 Заявка 7 7 0 0 23 - 6 21
2.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
3.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Фенербахче
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Гёзтепе
 Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
7.
Эюпспор
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
9.
Коньяспор
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Антальяспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Сивасспор
 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
13.
Касымпаша
 1:3 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
14.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
15.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Ризеспор
 0:1 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3:1 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Гёзтепе
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
6.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 1:3 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Ризеспор
 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3:1 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Касымпаша
 1:3 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Ризеспор
 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
15.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Самсунспор Нтчам Оливье 4 (1)
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Гёзтепе Anthony Dennis 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Фалл Мамаду бьет в цель!
  • 44'
    Винк Клаудио сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Галатасарай
    Ничья
    Касымпаша
    1.28
    Реклама, pari.ru
    9.32
    9.00
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Галатасарай 3:1 Касымпаша онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Галатасарай
    Касымпаша
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный