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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Галатасарай
3:3
Конец матча
Касымпаша
0'
1:0
20' Гол
Осимхен Виктор
2:0
28' Гол
Осимхен Виктор
3:0
34' Гол
Икарди Мауро
3:1
44' Гол
Фалл Мамаду
57' Желтая карточка
Хайрадинович Харис
66' Желтая карточка
Бардакджи Абдулкерим
69' Желтая карточка
Мертенс Дрис
79' Желтая карточка
Гюл Гёкхан
3:2
83' Пенальти
Хайрадинович Харис
87' Желтая карточка
Фалл Мамаду
88' Желтая карточка
Окан Бурук
3:3
90' Гол
Да Кошта Нуну
90'+10

Ход матча

20'
Осимхен Виктор
(Бардакджи Абдулкерим)
1:0
28'
Осимхен Виктор
(Габриэл Барбоза)
2:0
30'
 
Омеруо Кеннет
Бен Уаннес Мортада
34'
Икарди Мауро
(Якобс Исмаил)
3:0
44'
3:1
Фалл Мамаду
(Винк Клаудио)
46'
Йылмаз Барыш
Шаллаи Роланд
 
46'
Мертенс Дрис
Осимхен Виктор
 
46'
 
Гюл Гёкхан
Кафу Карлуш
57'
 
Хайрадинович Харис
63'
Кутлу Беркан
Габриэл Барбоза
 
63'
Айхан Кан
Акгюн Юнус
 
66'
Бардакджи Абдулкерим
 
69'
Мертенс Дрис
 
74'
Бачуайи Миши
Икарди Мауро
 
74'
 
Эспиноса Джон
Барак Антонин
79'
 
Гюл Гёкхан
83'
3:2
Хайрадинович Харис
87'
 
Фалл Мамаду
88'
Окан Бурук
 
90'
3:3
Да Кошта Нуну
(Хайрадинович Харис)
90'
 
Чифтпынар Садик
Да Кошта Нуну

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
24
Йелерт
Элиас
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакджи
Абдулкерим
4
Якобс
Исмаил
7
Шаллаи
Роланд
8
Демирбай
Керем
20
Габриэл
Барбоза
11
Акгюн
Юнус
45
Осимхен
Виктор
9
Икарди
Мауро
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
20
Опоку
Николас
58
Озчан
Ясин
12
Бен
Уаннес
Мортада
8
Кафу
Карлуш
7
Фалл
Мамаду
72
Барак
Антонин
35
Кара
Айтач
10
Хайрадинович
Харис
18
Да
Кошта
Нуну
Галатасарай
4-4-2
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Галатасарай
Касымпаша

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

31 матч

67.7%
9.7%
22.6%
21 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.4%
32.3%
19.3%
15 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:4
С
2:1
С
1:0
С
2:3
ТМК
2:1
С
1:3
С
2:2
ТМК
4:2
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
1:0
С
1:4
С
4:1
С
2:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2
С
4:1
С
2:2
С
2:3
С
2:1
С
0:4
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
3:1
С
0:3
С
4:1
С
1:3
С
0:1

Голы

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

2.06
2.29

Среднее время на гол

43
39

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Среднее время на гол

63
69

Всего голов

55
54

Голов в среднем за матч

1.77
1.74

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

50
51

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Барыш 4 0.57
Мертенс Дрис 3 0.43
Бачуайи Миши 2 0.29
Габриэл Барбоза 2 0.29
Осимхен Виктор 2 0.29
Актюркоглу Мухаммед 2 0.29
Бардакджи Абдулкерим 2 0.29
Икарди Мауро 2 (1) 0.29
Санчес Давинсон 1 0.14
Акгюн Юнус 1 0.14
Торрейра Лукас 0 0
Демирбай Керем 0 0
Айхан Кан 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Балтаджи Метаган 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 4 0.57
Хайрадинович Харис 2 (1) 0.29
Винк Клаудио 1 0.14
Фалл Мамаду 1 0.14
Бен Уаннес Мортада 1 0.14
Кевин Родригес 0 0
Янниотис Андреас 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакджи Абдулкерим 2 0
Айхан Кан 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Окан Бурук 1 0
Демирбай Керем 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 3 0
Опоку Николас 3 0
Хайрадинович Харис 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Брекало Йосип 0 1
Омеруо Кеннет 1 0
Кара Айтач 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Кафу Карлуш 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Касымпаша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

8
2
Галатасарай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Касымпаша
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
15%
1
20%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
60%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
3
38%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

21
9
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
14%
1
11%
1-15
5
24%
1
11%
16-30
4
19%
1
11%
31-45
4
19%
2
22%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
4
19%
3
33%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
4
36%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0
Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1
Касымпаша
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Касымпаша - Антальяспор 0:0 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2
Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1

Результаты матчей

Галатасарай
Касымпаша

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
2.5
Больше Меньше
1
6
2
5
3.5
2
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 23 - 8 19
2.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
3.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Фенербахче
 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Гёзтепе
 Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
7.
Эюпспор
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
9.
Коньяспор
 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Антальяспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Сивасспор
 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12.
Касымпаша
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
14.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
15.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Ризеспор
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Гёзтепе
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Антальяспор
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
6.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Ризеспор
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Фенербахче
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Коньяспор
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
15.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Самсунспор Нтчам Оливье 4 (1)
Касымпаша Да Кошта Нуну 4 (1)
Галатасарай Йылмаз Барыш 4 (1)
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Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Гёзтепе Anthony Dennis 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
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