Тур: 7. Стадион: Кадир Хас.
0:2
Второй тайм: 80'
0'
17' Желтая карточкаЙылмаз Картал
21' Желтая карточкаГежек Баран Али
0:1
56' ГолФернандеш Жедсон
74' Желтая карточкаДестаноглу Эрсин
75' Желтая карточкаБаязит Билал
0:2
78' ПенальтиИммобиле Чиро
78' Желтая карточкаНазон Даккенс
Ход матча
17'
21'
56'
0:1
74'
75'
78'
0:2
78'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
25
Баязит
Билал
34
Гюнок
Мерт
73
Н'Дур
Шер
18
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
23
Мучи
Эрнест
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Полузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Ака ЯуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Serhat Sutlu
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
-
77 Келес ДжанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
История личных встреч
Кайсериспор
Бешикташ
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
37 матчей
29.7%
16.2%
54.1%
11 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
16.2%
48.6%
35.2%
6 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.06
1.11
Среднее время на гол
85
81
Всего голов
38
20
Голов в среднем за матч
2
1.11
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
57
41
Голов в среднем за матч
1.54
1.11
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
58
81
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назон Даккенс
|1
|0.17
|Калдырым Хасан Али
|1
|0.17
|Кардозу Мигел
|1
|0.17
|Боа Морте Аилтон
|1
|0.17
|Кочаман Ариф
|1
|0.17
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|4 (2)
|0.67
|Фернандеш Жедсон
|3
|0.5
|Силва Рафа
|2
|0.33
|Рашица Милот
|1
|0.17
|Габриэль Паулиста
|1
|0.17
|Мучи Эрнест
|1
|0.17
|Киличсой Семих
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Мариу Жоау
|0
|0
|Масуаку Артур
|0
|0
|Н'Дур Шер
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|2
|1
|Кардозу Мигел
|3
|0
|Боа Морте Аилтон
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Назон Даккенс
|1
|0
|Баязит Билал
|1
|0
|Йылмаз Картал
|1
|0
|Гежек Баран Али
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|4
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Гюнок Мерт
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Рашица Милот
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Дестаноглу Эрсин
|1
|0
|Киличсой Семих
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Кайсериспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
8
Кайсериспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бешикташ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0
Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0
Бешикташ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0
Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0
Результаты матчей
Кайсериспор
Бешикташ
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 8
|19
|2.
|2:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|17.
|0:2 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Фенербахче
|Тадич Душан
|4 (2)
|Самсунспор
|Нтчам Оливье
|4 (1)
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|4 (1)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2