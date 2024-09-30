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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Кайсериспор
0:3
Конец матча
Бешикташ
0'
17' Желтая карточка
Йылмаз Картал
21' Желтая карточка
Гежек Баран Али
0:1
56' Гол
Фернандеш Жедсон
73' Желтая карточка
Дестаноглу Эрсин
75' Желтая карточка
Баязит Билал
78' Желтая карточка
Киличсой Семих
78' Желтая карточка
Назон Даккенс
0:2
78' Пенальти
Иммобиле Чиро
84' Желтая карточка
Гюнок Мерт
0:3
90' Гол
Иммобиле Чиро
90'+13

Ход матча

17'
Йылмаз Картал
 
21'
Гежек Баран Али
 
56'
0:1
Фернандеш Жедсон
65'
Кочаман Ариф
Калдырым Хасан Али
 
65'
Карими Али
Гежек Баран Али
 
65'
 
Онана Жан
Фернандеш Жедсон
65'
 
Киличсой Семих
Мучи Эрнест
72'
Мане Карлуш
Бурабия Мехди
 
73'
 
Дестаноглу Эрсин
75'
Баязит Билал
 
78'
 
Киличсой Семих
78'
Назон Даккенс
 
78'
0:2
Иммобиле Чиро
79'
Сариарслан Тальха
Боа Морте Аилтон
 
79'
Баокен Стефан
Кардозу Мигел
 
84'
 
Гюнок Мерт
90'
0:3
Иммобиле Чиро
(Рашица Милот)
90'
 
Учан Салих
Силва Рафа
90'
 
Зайнутдинов Бактиёр
Иммобиле Чиро
90'
 
Сануч Тайиб
Габриэль Паулиста

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
3
Аттама
Джозеф
23
Кароль
Лионель
33
Калдырым
Хасан
Али
8
Йылмаз
Картал
70
Боа
Морте
Аилтон
10
Бурабия
Мехди
26
Гежек
Баран
Али
7
Кардозу
Мигел
9
Назон
Даккенс
34
Гюнок
Мерт
7
Рашица
Милот
3
Габриэль
Паулиста
14
Удуохаи
Феликс
53
Топчу
Эмир
Хан
73
Н'Дур
Шер
83
Фернандеш
Жедсон
18
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
23
Мучи
Эрнест
17
Иммобиле
Чиро
Кайсериспор
4-1-4-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Бешикташ

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

37 матчей

29.7%
16.2%
54.1%
11 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

16.2%
48.6%
35.2%
6 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:0
С
2:3
К
1:2
С
4:2
ТМК
0:3
С
3:1
С
0:2
С
3:1
С
4:1
С
2:2
С
2:0
С
2:0
С
1:1
ТМК
1:1
С
2:2
К
1:1
К
2:1
С
0:1
С
4:0
С
1:2
КТ
1:0
С
2:1
С
0:3
С
2:0
С
3:1
С
1:0
С
0:2
С
4:2
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.06
1.11

Среднее время на гол

85
81

Всего голов

38
20

Голов в среднем за матч

2
1.11

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

57
41

Голов в среднем за матч

1.54
1.11

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

58
81

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назон Даккенс 1 0.17
Калдырым Хасан Али 1 0.17
Кардозу Мигел 1 0.17
Боа Морте Аилтон 1 0.17
Кочаман Ариф 1 0.17
Бурабия Мехди 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (3) 1
Фернандеш Жедсон 3 0.5
Силва Рафа 2 0.33
Рашица Милот 1 0.17
Габриэль Паулиста 1 0.17
Мучи Эрнест 1 0.17
Киличсой Семих 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Мариу Жоау 0 0
Масуаку Артур 0 0
Н'Дур Шер 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 2 1
Кардозу Мигел 3 0
Боа Морте Аилтон 3 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Назон Даккенс 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Баязит Билал 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Гежек Баран Али 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 4 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Гюнок Мерт 2 0
Киличсой Семих 2 0
Иммобиле Чиро 1 0
Колли Омар 1 0
Рашица Милот 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Дестаноглу Эрсин 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Бешикташ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Кайсериспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бешикташ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
8
Кайсериспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бешикташ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
40%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0
Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0
Бешикташ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0
Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0

Результаты матчей

Кайсериспор
Бешикташ

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 23 - 8 19
2.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
3.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
4.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Эюпспор
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7.
Гёзтепе
 Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
8.
Бодрумспор
 Заявка 7 3 0 4 8 - 10 9
9.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
10.
Трабзонспор
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
12.
Сивасспор
 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
14.
Касымпаша
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
15.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Ризеспор
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 5 - 12 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 1 6 6 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Гёзтепе
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Антальяспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
7.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Ризеспор
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
11.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 6
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Фенербахче Тадич Душан 4 (2)
Самсунспор Нтчам Оливье 4 (1)
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Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Гёзтепе Anthony Dennis 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Гежек Баран Али получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Йылмаз Картал получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кайсериспор 0:3 Бешикташ онлайн

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