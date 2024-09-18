Замена у "Спарты". Виснер и Гараслин. Вступили в игру Красники и Ринеш.

Зелены оказался на газоне. Гурна-Дуат прервал его рывок. И первая жёлтая карточка в матче.

Дедич с мячом на левом фланге, отыграл на Глоча, тот пытался выдать передачу в штрафную площадь. Запутался в своих ногах.

Передача вразрез на Бирманчевича, который набрал ход и прошёл десять метров, а следом с правой ноги с ближний нижний пробил! Бласвих отразил мяч на угловой!

Кайринен пошёл корнер подавать. Подача на ближнюю штангу, только до мяча партнёры не добрались.

Конате оказался на газоне в чужой штрафной штрафной площади. Но ничего опасного не было. Всё чисто.

Замена у "Спарты". Ушёл с поля Олатунджи. Вступил в игру Рахмани.

Пресиадо в отборе отыграл здорово. Лейндерс пытается завести своих парней. Времени остаётся всё меньше.

Глоч был уверен, что сам сумеет пройти соперников. Пресиадо в отборе здорово сыграл.

Замена у гостей. Кларк покинул игрул. Вступил в игру Гурна-Дуат .

Возле чужой штрафной площади отобрали мяч гости, Капальдо был готов выйти на ударную позицию. Не вышло.

Гараслин нашёл момент для удара, пробил с левой ноги. Мимо ворот.

Конате отыграл в оборону на Бланка. Хотя бы гол престижа хотят забить гости.

В центре поля с мячом Капальдо, покатил на Конате, но под него бросился Панак, который не позволил мячу до ворот дойти.

И ещё один фол. Диамбу. НАрушил правила на Олатунджи.

Дедич пытался отыграть разницу в один мяч дальним ударом. Виндаль-Йенсен на месте.

Пёнтковски с мячом, пытался найти вариант для развития атаки. Не удалось.

Десять минут прошло во втором тайме. Пока только нарушения правил и фолы. Без ударов по воротам.

С мячом Виндаль-Йенсен, перевод на левый край, где не удалось принять мяч Лячи.

Замена у "Ред Булл Зальцбурга". Ушёл с поля Йео Кунфоло. Вступил в игру Конате.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Лячи!!!! Олатунджи обокрал соперника, отдал на Лячи, который на замахе уложил троих (!) соперников! Включая вратаря! И спокойно отправил игровой снаряд в пустые ворота.

Полчаса остаётся играть, а "Спарта" в своей дебютной игре спустя 19 лет просто "выносит" соперника.

В центре поля с мячом Лячи, перевод на Каринена, который до мяча не добрался.

Замена у "Ред Булл Зальцбург". Вступил в игру Диамбу. Ушёл с поля Мелльберг.

Капальдо оказался на газоне под действием Зелены. Пёнтковски разыграл стандарт.

Первый тайм

— Перерыв.

45' Кларк наносил удар, но выше цели.

44' Штрафной удар заработали гости. Зелены нарушил правила. После удара с левой ноги Байчетича мяч попал ему в руку.

44' 2 минуты добавил рефери.

43' Дедич набирает ход по левому краю, перевод в линию атаки организовал.

42' Возле чужой штрафной площади кружат чехи. Передача на Гараслина, но прострел последнего не увенчался успехом.

41' Гол засчитан, хотя были небольшие сомнения в офсайде у Олатунджи. Обошлось без ВАР.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Олатунджи!!! Упрочили преимущество хозяева. На правом фланге началась атака гостей, но подбор в центре поля организовал Панак, который и сам того, не понимая выдал голевой пас ан Олатунджи. Мяч ударился о землю, проскакал перед седьмым номером "Спарты", который с левой ноги направил его в дальний угол!

38' Гараслину досталось от Байчетича. Панак разыграл стандарт.

37' Виндаль-Йенсен забрал мяч, перевод на левый край выполнил. Виснер набирает ход по левому краю.

36' Зелены отыгрался с партнёром, ушёл от соперника, но с передачей не вышло.

35' Зелены с мячом, передача на Витика. И заброс на левый край на Виснера.

33' Дедич из пределов штрафной площади в дальний угол с левой ноги выцеливал! Мимо... Засчитаем за опасный момент.

32' Виндаль-Йенсен начал атаку "Спарты". Через защитников вышли чехи на чужую половину поля.

31' Виндаль-Йенсен выиграл верховую борьбу и забрал игровой снаряд.

30' Четверть часа осталось играть командам в первом тайме. Наставник "Спарты" Фриис Ларс решил что-то обсудить с арбитром. Пока что аут для Зелены.

28' Серия коротких передач, мяч у Йео Кунфоло. Получил он его от Капальдо и пробил с левой ноги в дальний угол! Виндаль-Йенсен бы достал, но этого и не потребовалось.

27' Пресиадо в верховой борьбе получил удар в глаз. Досталось от Мелльберга.

26' Чаще с мячом в последние минуты "Ред Булл Зальцбург", но ничего опасного. Хотелось бы уже увидеть обострения.

25' Мелльберг с мячом, не стал обострять, отыграл назад на Дедича. Пёнтковски осмотрелся, сделал три касания, передача на Глоча.

24' Байчетич с мячом, перевод на Мелльберга. Дальше заброс на Глоча.

23' Гараслин продолжает стремиться к забитому мячу. Опередил защитника, обокрал и пробил с правой ноги с 17 метров! Выше цели...

22' Гараслин вновь нашёл момент для удара. Пробил с левой ноги, но Бласвих в этот раз удачно отразил мяч в сторону.

20' Нене с мячом, ушёл от одного, но с передачей немного неудачно вышло. Аут для "Спарты".

19' Аут для Виснера, тот добросил до Лячи. Передача на Гараслина пошла.

18' Положение вне игры! Капальдо начал атаку гостей, передача на Йео Кунфоло, который выскочил один на один с Виндаль-Йенсенем, катнул мяч мимо голкипера. Однако гол был отменён.

17' Йео Кунфоло начинает наступление гостей, передача на правый край на Капальдо. Соперник перед ним вырос.

16' Подача с правого фланга и головой пробил Олатунджи. Мимо ворот. Опасно достаточно было. Бласвих немного до мяча не добрался, но этого и не нужно было.

14' Виндаль-Йенсен с мячом, перевод на правый край, откуда последовал длинный заброс на Лячи. Но в верховой борьбе он проиграл Дедичу.

12' Аут на правом фланге заработали хозяева, после ввода из-за боковой последовала передача анзад.

11' Кларк взял игровой снаряд под свой контроль, передача назад последовала.

10' Десять минут у нас сыграно. Байчетич набирает ход на левом фланге, передача направо последовала.

8' На левом фланге с мячом Гараслин, уходит от соперника, с левой ноги была возможность подачу исполнить. Чуть затянул с моментом Лукаш.

7' Гараслин с мячом, передача на Лячи. Неудачно полузащитник "Спарты" мячом распорядился, упустив его в аут.

6' Дедич заработал штрафной удар, который разыграл и отдал передачу назад на голкипера.

5' С мячом на своей половине поля гости, пока что они приходят в себя. Перекатывают мяч с левого фланга на правый. И назад налево.

3' Вернулась "Спарта" в Лигу чемпионов спустя 19 лет и такое начало!

2' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!!! Кайринен!!! Очень резвое начало у нас!!!! Последовала передача в штрафную площадь на Гараслина, который с левой ноги с 14 метров пробил в далний угол, но в красивом прыжке Бласвих отразил удар, но точно на ногу Кайринену, который переправил игровой снаряд в ворота!