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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Спарта Прага
3:0
Второй тайм
Ред Булл Зальцбург

Ход матча

2'
Кайринен Каан
(Гараслин Лукаш)
1:0
42'
Олатунджи Виктор
(Панак Филип)
2:0
46'
 
Диамбу Мамади
Мелльберг Джон
57'
 
Конате Карим
Йео Кунфоло Мусса
57'
 
Дагим Адам
Нене Доржеле
58'
Лячи Казим
(Олатунджи Виктор)
3:0
64'
Рахмани Альбион
Олатунджи Виктор
 
66'
 
Гурна-Дуат Люка
Кларк Бобби
Прогнозы 132
Спарта Прага 40.9% (54)
X 39.4% (52)
Ред Булл Зальцбург 19.7% (26)
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Спарта Прага
Ничья
Ред Булл Зальцбург
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Спарта Прага
Ред Булл Зальцбург

История личных встреч

Спарта Прага
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
2:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирманчевич Велько 3 (1) 0.43
Олатунджи Виктор 3 0.43
Гараслин Лукаш 2 (1) 0.29
Лячи Казим 1 0.14
Сёренсен Асгер 1 0.14
Кайринен Каан 1 0.14
Виснер Томаш 1 0.14
Росс Матиас 1 0.14
Туци Индрит 1 0.14
Ринеш Матей 1 0.14
Рахмани Альбион 1 0.14
Кухта Ян 0 0
Панак Филип 0 0
Данек Крыштоф 0 0
Гарсия Иманол 0 0
Красники Эрмал 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьергаард Мауриц 4 (1) 0.8
Доргелес Нене 2 0.4
Йео Кунфоло Мусса 1 0.2
Дагим Адам 1 0.2
Дедич Амар 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Глух Оскар 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лячи Казим 2 0
Витик Мартин 2 0
Сёренсен Асгер 1 0
Пешек Якуб 1 0
Садилек Лукаш 1 0
Кухта Ян 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Панак Филип 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Данек Крыштоф 1 0
Красники Эрмал 1 0
Рахмани Альбион 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 3 0
Бласвих Янис 1 0
Дедич Амар 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Диамбу Мамади 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Спарта Прага
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ред Булл Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Спарта Прага
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
60%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
3
38%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
13%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Градец Кралове - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Спарта Прага - Словацко 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2
Яблонец - Спарта Прага 1:2 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Спарта Прага - АИК 3:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1
Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2

Результаты матчей

Спарта Прага
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
4
2.5
1
3
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Спарта Прага
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Шахтёр Донецк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Болонья
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Спарта Прага
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Болонья
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шахтёр Донецк
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шахтёр Донецк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спарта Прага
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Болонья
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
Штутгарт
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Ред Булл Зальцбург
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Лилль Гомес Анхель 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
     Конате оказался на газоне в чужой штрафной штрафной площади. Но ничего опасного не было. Всё чисто. 
  • Угловой
    78'
     Кайринен пошёл корнер подавать. Подача на ближнюю штангу, только до мяча партнёры не добрались. 
  • Опасный момент
    77'
    Передача вразрез на  Бирманчевича, который набрал ход и прошёл десять метров, а следом с правой ноги с ближний нижний пробил! Бласвих отразил мяч на угловой! 
  • 76'
    Дедич с мячом на левом фланге, отыграл на Глоча, тот пытался выдать передачу в штрафную площадь. Запутался в своих ногах.
  • Желтая карточка
    75'
     Зелены оказался на газоне.  Гурна-Дуат прервал его рывок. И первая жёлтая карточка в матче. 
  • Угловой
    73'
     Байчетич исполнил угловой, достаточно низкая подача, подправить некому было. 
  • Замена
    72'
    Замена у "Спарты". Виснер и  Гараслин. Вступили в игру  Красники  и Ринеш.
  • 71'
    В центре поля с мячом Капальдо, покатил на Конате, но под него бросился Панак, который не позволил мячу до ворот дойти. 
  • 70'
     Конате отыграл в оборону на Бланка. Хотя бы гол престижа хотят забить гости. 
  • 69'
     Гараслин нашёл момент для удара, пробил с левой ноги. Мимо ворот. 
  • 67'
    Возле чужой штрафной площади отобрали мяч гости,  Капальдо был готов выйти на ударную позицию. Не вышло. 
  • Замена
    66'
    Замена у гостей. Кларк покинул игрул. Вступил в игру  Гурна-Дуат . 
  • 65'
    Глоч был уверен, что сам сумеет пройти соперников. Пресиадо в отборе здорово сыграл. 
  • 64'
     Пресиадо в отборе отыграл здорово. Лейндерс пытается завести своих парней. Времени остаётся всё меньше.
  • Замена
    63'
    Замена у "Спарты". Ушёл с поля  Олатунджи. Вступил в игру Рахмани.
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    • 61'
      В центре поля с мячом Лячи, перевод на Каринена, который до мяча не добрался. 
    • 60'
      Полчаса остаётся играть, а "Спарта" в своей дебютной игре спустя 19 лет просто "выносит" соперника. 
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Лячи!!!!  Олатунджи обокрал соперника, отдал на Лячи, который на замахе уложил троих (!) соперников! Включая вратаря! И спокойно отправил игровой снаряд в пустые ворота. 
    • Замена
      57'
      Замена у "Ред Булл Зальцбурга". Ушёл с поля  Йео Кунфоло. Вступил в игру  Конате.
    • 56'
      С мячом  Виндаль-Йенсен, перевод на левый край, где не удалось принять мяч Лячи.
    • 55'
      Десять минут прошло во втором тайме. Пока только нарушения правил и фолы. Без ударов по воротам. 
    • 53'
       Глоч нарушил правила на Зелены. 
    • 52'
       Пёнтковски с мячом, пытался найти вариант для развития атаки. Не удалось. 
    • 51'
      Дедич пытался отыграть разницу в один мяч дальним ударом. Виндаль-Йенсен на месте.
    • 50'
      И ещё один фол.  Диамбу. НАрушил правила на  Олатунджи.
    • 48'
      Капальдо оказался на газоне под действием Зелены.  Пёнтковски разыграл стандарт. 
    • Замена
      47'
      Замена у "Ред Булл Зальцбург". Вступил в игру  Диамбу. Ушёл с поля  Мелльберг.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.   
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв. 
    • 45'
      Кларк наносил удар, но выше цели.
    • Фол, нарушение
      44'
      Штрафной удар заработали гости. Зелены нарушил правила. После удара с левой ноги  Байчетича мяч попал ему в руку. 
    • Дополнительное время
      44'
      2 минуты добавил рефери.
    • 43'
       Дедич набирает ход по левому краю, перевод в линию атаки организовал. 
    • 42'
      Возле чужой штрафной площади кружат чехи. Передача на  Гараслина, но прострел последнего не увенчался успехом. 
    • 41'
      Гол засчитан, хотя были небольшие сомнения в офсайде у  Олатунджи. Обошлось без ВАР.
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!!  Олатунджи!!! Упрочили преимущество хозяева. На правом фланге началась атака гостей, но подбор в центре поля организовал Панак, который и сам того, не понимая выдал голевой пас ан  Олатунджи. Мяч ударился о землю, проскакал перед седьмым номером "Спарты", который с левой ноги направил его в дальний угол! 
    • 38'
       Гараслину досталось от Байчетича.  Панак разыграл стандарт. 
    • 37'
       Виндаль-Йенсен забрал мяч, перевод на левый край выполнил.  Виснер набирает ход по левому краю. 
    • 36'
       Зелены отыгрался с партнёром, ушёл от соперника, но с передачей не вышло. 
    • 35'
       Зелены с мячом, передача на Витика. И заброс на левый край на Виснера. 
    • Опасный момент
      33'
       Дедич из пределов штрафной площади в дальний угол с левой ноги выцеливал! Мимо... Засчитаем за опасный момент. 
    • 32'
       Виндаль-Йенсен начал атаку "Спарты". Через защитников вышли чехи на чужую половину поля.
    • 31'
       Виндаль-Йенсен выиграл верховую борьбу и забрал игровой снаряд. 
    • 30'
      Четверть часа осталось играть командам в первом тайме. Наставник "Спарты" Фриис Ларс решил что-то обсудить с арбитром. Пока что аут для Зелены.
    • 28'
      Серия коротких передач, мяч у  Йео Кунфоло. Получил он его от Капальдо и пробил с левой ноги в дальний угол!  Виндаль-Йенсен бы достал, но этого и не потребовалось. 
    • 27'
      Пресиадо в верховой борьбе получил удар в глаз. Досталось от  Мелльберга.
    • 26'
      Чаще с мячом в последние минуты "Ред Булл Зальцбург", но ничего опасного. Хотелось бы уже увидеть обострения. 
    • 25'
       Мелльберг с мячом, не стал обострять, отыграл назад на Дедича. Пёнтковски осмотрелся, сделал три касания, передача на Глоча.
    • 24'
       Байчетич с мячом, перевод на Мелльберга. Дальше заброс на Глоча. 
    • 23'
       Гараслин продолжает стремиться к забитому мячу. Опередил защитника, обокрал и пробил с правой ноги с 17 метров! Выше цели... 
    • 22'
       Гараслин вновь нашёл момент для удара. Пробил с левой ноги, но Бласвих в этот раз удачно отразил мяч в сторону.
    • 20'
       Нене с мячом, ушёл от одного, но с передачей немного неудачно вышло. Аут для "Спарты".
    • 19'
      Аут для Виснера, тот добросил до Лячи. Передача на Гараслина пошла.
    • Офсайд
      18'
      Положение вне игры!  Капальдо начал атаку гостей, передача на  Йео Кунфоло, который выскочил один на один с  Виндаль-Йенсенем, катнул мяч мимо голкипера. Однако гол был отменён. 
    • 17'
       Йео Кунфоло начинает наступление гостей, передача на правый край на  Капальдо. Соперник перед ним вырос. 
    • 16'
      Подача с правого фланга и головой пробил  Олатунджи. Мимо ворот. Опасно достаточно было. Бласвих немного до мяча не добрался, но этого и не нужно было. 
    • 14'
       Виндаль-Йенсен с мячом, перевод на правый край, откуда последовал длинный заброс на Лячи. Но в верховой борьбе он проиграл Дедичу.
    • 12'
      Аут на правом фланге заработали хозяева, после ввода из-за боковой последовала передача анзад. 
    • 11'
       Кларк взял игровой снаряд под свой контроль, передача назад последовала. 
    • 10'
      Десять минут у нас сыграно.  Байчетич набирает ход на левом фланге, передача направо последовала. 
    • 8'
      На левом фланге с мячом  Гараслин, уходит от соперника, с левой ноги была возможность подачу исполнить. Чуть затянул с моментом Лукаш.
    • 7'
      Гараслин с мячом, передача на Лячи. Неудачно полузащитник "Спарты" мячом распорядился, упустив его в аут. 
    • 6'
      Дедич заработал штрафной удар, который разыграл и отдал передачу назад на голкипера. 
    • 5'
      С мячом на своей половине поля гости, пока что они приходят в себя. Перекатывают мяч с левого фланга на правый. И назад налево. 
    • 3'
      Вернулась "Спарта" в Лигу чемпионов спустя 19 лет и такое начало! 
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!!! Кайринен!!! Очень резвое начало у нас!!!! Последовала передача в штрафную площадь на  Гараслина, который с левой ноги с 14 метров пробил в далний угол, но в красивом прыжке Бласвих отразил удар, но точно на ногу Кайринену, который переправил игровой снаряд в ворота!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче первого тура между пражской "Спартой" и австрийский клубом "Ред Булл Зальцбург". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин. 
      Судейская бригада
      Главный судья: Раде Обренович (Словения)
                                  Помощники: Юре Прапротник (Словения) и Грега Кордеж (Словения).
      Статистика и цифры
      - «Спарта» - фаворит матча по мнению букмекеров;
      - «Спарта» не проигрывает на протяжении 14 игр;
      - «Ред Булл Зальцбург» за десять последних игр потерпел одно поражение;
      - Команды четыре раза встречались в своей истории: они обменялись победами, а две игры завершились вничью.

      Прогноз на игру
    • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 132
    Спарта Прага 40.9% (54)
    X 39.4% (52)
    Ред Булл Зальцбург 19.7% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спарта Прага
    Ничья
    Ред Булл Зальцбург
    2.38
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    3.80
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    36.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Спарта Прага 3:0 Ред Булл Зальцбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спарта Прага 3:0 Ред Булл Зальцбург

    Исход игры
    Спарта Прага
    40.9% (54)
    Ничья
    39.4% (52)
    Ред Булл Зальцбург
    19.7% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.28% (59)
    Меньше
    42.72% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    90.29% (93)
    Нет
    9.71% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.8% (34)
    2:1 Спарта Прага
    22.7% (30)
    1:2 Ред Булл Зальцбург
    12.1% (16)
    2:2 Ничья
    6.8% (9)
    1:0 Спарта Прага
    5.3% (7)
    3:2 Спарта Прага
    1.5% (2)
    2:0 Спарта Прага
    1.5% (2)
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