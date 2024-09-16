  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Спарта Прага
 
Позже
Ред Булл Зальцбург
Лучшие коэффициенты
Спарта Прага
Ничья
Ред Булл Зальцбург
2.40
Реклама, betcity.ru
3.70
Реклама, betcity.ru
2.85
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Спарта Прага
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
2:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирманчевич Велько 3 (1) 0.5
Гараслин Лукаш 2 (1) 0.33
Олатунджи Виктор 2 0.33
Сёренсен Асгер 1 0.17
Виснер Томаш 1 0.17
Росс Матиас 1 0.17
Туци Индрит 1 0.17
Рынеш Матей 1 0.17
Рахмани Альбион 1 0.17
Лячи Казим 0 0
Кухта Ян 0 0
Данек Крыштоф 0 0
Гарсия Иманол 0 0
Красники Эрмал 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьергаард Мауриц 4 (1) 1
Доргелес Нене 2 0.5
Йео Кунфоло Мусса 1 0.25
Дагим Адам 1 0.25
Дедич Амар 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Глух Оскар 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лячи Казим 2 0
Витик Мартин 2 0
Сёренсен Асгер 1 0
Пешек Якуб 1 0
Садилек Лукаш 1 0
Кухта Ян 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Панак Филип 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Данек Крыштоф 1 0
Красники Эрмал 1 0
Рахмани Альбион 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 3 0
Бласвих Янис 1 0
Дедич Амар 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Дьямбу Мамади 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Спарта Прага
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ред Булл Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Спарта Прага
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
60%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
3
38%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
13%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Градец Кралове - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Спарта Прага - Словацко 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2
Яблонец - Спарта Прага 1:2 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Спарта Прага - АИК 3:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1
Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2

Результаты матчей

Спарта Прага
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
4
2.5
1
3
1
5
3.5
Команда И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Штутгарт
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2024, осталось 1 день 19 часов 45 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 60% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Лучшие коэффициенты
    Спарта Прага
    Ничья
    Ред Булл Зальцбург
    2.40
    Реклама, betcity.ru
    3.70
    Реклама, betcity.ru
    2.85
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург

    Исход игры
    Спарта Прага
    80% (4)
    Ничья
    0% (0)
    Ред Булл Зальцбург
    20% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (4)
    Меньше
    20% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (4)
    Нет
    20% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Спарта Прага
    60% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Спарта Прага
    Ред Булл Зальцбург
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный