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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Ризеспор
2:1
Конец матча
Антальяспор
0'
20' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
28' Желтая карточка
Акинтола Дэвид
31' Желтая карточка
Булут Эмрекан
1:0
38' Гол
Юречка Вацлав
2:0
44' Гол
Аликулов Хусниддин
50' Желтая карточка
Ларссон Сэм
58' Желтая карточка
Петрусенко Aлександр
67' Желтая карточка
Варешанович Дал
2:1
87' Гол
Гайч Адольфо
89' Желтая карточка
Соу Али
90' Желтая карточка
Грбич Иво
90'+6
30
Грбич
Иво
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
2
Аликулов
Хусниддин
3
Пехливан
Халиль
6
Папаниколау
Яннис
20
Хаджиахметович
Амир
28
Акинтола
Дэвид
8
Варешанович
Дал
17
Булут
Эмрекан
15
Юречка
Вацлав
13
Пирич
Кенан
27
Йылмаз
Мерт
89
Сари
Вейсел
2
Thalisson
III
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
16
Петрусенко
Aлександр
25
Таунсенд
Андрос
10
Ларссон
Сэм
12
Дженепо
Мусса
81
Самудио
Брайан
Ризеспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Антальяспор

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:0
С
0:0
ТМК
0:0
С
2:1
ТМК
2:1
С
3:2
С
2:3
С
2:1
С
3:1
С
1:0
ТМК
2:2
ТМК
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аликулов Хусниддин 3 0.38
Юречка Вацлав 1 0.13
Соу Али 1 0.13
Нильсен Каспер 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самудио Брайан 4 (1) 0.5
Ларссон Сэм 3 0.38
Дженепо Мусса 1 0.13
Талиссон Чарльз 1 0.13
Гайч Адольфо 1 0.13
Калузиньски Якуб 0 0
Йылмаз Мерт 0 0
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Ракип Эрдаль 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акинтола Дэвид 3 0
Шахин Мухаммет Таха 2 0
Булут Эмрекан 2 0
Нильсен Каспер 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Грбич Иво 1 0
Соу Али 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Варешанович Дал 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 3 0
Талиссон Чарльз 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Вурал Гюрай 0 1
Сари Вейсел 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Пирич Кенан 1 0
Дженепо Мусса 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Петрусенко Aлександр 1 0
Герджалиу Амар 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Антальяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Ризеспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
5
Ризеспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Антальяспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1
Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4
Антальяспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Антальяспор - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2
Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2

Результаты матчей

Ризеспор
Антальяспор

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 23 - 8 19
2.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
3.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
4.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Эюпспор
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7.
Гёзтепе
 Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
8.
Бодрумспор
 Заявка 7 3 0 4 8 - 10 9
9.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
10.
Трабзонспор
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
12.
Сивасспор
 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
14.
Касымпаша
 Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 5 - 12 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 1 6 6 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Гёзтепе
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Антальяспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
7.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Касымпаша
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
11.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 6
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Фенербахче Тадич Душан 4 (2)
Самсунспор Нтчам Оливье 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Гёзтепе Anthony Dennis 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
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    • 55'
      Дженепо Мусса уходит с поля. Гайч Адольфо выходит вместо него
    • 50'
      Ларссон Сэм получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Ризеспор 2:1 Антальяспор онлайн

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