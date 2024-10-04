Тур: 8. Стадион: Кайкур Диди Стадиуму.
2:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
28' Желтая карточкаАкинтола Дэвид
31' Желтая карточкаБулут Эмрекан
1:0
38' ГолЮречка Вацлав
2:0
44' ГолАликулов Хусниддин
50' Желтая карточкаЛарссон Сэм
58' Желтая карточкаПетрусенко Aлександр
67' Желтая карточкаВарешанович Дал
2:1
87' ГолГайч Адольфо
89' Желтая карточкаСоу Али
90' Желтая карточкаГрбич Иво
90'+6
Ход матча
28'
31'
38'
44'
50'
67'
71'
87'
2:1
89'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
30
Грбич
Иво
13
Пирич
Кенан
27
Йылмаз
Мерт
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
-
30 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Соу АлиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Основной состав
-
13 Пирич КенанВратарь
-
27 Йылмаз МертЗащитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
72 Топрак ХарунЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
91 Burak Ingenc
-
Главный тренер: Алекс
История личных встреч
Ризеспор
Антальяспор
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
20 матчей
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.85
1.15
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аликулов Хусниддин
|3
|0.38
|Юречка Вацлав
|1
|0.13
|Соу Али
|1
|0.13
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самудио Брайан
|4 (1)
|0.5
|Ларссон Сэм
|3
|0.38
|Дженепо Мусса
|1
|0.13
|Талиссон Чарльз
|1
|0.13
|Гайч Адольфо
|1
|0.13
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Йылмаз Мерт
|0
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акинтола Дэвид
|3
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|2
|0
|Булут Эмрекан
|2
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Геззаль Рашид
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
|Варешанович Дал
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Талиссон Чарльз
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Вурал Гюрай
|0
|1
|Сари Вейсел
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Дженепо Мусса
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
|Герджалиу Амар
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Антальяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Ризеспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
5
Ризеспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Антальяспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1
Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4
Антальяспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Антальяспор - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2
Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2
Результаты матчей
Ризеспор
Антальяспор
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
26
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 12
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|6
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Фенербахче
|Тадич Душан
|4 (2)
|Самсунспор
|Нтчам Оливье
|4 (1)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2