  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Касымпаша
0:0
Конец матча
Бодрумспор
0'
22' Желтая карточка
Сефери Тулан
45' Вторая желтая карточка
Сефери Тулан
86' Желтая карточка
Samet Yalcin
90' Желтая карточка
Uzeyir Ergun
90'+9

Ход матча

22'
 
Сефери Тулан
45'
 
Сефери Тулан
46'
Кафу Карлуш
Гюл Гёкхан
 
46'
 
Uzeyir Ergun
Шен Дженк
63'
 
Бразау Педру
Фреди Гомеш
63'
 
Celal Dumanli
Пушкаш Георге
73'
Эспиноса Джон
Кара Айтач
 
76'
 
Samet Yalcin
Челюстка Ондржей
86'
 
Samet Yalcin
89'
Четинкая Эрдем
Озчан Ясин
 
90'
 
Haqi Osman
Димитров Здравко
90'
 
Uzeyir Ergun

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 70 Владение мячом, % 30
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
20
Опоку
Николас
58
Озчан
Ясин
77
Кевин
Родригес
6
Гюл
Гёкхан
7
Фалл
Мамаду
72
Барак
Антонин
35
Кара
Айтач
10
Хайрадинович
Харис
18
Да
Кошта
Нуну
1
Соуза
Диогу
33
Челюстка
Ондржей
15
Айети
Арлинд
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
21
Ahmet
Aslan
26
Musah
Mohammed
16
Фреди
Гомеш
99
Сефери
Тулан
7
Димитров
Здравко
9
Пушкаш
Георге
Касымпаша
4-1-4-1
Бодрумспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 4 0.5
Хайрадинович Харис 2 (1) 0.25
Винк Клаудио 1 0.13
Фалл Мамаду 1 0.13
Бен Уаннес Мортада 1 0.13
Кевин Родригес 0 0
Янниотис Андреас 0 0
Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 3 0.38
Сефери Тулан 2 0.25
Димитров Здравко 1 0.13
Озер Кенан 1 (1) 0.13
Musah Mohammed 0 0
Uzeyir Ergun 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 3 0
Опоку Николас 3 0
Хайрадинович Харис 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Брекало Йосип 0 1
Омеруо Кеннет 1 0
Кара Айтач 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Кафу Карлуш 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0
Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Musah Mohammed 3 0
Сефери Тулан 1 1
Samet Yalcin 2 0
Шен Дженк 2 0
Фреди Гомеш 0 1
Озер Кенан 1 0
Айети Арлинд 1 0
Челюстка Ондржей 1 0
Соуза Диогу 1 0
Димитров Здравко 1 0
Celal Dumanli 1 0
Бразау Педру 1 0
Uzeyir Ergun 1 0
Enes Ogruce 1 0
Ahmet Aslan 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Бодрумспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бодрумспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
5
Касымпаша
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Бодрумспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1
Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1
Бодрумспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0
Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1 Бандырмаспор - Бодрумспор 0:0

Результаты матчей

Касымпаша
Бодрумспор

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Бодрумспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 23 - 8 19
2.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
3.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
4.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Эюпспор
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
8.
Гёзтепе
 Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
9.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
10.
Трабзонспор
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
12.
Сивасспор
 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
14.
Касымпаша
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 5 - 12 3
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 1 6 6 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Гёзтепе
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Антальяспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
7.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Трабзонспор
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 6
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Фенербахче Тадич Душан 4 (2)
Самсунспор Нтчам Оливье 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Гёзтепе Anthony Dennis 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Сефери Тулан получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 22'
      Сефери Тулан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Касымпаша 0:0 Бодрумспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный