Тур: 8. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаСефери Тулан
45' Вторая желтая карточкаСефери Тулан
86' Желтая карточкаSamet Yalcin
90' Желтая карточкаUzeyir Ergun
90'+9
Ход матча
22'
45'
86'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
70 Владение мячом, % 30
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
15
Айети
Арлинд
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
21
Ahmet
Aslan
16
Фреди
Гомеш
99
Сефери
Тулан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
-
26 Садику ЛоретЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Алкас СинанНападающий
-
15 Yaman Suakar
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айети АрлиндЗащитник
-
34 Ali AytemurЗащитник
-
77 Шен ДженкЗащитник
-
21 Ahmet AslanПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
99 Сефери ТуланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
53 Аккан ГёкханВратарь
-
10 Озер КенанЗащитник
-
20 Бразау ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Haqi Osman
-
91 Enes Ogruce
-
-
23 Uzeyir Ergun
-
Главный тренер: Исмет Ташдемир
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|4
|0.5
|Хайрадинович Харис
|2 (1)
|0.25
|Винк Клаудио
|1
|0.13
|Фалл Мамаду
|1
|0.13
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0.13
|Кевин Родригес
|0
|0
|Янниотис Андреас
|0
|0
Бодрумспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пушкаш Георге
|3
|0.38
|Сефери Тулан
|2
|0.25
|Димитров Здравко
|1
|0.13
|Озер Кенан
|1 (1)
|0.13
|Musah Mohammed
|0
|0
|Uzeyir Ergun
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|3
|0
|Опоку Николас
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Брекало Йосип
|0
|1
|Омеруо Кеннет
|1
|0
|Кара Айтач
|1
|0
|Чифтпынар Садик
|1
|0
|Кафу Карлуш
|1
|0
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0
Бодрумспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Musah Mohammed
|3
|0
|Сефери Тулан
|1
|1
|Samet Yalcin
|2
|0
|Шен Дженк
|2
|0
|Фреди Гомеш
|0
|1
|Озер Кенан
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Челюстка Ондржей
|1
|0
|Соуза Диогу
|1
|0
|Димитров Здравко
|1
|0
|Celal Dumanli
|1
|0
|Бразау Педру
|1
|0
|Uzeyir Ergun
|1
|0
|Enes Ogruce
|1
|0
|Ahmet Aslan
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Бодрумспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Касымпаша
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бодрумспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
5
Касымпаша
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Бодрумспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
40%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1
Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1
Бодрумспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0
Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1 Бандырмаспор - Бодрумспор 0:0
Результаты матчей
Касымпаша
Бодрумспор
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Бодрумспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
35
26
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 12
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|6
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Фенербахче
|Тадич Душан
|4 (2)
|Самсунспор
|Нтчам Оливье
|4 (1)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2