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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Гёзтепе
3:2
Конец матча
Сивасспор
0'
1:0
6' Гол
Romulo Cruz
2:0
10' Гол
Солет Исаак
50' Желтая карточка
Сонко-Сундберг Ноа
2:1
55' Гол
Чифтчи Угюр
2:2
57' Гол
Мениг Квинси
79' Желтая карточка
Anthony Dennis
87' Желтая карточка
Мениг Квинси
90' Желтая карточка
Romulo Cruz
3:2
90' Гол
Фофана Датро
90' Желтая карточка
Heliton
90'+8

Ход матча

6'
Romulo Cruz
1:0
10'
Солет Исаак
(Тиянич Давид)
2:0
25'
 
Притчард Алекс
Койта Бенгали-Фоде
46'
 
Bekir Boke
Палули Мурат
46'
 
Мениг Квинси
Бальде Диао Кейта
50'
 
Сонко-Сундберг Ноа
55'
2:1
Чифтчи Угюр
57'
2:2
Мениг Квинси
(Притчард Алекс)
59'
Мацуки Курю
Тиянич Давид
 
62'
 
Тургунбаев Азизбек
Радакович Урош
73'
Фофана Датро
Жуан Бланко
 
74'
Йылдыз Ахмед
Кейбаши Исмаил
 
74'
Нильсен Лассе
Солет Исаак
 
79'
Anthony Dennis
 
82'
 
Jan Bieganski
Мутуссами Самуэль
87'
 
Мениг Квинси
90'
Viktor Hugo
Anthony Dennis
 
90'
Romulo Cruz
 
90'
Фофана Датро
(Romulo Cruz)
3:2
90'
Heliton
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
97
Лис
Матеуш
4
Алтыкардеш
Таха
5
Heliton
12
Кейбаши
Исмаил
30
Сангаре
Назим
16
Anthony
Dennis
94
Солет
Исаак
43
Тиянич
Давид
66
Silva
11
Жуан
Бланко
79
Romulo
Cruz
35
Вурал
Али
Шашал
27
Сонко-Сундберг
Ноа
26
Радакович
Урош
14
Камара
Самба
7
Палули
Мурат
3
Чифтчи
Угюр
12
Мутуссами
Самуэль
8
Харисис
Харилаос
24
Родригес
Гарри
77
Бальде
Диао
Кейта
55
Койта
Бенгали-Фоде
Гёзтепе
3-5-2
Сивасспор
3-4-2-1

История личных встреч

Гёзтепе
Сивасспор

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:1
С
2:2
С
3:5
С
0:1
С
3:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
2:3
ПЛТ
0:1
К
0:2
ПЛТ
3:0
К
0:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.43
1.86

Среднее время на гол

63
48

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.57
1.43

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
63

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romulo Cruz 4 0.57
Жуан Бланко 2 0.29
Silva 1 0.14
Солет Исаак 1 0.14
Алтыкардеш Таха 1 0.14
Эрдоган Доган 1 0.14
Heliton 1 0.14
Гюнтер Корай 1 0.14
Фофана Датро 1 0.14
Тиянич Давид 0 0
Сангаре Назим 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мениг Квинси 2 0.25
Радакович Урош 2 0.25
Бальде Диао Кейта 1 0.13
Чифтчи Угюр 1 0.13
Манай Рей 1 0.13
Палули Мурат 1 0.13
Притчард Алекс 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Тургунбаев Азизбек 0 0

Карточки

Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anthony Dennis 5 0
Мпуту Малкольм-Бокеле 3 0
Heliton 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Солет Исаак 2 0
Сангаре Назим 1 0
Тиянич Давид 1 0
Лис Матеуш 1 0
Romulo Cruz 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 3 1
Бальде Диао Кейта 2 1
Сонко-Сундберг Ноа 2 0
Тургунбаев Азизбек 2 0
Эрдал Зия 1 0
Притчард Алекс 1 0
Мениг Квинси 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Манай Рей 1 0
Камара Самба 1 0
Николич Джордже 1 0
Палули Мурат 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Jan Bieganski 1 0

Результаты матчей

Гёзтепе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
Гёзтепе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
3
Гёзтепе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сивасспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

13
8
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
10%
5
45%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гёзтепе
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1
Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0 Коджаелиспор - Гёзтепе 3:2 Гёзтепе - Кечиоренгюджю 0:0 Шанлыурфаспор - Гёзтепе 0:1
Сивасспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0
Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0

Результаты матчей

Гёзтепе
Сивасспор

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гёзтепе
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
5
2
1.5
3
5
3
4
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 23 - 8 19
2.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
3.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
4.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
5.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
6.
Гёзтепе
 Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Эюпспор
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
8.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
9.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
10.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
11.
Трабзонспор
 0:1 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
12.
Сивасспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
14.
Касымпаша
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Кайсериспор
 1:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
17.
Хатайспор
 1:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 1 6 6 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Антальяспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
7.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Трабзонспор
 0:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Хатайспор
 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Кайсериспор
 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Кайсериспор
 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
12.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Трабзонспор
 0:1 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Хатайспор
 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 6
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Фенербахче Тадич Душан 4 (2)
Самсунспор Нтчам Оливье 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Heliton получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Ромуло Круз сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Фофана Датро бьет в цель!
  • 93'
    Ромуло Круз получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Anthony Dennis уходит с поля. Виктор Гюго выходит вместо него
  • 87'
    Мениг Квинси получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Г О О О О Л - Ромуло Круз бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гёзтепе 3:2 Сивасспор онлайн

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