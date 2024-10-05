Тур: 8. Стадион: Gursel Aksel Stadium.
0'
1:0
6' ГолRomulo Cruz
2:0
10' ГолСолет Исаак
50' Желтая карточкаСонко-Сундберг Ноа
2:1
55' ГолЧифтчи Угюр
2:2
57' ГолМениг Квинси
79' Желтая карточкаAnthony Dennis
87' Желтая карточкаМениг Квинси
90' Желтая карточкаRomulo Cruz
3:2
90' ГолФофана Датро
90' Желтая карточкаHeliton
90'+8
Ход матча
6'
1:0
10'
2:0
55'
2:1
57'
2:2
79'
87'
90'
90'
3:2
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
97
Лис
Матеуш
5
Heliton
94
Солет
Исаак
43
Тиянич
Давид
66
Silva
11
Жуан
Бланко
79
Romulo
Cruz
- Основной состав
-
97 Лис МатеушВратарь
- Защитник
-
5 HelitonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Солет ИсаакПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
66 SilvaПолузащитник
-
11 Жуан БланкоНападающий
-
79 Romulo CruzНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фофана ДатроНападающий
-
77 Ogun Bayrak
-
-
18 Izzet Furkan
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Мехмед МекерПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Bekir Boke
-
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
История личных встреч
Гёзтепе
Сивасспор
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
14 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.43
1.86
Среднее время на гол
63
48
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.57
1.43
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
63
Бомбардиры внутри турнира
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Romulo Cruz
|4
|0.57
|Жуан Бланко
|2
|0.29
|Silva
|1
|0.14
|Солет Исаак
|1
|0.14
|Алтыкардеш Таха
|1
|0.14
|Эрдоган Доган
|1
|0.14
|Heliton
|1
|0.14
|Гюнтер Корай
|1
|0.14
|Фофана Датро
|1
|0.14
|Тиянич Давид
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мениг Квинси
|2
|0.25
|Радакович Урош
|2
|0.25
|Бальде Диао Кейта
|1
|0.13
|Чифтчи Угюр
|1
|0.13
|Манай Рей
|1
|0.13
|Палули Мурат
|1
|0.13
|Притчард Алекс
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Тургунбаев Азизбек
|0
|0
Карточки
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anthony Dennis
|5
|0
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|3
|0
|Heliton
|2
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Солет Исаак
|2
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Тиянич Давид
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Romulo Cruz
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|3
|1
|Бальде Диао Кейта
|2
|1
|Сонко-Сундберг Ноа
|2
|0
|Тургунбаев Азизбек
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Притчард Алекс
|1
|0
|Мениг Квинси
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Манай Рей
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
|Николич Джордже
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Мутуссами Самуэль
|1
|0
|Jan Bieganski
|1
|0
Результаты матчей
Гёзтепе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Гёзтепе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
3
Гёзтепе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сивасспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
13
8
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
10%
5
45%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гёзтепе
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1
Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0 Коджаелиспор - Гёзтепе 3:2 Гёзтепе - Кечиоренгюджю 0:0 Шанлыурфаспор - Гёзтепе 0:1
Сивасспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0
Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0
Результаты матчей
Гёзтепе
Сивасспор
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Гёзтепе
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
52
35
34
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|5.
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|11.
|0:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|17.
|1:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|0:1 Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|6
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Фенербахче
|Тадич Душан
|4 (2)
|Самсунспор
|Нтчам Оливье
|4 (1)
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2