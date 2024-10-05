Тур: 8. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
0:1
Перерыв
Ход матча
12'
32'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
23
Тюрюдж
Дениз
91
Давидсон
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
20
Мане
Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
75 Каплан ЭмреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Джало МатшуПолузащитник
-
17 Беяз ОмерПолузащитник
-
11 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Ака ЯуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alper Kelkitli
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
20 матчей
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.5
0.9
Среднее время на гол
60
100
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.7
0.5
Среднее время на гол
128
180
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.1
0.7
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
81
128
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фигейредо Жоау
|5
|0.71
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0.57
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.29
|Гюрлер Сердар
|1
|0.14
|Дуарте Леонардо
|1
|0.14
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Лима Лукас
|0
|0
|Креспо Мигель
|0
|0
|Оздемир Берат
|0
|0
|Кени Филипп
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назон Даккенс
|1
|0.14
|Калдырым Хасан Али
|1
|0.14
|Мане Карлуш
|1
|0.14
|Кардозу Мигел
|1
|0.14
|Боа Морте Аилтон
|1
|0.14
|Кочаман Ариф
|1
|0.14
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|0
|1
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Эргюн Онур
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|2
|1
|Кардозу Мигел
|3
|0
|Боа Морте Аилтон
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Назон Даккенс
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Баязит Билал
|1
|0
|Йылмаз Картал
|1
|0
|Гежек Баран Али
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кайсериспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
2
Истанбул Башакшехир
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кайсериспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
3
60%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2
Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Точный счет
4:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
24
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|5.
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|11.
|0:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|17.
|1:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|0:1 Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|6
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Фенербахче
|Тадич Душан
|4 (2)
|Самсунспор
|Нтчам Оливье
|4 (1)
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2