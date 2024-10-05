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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
0:1
Перерыв
Кайсериспор
0'
12' Желтая карточка
Лима Лукас
0:1
32' Гол
Мане Карлуш

Ход матча

12'
Лима Лукас
 
32'
0:1
Мане Карлуш
(Кардозу Мигел)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Кайсериспор
3.15
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4.90
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Все Коэффициенты
16
Шенгезер
Мухаммед
8
Кеман
Оливье
15
Гюрелер
Хамза
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
2
Оздемир
Берат
23
Тюрюдж
Дениз
10
Озджан
Беркай
14
Пелкас
Димитрис
91
Давидсон
9
Пёнтек
Кшиштоф
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
6
Карими
Али
II
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
26
Гежек
Баран
Али
10
Бурабия
Мехди
70
Боа
Морте
Аилтон
7
Кардозу
Мигел
20
Мане
Карлуш
9
Назон
Даккенс
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Кайсериспор

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

20 матчей

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:3
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:4
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
5:0
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.9

Среднее время на гол

60
100

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.7
0.5

Среднее время на гол

128
180

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.1
0.7

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

81
128

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 5 0.71
Пёнтек Кшиштоф 4 0.57
Тюрюдж Дениз 2 0.29
Гюрлер Сердар 1 0.14
Дуарте Леонардо 1 0.14
Пелкас Димитрис 0 0
Опоку Джером 0 0
Кеман Оливье 0 0
Лима Лукас 0 0
Креспо Мигель 0 0
Оздемир Берат 0 0
Кени Филипп 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назон Даккенс 1 0.14
Калдырым Хасан Али 1 0.14
Мане Карлуш 1 0.14
Кардозу Мигел 1 0.14
Боа Морте Аилтон 1 0.14
Кочаман Ариф 1 0.14
Бурабия Мехди 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Оздемир Берат 2 0
Пелкас Димитрис 0 1
Гюрлер Сердар 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Кеман Оливье 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Давидсон 1 0
Ба Уссейну 1 0
Эргюн Онур 1 0
Гюрелер Хамза 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 2 1
Кардозу Мигел 3 0
Боа Морте Аилтон 3 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Назон Даккенс 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Баязит Билал 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Гежек Баран Али 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кайсериспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
2
Истанбул Башакшехир
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кайсериспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
3
60%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2
Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Кайсериспор

Точный счет

4:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 23 - 8 19
2.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
3.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
4.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
5.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
6.
Гёзтепе
 Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Эюпспор
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
8.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
9.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
10.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
11.
Трабзонспор
 0:1 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
12.
Сивасспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
14.
Касымпаша
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Кайсериспор
 1:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
17.
Хатайспор
 1:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 1 6 6 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Антальяспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
7.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Трабзонспор
 0:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Хатайспор
 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Кайсериспор
 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Кайсериспор
 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
12.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Трабзонспор
 0:1 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Хатайспор
 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 6
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Фенербахче Тадич Душан 4 (2)
Самсунспор Нтчам Оливье 4 (1)
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Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Кардозу Мигел сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Мане Карлуш бьет в цель!
  • 12'
    Лима Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Кайсериспор
3.15
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4.90
4.90
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Кайсериспор
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