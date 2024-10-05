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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
1:1
Конец матча
Кайсериспор
0'
12' Желтая карточка
Лима Лукас
0:1
32' Гол
Мане Карлуш
1:1
53' Гол
Пёнтек Кшиштоф
90' Желтая карточка
Ака Яу
90'+8

Ход матча

12'
Лима Лукас
 
32'
0:1
Мане Карлуш
(Кардозу Мигел)
46'
Эргюн Онур
Оздемир Берат
 
46'
Гюрлер Сердар
Давидсон
 
53'
Пёнтек Кшиштоф
(Гюрелер Хамза)
1:1
68'
 
Озбек Мехмет
Мане Карлуш
68'
Фигейредо Жоау
Пелкас Димитрис
 
75'
 
Ака Яу
Карими Али
82'
Джало Матшу
Озджан Беркай
 
84'
 
Коркмаз Нуреттин
Кардозу Мигел
85'
 
Йылмаз Картал
Гежек Баран Али
85'
 
Калдырым Хасан Али
Кароль Лионель
88'
Беяз Омер
Тюрюдж Дениз
 
90'
 
Ака Яу

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
16
Шенгезер
Мухаммед
8
Кеман
Оливье
15
Гюрелер
Хамза
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
2
Оздемир
Берат
23
Тюрюдж
Дениз
10
Озджан
Беркай
14
Пелкас
Димитрис
91
Давидсон
9
Пёнтек
Кшиштоф
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
6
Карими
Али
II
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
26
Гежек
Баран
Али
10
Бурабия
Мехди
70
Боа
Морте
Аилтон
7
Кардозу
Мигел
20
Мане
Карлуш
9
Назон
Даккенс
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Кайсериспор

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

20 матчей

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:3
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:4
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
5:0
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.9

Среднее время на гол

60
100

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.7
0.5

Среднее время на гол

128
180

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.1
0.7

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

81
128

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 5 0.71
Фигейредо Жоау 5 0.71
Тюрюдж Дениз 2 0.29
Гюрлер Сердар 1 0.14
Дуарте Леонардо 1 0.14
Пелкас Димитрис 0 0
Опоку Джером 0 0
Кеман Оливье 0 0
Лима Лукас 0 0
Креспо Мигель 0 0
Оздемир Берат 0 0
Кени Филипп 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назон Даккенс 1 0.14
Калдырым Хасан Али 1 0.14
Кардозу Мигел 1 0.14
Мане Карлуш 1 0.14
Боа Морте Аилтон 1 0.14
Кочаман Ариф 1 0.14
Бурабия Мехди 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Оздемир Берат 2 0
Пелкас Димитрис 0 1
Гюрлер Сердар 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Кеман Оливье 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Давидсон 1 0
Ба Уссейну 1 0
Эргюн Онур 1 0
Гюрелер Хамза 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 2 1
Кардозу Мигел 3 0
Боа Морте Аилтон 3 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Назон Даккенс 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Баязит Билал 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Ака Яу 1 0
Гежек Баран Али 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Кайсериспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
2
Истанбул Башакшехир
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Кайсериспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

10
3
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

14
6
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
3
50%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
4
44%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2
Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Кайсериспор

Точный счет

1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 23 - 8 19
2.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
3.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
4.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
6.
Гёзтепе
 Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Эюпспор
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
8.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
9.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
10.
Трабзонспор
 Заявка 7 1 6 0 7 - 6 9
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
12.
Сивасспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
14.
Касымпаша
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 7 0 4 3 6 - 13 4
18.
Хатайспор
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 1 6 6 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6.
Антальяспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Хатайспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
17.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 6
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Фенербахче Тадич Душан 4 (2)
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Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Кардозу Мигел сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Мане Карлуш бьет в цель!
    • 12'
      Лима Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Истанбул Башакшехир 1:1 Кайсериспор онлайн

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