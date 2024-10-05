Тур: 8. Стадион: Новый стадион Хатая.
1:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолСаглам Геркем
45' Желтая карточкаСаглам Геркем
1:1
48' ГолБанза Симон
50' Желтая карточкаЛандстрем Джон
53' Желтая карточкаСатчи Сердар
70' Желтая карточкаЧорекчи Камил
71' Желтая карточкаБамгбойе Фуншо
90' Желтая карточкаБанза Симон
90' Желтая карточкаЙылмаз Реджеп
90' Желтая карточкаЭлмалы Эврен Эрен
90' Желтая карточкаДрэгуш Денис
90' Желтая карточкаЙылмаз Али Шахин
90'+7
Ход матча
14'
1:0
45'
48'
1:1
50'
53'
70'
71'
73'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 7
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
17
Дьяк
Ламин
29
Сатчи
Сердар
35
Йокушлу
Окай
70
Дрэгуш
Денис
17
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
-
22 Аличи КеримЗащитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Сатчи СердарЗащитник
- Защитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Дрэгуш ДенисПолузащитник
-
17 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Бослук АрифЗащитник
- Защитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
История личных встреч
Хатайспор
Трабзонспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.25
Среднее время на гол
60
360
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Желсон II
|2
|0.29
|Страндберг Карлос
|2 (1)
|0.29
|Саглам Геркем
|1
|0.14
|Абубакар Венсан
|0
|0
|Педру Руй III
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|3 (1)
|0.43
|Йокушлу Окай
|1
|0.14
|Вишча Эдин
|1
|0.14
|Денсвил Стефано
|1
|0.14
|Бозок Умут
|1
|0.14
|Нвакаеме Энтони
|0
|0
|Барди Энис
|0
|0
|Дрэгуш Денис
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорекчи Камил
|3
|0
|Йылмаз Реджеп
|3
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|0
|1
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Пармак Абдулкадир
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
|Массанга Шандрель
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вишча Эдин
|1
|1
|Банза Симон
|2
|0
|Мальейру Педро
|2
|0
|Сатчи Сердар
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Нвакаеме Энтони
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Дрэгуш Денис
|1
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|1
|0
|Йылмаз Али Шахин
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Трабзонспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Хатайспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
6
Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Трабзонспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
11
6
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2
Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1
Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4
Результаты матчей
Хатайспор
Трабзонспор
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|7 - 6
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|6
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Фенербахче
|Тадич Душан
|4 (2)
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2