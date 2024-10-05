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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Хатайспор
1:1
Конец матча
Трабзонспор
0'
1:0
14' Гол
Саглам Геркем
45' Желтая карточка
Саглам Геркем
1:1
48' Гол
Банза Симон
50' Желтая карточка
Ландстрем Джон
53' Желтая карточка
Сатчи Сердар
70' Желтая карточка
Чорекчи Камил
71' Желтая карточка
Бамгбойе Фуншо
90' Желтая карточка
Банза Симон
90' Желтая карточка
Йылмаз Реджеп
90' Желтая карточка
Элмалы Эврен Эрен
90' Желтая карточка
Дрэгуш Денис
90' Желтая карточка
Йылмаз Али Шахин
90'+7
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
4
Кальво
Франсиско
88
Сертель
Джемали
5
Саглам
Геркем
17
Дьяк
Ламин
7
Бамгбойе
Фуншо
14
Педру
Руй
III
99
Ривас
Ригоберто
9
Абубакар
Венсан
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
6
Менди
Батиста
29
Сатчи
Сердар
18
Элмалы
Эврен
Эрен
35
Йокушлу
Окай
5
Ландстрем
Джон
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
70
Дрэгуш
Денис
17
Банза
Симон
Хатайспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Трабзонспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:0
С
3:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Среднее время на гол

60
360

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Желсон II 2 0.29
Страндберг Карлос 2 (1) 0.29
Саглам Геркем 1 0.14
Абубакар Венсан 0 0
Педру Руй III 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 3 (1) 0.43
Йокушлу Окай 1 0.14
Вишча Эдин 1 0.14
Денсвил Стефано 1 0.14
Бозок Умут 1 0.14
Нвакаеме Энтони 0 0
Барди Энис 0 0
Дрэгуш Денис 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Ходжич Армин II 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Саглам Геркем 1 0
Пармак Абдулкадир 1 0
Сертель Джемали 1 0
Массанга Шандрель 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вишча Эдин 1 1
Банза Симон 2 0
Мальейру Педро 2 0
Сатчи Сердар 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Нвакаеме Энтони 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Барди Энис 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Дрэгуш Денис 1 0
Элмалы Эврен Эрен 1 0
Йылмаз Али Шахин 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Трабзонспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Хатайспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
6
Хатайспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Трабзонспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2
Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1
Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4

Результаты матчей

Хатайспор
Трабзонспор

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 23 - 8 19
2.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
3.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
4.
Самсунспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
6.
Гёзтепе
 Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Эюпспор
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
8.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
9.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
10.
Трабзонспор
 Заявка 7 1 6 0 7 - 6 9
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
12.
Сивасспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
14.
Касымпаша
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 7 0 4 3 6 - 13 4
18.
Хатайспор
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 1 6 6 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6.
Антальяспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15.
Коньяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Хатайспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
17.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
Самсунспор
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 6
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Фенербахче Тадич Душан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Саглам Геркем получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Абубакар Венсан сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Саглам Геркем бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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