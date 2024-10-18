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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Алавес
1:1
Второй тайм: 47'
Вальядолид
0'
1:0
6' Гол
Мартинес Антонио
1:1
17' Пенальти
Силла Мамаду

Ход матча

6'
Мартинес Антонио
1:0
17'
1:1
Силла Мамаду

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 121
Алавес 74.4% (90)
X 18.2% (22)
Вальядолид 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Алавес
Ничья
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1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
22
Диарра
Мусса
3
Санчес
Мануэль
8
Бланко
Антонио
6
Гевара
Андер
7
Висенте
Карлос
18
Гуриди
Хон
10
Конечни
Томас
11
Мартинес
Антонио
III
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
5
Санчес
Хавьер
3
Торрес
Давид
30
Часко
Рауль
11
Моро
Рауль
15
Кёмерт
Эрай
12
Мартин
Марио
23
Тухами
Ануар
21
Амалла
Селим
7
Силла
Мамаду
Алавес
4-2-3-1
Вальядолид
4-4-2

История личных встреч

Алавес
Вальядолид

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

КК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
П
2:2
П
0:1
ТМК
1:0
ТМК
1:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2
С
2:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.71

Среднее время на гол

108
126

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.15
0.85

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
106

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Антонио III 3 0.3
Кике Гарсия 2 0.2
Висенте Карлос 2 0.2
Бенавидес Карлос 1 0.1
Теналья Науэль 1 0.1
Конечни Томас 1 0.1
Мартин Карлос 1 0.1
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.1
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Гевара Андер 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 2 0.2
Амалла Селим 1 0.1
Санчес Иван 1 0.1
Перес Кике 1 0.1
Силла Мамаду 1 (1) 0.1
Дьедью Амат 0 0
Мартин Марио 0 0
Марото Марио 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 4 0
Сивера Антонио 3 0
Седлар Александр 1 1
Санчес Мануэль 2 0
Гуриди Хон 2 0
Конечни Томас 2 0
Гарсия Луис 2 0
Кике Гарсия 1 0
Бланко Антонио 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Теналья Науэль 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Моуриньо Сантьяго 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роза Лукас 5 0
Paulo Pezzolano 4 0
Юрич Станко 4 0
Латаса Хуан 3 0
Мартин Марио 1 1
Торрес Давид 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Перес Кике 2 0
Андре Маркос 2 0
Луис Перез 1 0
Санчес Иван 1 0
Амалла Селим 1 0
Санчес Хавьер 1 0
Чуки 1 0
Ба Джума 1 0

Результаты матчей

Алавес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Вальядолид
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Алавес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Вальядолид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

2
1
Алавес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Вальядолид
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
21%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
25%
6
43%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
3
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
4
27%
2
11%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
2
13%
8
44%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1
Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0
Вальядолид
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1
Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1

Результаты матчей

Алавес
Вальядолид

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Тоталы голов в матче

Алавес
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 8 0 1 28 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
3.
Вильярреал
 Заявка 9 5 2 2 17 - 17 17
4.
Атлетико М
 Заявка 9 4 5 0 13 - 5 17
5.
Осасуна
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
6.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
7.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Сельта
 Заявка 9 4 1 4 16 - 15 13
9.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
10.
Бетис
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
11.
Севилья
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Жирона
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Алавес
 1:1 Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
14.
Эспаньол
 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 2 3 4 7 - 8 9
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
19.
Вальядолид
 1:1 Заявка 10 1 3 6 6 - 20 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
8.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
9.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Алавес
 1:1 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
11.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
13.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Вальядолид
 1:1 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Алавес
 1:1 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Бетис
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
19.
Вальядолид
 1:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 16 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Вальядолид Paulo Pezzolano 4
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Валенсия Пепелу 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал в нашем матче второй тайм! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:1. Уходим на 15-минутную паузу, но совсем скоро вернемся на поле. 
  • Угловой
    44'
    Подача с правого края также была не столь опасной. Защитник Теналья добрался до сферы, сумев головой направить мяч в сторону от рамки. 
  • Угловой
    42'
    Угловой разыграли игроки "Алавеса" с левого края. Мяч полетел на дальнюю штангу, где головой до сферы добрался защитник, который выбил мяч за лицевую. 
  • Опасный момент
    40'
    МОРО! Опасный удар по воротам соперника он наносил. В итоге мяч срикошетил от ноги защитник и едва не влетел в левый угол! Было опасно!
  • 38'
    "Алавес" у букмекеров котировался фаворитом. Отдают аналитики предпочтение "славным" и сейчас, несмотря на тот факт, что счет на табло равный. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Торрес в центре поля получил удар по ногам. Фол зафиксировал сейчас рефери. Кстати говоря, у нас в матче пока не было показано "горчичников". 
  • 34'
    Да, должен был Санчес забивать хотя бы один гол. Сразу два момента у него было. Но первый эпизод, конечно, чудом не стал голевым. 
  • 32'
    И снова на Санчеса сфера пришла. С линии штрафной тот нанес выстрел в сторону ворот - мяч улетает намного выше створа. 
  • Опасный момент
    30'
    ОПАСНО! Санчес! После прострела с правого края Санчес наносил удар в свободный левый угол. В итоге футболист направил мяч выше цели. 
  • 28'
    Полчаса в нашем матче отыграли уже соперники фактически. "Алавес" контролирует мяч в центре поля. Мне кажется, что голы в этом матче точно должны быть. 
  • 26'
    Силла сумел освободиться от соперника, после чего с левого края нанес выстрел в дальний угол, и сфера просвистела рядом со стойкой. 
  • Опасный момент
    25'
    УХ! Классную атаку разыграли сейчас гости. В итоге Моро в штрафной соперника получил мяч, после чего направил он сферу значительно выше створа!
  • 23'
    Дальний удар от Мартинеса был слишком сильным. Сфера полетела значительно выше створа сейчас. 
  • 21'
    66% против 34% по проценту владения мячом к этой минуте у нас. Уверенное преимущество имеют хозяева встречи по многим компонентам. 
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    • 19'
      Корчится от боли Диарра. Шипами по ноге ему попал соперник. С трудом футболист с газона поднимается. Игру он сможет продолжить. 
    • 18'
      Кстати говоря, Силла забил свой первый мяч в сезоне, так что можно игрока поздравить с почином. Мартинес же, вроде как, в пятый раз отличился. 
    • Пенальти
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИЛЛА! 1:1!
      Классный удар нанес Силла. В итоге развел он голкипера соперника и мяч по разным углам. Счет уже в первой трети тайма становится 1:1!
    • Пенальти!
      15'
      Пенальти! После фола игрока "Алавеса" заработали гости 11-метровый удар. Это шанс отыграться!
    • Опасный момент
      13'
      Мартинес заходил на дубль. В его исполнении мы увидели дальний удар. Сфера просвистела рядом со стойкой тут. Было опасно!
    • Фол, нарушение
      12'
      Ничего не могут пока что придумать у ворот соперника игроки "Вальядолида". Мартинес сейчас грубо сбил оппонента на газон. Без карточки обошлось. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Часко срубил соперника на газон на подступах к своей штрафной. Опасный стандарт готовятся исполнить сейчас игроки команды хозяев. 
    • 9'
      Продолжает сейчас "Алавес" спокойно катать мяч с фланга на фланг. Чувствуют "славные" себя хозяинами игровой ситуации. 
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРТИНЕС! 1:0!
      Игроки "Алавеса" на подступах к штрафной получил мяч, после чего нанес удар в левый нижний угол, и мяч влетел в сетку, впритирку со стойкой!
    • Угловой
      5'
      "Алавес" подал первый угловой у ворот соперника. С левого края навес получился не самым сильным. Мяч выбивает защитник подальше от рамки.
    • 4'
      Пока владеет мяч в центре поля коллектив "славных", но никуда команда хозяев пока не торопится. Она сферой владеет довольно активно. 
    • 2'
      Футболисты "Алавеса" вышли сегодня на поле в бело-синих цветах. А игроки "Вальядолида" в бело-фиолетовом появились на газоне. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • Второй тайм
    • 47'
      Алавес контролирует мяч.
    • 47'
      Конечни Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Силла Мамаду выиграл воздушное противоборство у Муса Диарра.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Вальядолид
    • 46'
      Алавес контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 30.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 1:1 Вальядолид

    Исход игры
    Алавес
    74.4% (90)
    Ничья
    18.2% (22)
    Вальядолид
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (46)
    Меньше
    58.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    58.04% (65)
    Нет
    41.96% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Алавес
    30.6% (37)
    1:0 Алавес
    27.3% (33)
    1:1 Ничья
    15.7% (19)
    2:0 Алавес
    8.3% (10)
    1:2 Вальядолид
    4.1% (5)
    3:1 Алавес
    2.5% (3)
    0:1 Вальядолид
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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