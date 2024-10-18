Торрес в центре поля получил удар по ногам. Фол зафиксировал сейчас рефери. Кстати говоря, у нас в матче пока не было показано "горчичников".

"Алавес" у букмекеров котировался фаворитом. Отдают аналитики предпочтение "славным" и сейчас, несмотря на тот факт, что счет на табло равный.

МОРО! Опасный удар по воротам соперника он наносил. В итоге мяч срикошетил от ноги защитник и едва не влетел в левый угол! Было опасно!

Угловой разыграли игроки "Алавеса" с левого края. Мяч полетел на дальнюю штангу, где головой до сферы добрался защитник, который выбил мяч за лицевую.

Подача с правого края также была не столь опасной. Защитник Теналья добрался до сферы, сумев головой направить мяч в сторону от рамки.

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:1. Уходим на 15-минутную паузу, но совсем скоро вернемся на поле.

66% против 34% по проценту владения мячом к этой минуте у нас. Уверенное преимущество имеют хозяева встречи по многим компонентам.

Дальний удар от Мартинеса был слишком сильным. Сфера полетела значительно выше створа сейчас.

УХ! Классную атаку разыграли сейчас гости. В итоге Моро в штрафной соперника получил мяч, после чего направил он сферу значительно выше створа!

Силла сумел освободиться от соперника, после чего с левого края нанес выстрел в дальний угол, и сфера просвистела рядом со стойкой.

Полчаса в нашем матче отыграли уже соперники фактически. "Алавес" контролирует мяч в центре поля. Мне кажется, что голы в этом матче точно должны быть.

ОПАСНО! Санчес! После прострела с правого края Санчес наносил удар в свободный левый угол. В итоге футболист направил мяч выше цели.

И снова на Санчеса сфера пришла. С линии штрафной тот нанес выстрел в сторону ворот - мяч улетает намного выше створа.

Да, должен был Санчес забивать хотя бы один гол. Сразу два момента у него было. Но первый эпизод, конечно, чудом не стал голевым.

19' Корчится от боли Диарра. Шипами по ноге ему попал соперник. С трудом футболист с газона поднимается. Игру он сможет продолжить.

18' Кстати говоря, Силла забил свой первый мяч в сезоне, так что можно игрока поздравить с почином. Мартинес же, вроде как, в пятый раз отличился.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИЛЛА! 1:1!

Классный удар нанес Силла. В итоге развел он голкипера соперника и мяч по разным углам. Счет уже в первой трети тайма становится 1:1!

15' Пенальти! После фола игрока "Алавеса" заработали гости 11-метровый удар. Это шанс отыграться!

13' Мартинес заходил на дубль. В его исполнении мы увидели дальний удар. Сфера просвистела рядом со стойкой тут. Было опасно!

12' Ничего не могут пока что придумать у ворот соперника игроки "Вальядолида". Мартинес сейчас грубо сбил оппонента на газон. Без карточки обошлось.

10' Часко срубил соперника на газон на подступах к своей штрафной. Опасный стандарт готовятся исполнить сейчас игроки команды хозяев.

9' Продолжает сейчас "Алавес" спокойно катать мяч с фланга на фланг. Чувствуют "славные" себя хозяинами игровой ситуации.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРТИНЕС! 1:0!

Игроки "Алавеса" на подступах к штрафной получил мяч, после чего нанес удар в левый нижний угол, и мяч влетел в сетку, впритирку со стойкой!