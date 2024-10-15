Тур: 10. Стадион: Мендисорроса.
Позже
-
Главный тренер: Гарсия Луис
-
Главный тренер: Пеццолано Пауло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Алавес
Вальядолид
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.71
Среднее время на гол
108
126
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.15
0.85
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
106
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|2
|0.22
|Мартинес Антонио III
|2
|0.22
|Висенте Карлос
|2
|0.22
|Бенавидес Карлос
|1
|0.11
|Теналья Науэль
|1
|0.11
|Конечни Томас
|1
|0.11
|Мартин Карлос
|1
|0.11
|Вильялибре Асьер
|1 (1)
|0.11
|Хордан Хоан
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
|Стоичков Хуан
|0
|0
|Гевара Андер
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|2
|0.22
|Амалла Селим
|1
|0.11
|Санчес Иван
|1
|0.11
|Перес Кике
|1
|0.11
|Дьедью Амат
|0
|0
|Мартин Марио
|0
|0
|Марото Марио
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абкар Абделькабир
|4
|0
|Сивера Антонио
|3
|0
|Седлар Александр
|1
|1
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Гуриди Хон
|2
|0
|Конечни Томас
|2
|0
|Гарсия Луис
|2
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Бланко Антонио
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Стоичков Хуан
|1
|0
|Теналья Науэль
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
|Моуриньо Сантьяго
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роза Лукас
|5
|0
|Paulo Pezzolano
|4
|0
|Юрич Станко
|4
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Мартин Марио
|1
|1
|Торрес Давид
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Андре Маркос
|2
|0
|Луис Перез
|1
|0
|Санчес Иван
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Санчес Хавьер
|1
|0
|Чуки
|1
|0
|Ба Джума
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Вальядолид
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Алавес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Вальядолид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
2
1
Алавес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Вальядолид
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
14
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
21%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
25%
6
43%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
3
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
4
27%
2
11%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
2
13%
8
44%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1
Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0
Вальядолид
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1
Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1
Результаты матчей
Алавес
Вальядолид
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Тоталы голов в матче
Алавес
Вальядолид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|28 - 9
|24
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 17
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|13 - 5
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 8
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 7
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|10 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (4)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|4
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|4
|Валенсия
|Пепелу
|4
Прогнозы на матч Алавес - Вальядолид
Исход игры
Алавес
68.4% (39)
Ничья
22.8% (13)
Вальядолид
8.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (25)
Меньше
54.55% (30)
Обе команды забьют
Да
67.27% (37)
Нет
32.73% (18)
Популярный счёт
2:1 Алавес
33.3% (19)
1:1 Ничья
21.1% (12)
1:0 Алавес
17.5% (10)
2:0 Алавес
10.5% (6)
1:2 Вальядолид
5.3% (3)
3:1 Алавес
3.5% (2)
0:1 Вальядолид
3.5% (2)
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