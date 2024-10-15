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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Алавес
 
Позже
Вальядолид
Прогнозы 57
Алавес 68.4% (39)
X 22.8% (13)
Вальядолид 8.8% (5)
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Алавес
Ничья
Вальядолид
1.74
5.70
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Алавес
Вальядолид

История личных встреч

Алавес
Вальядолид

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

КК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
П
2:2
П
0:1
ТМК
1:0
ТМК
1:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2
С
2:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.71

Среднее время на гол

108
126

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.15
0.85

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
106

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 2 0.22
Мартинес Антонио III 2 0.22
Висенте Карлос 2 0.22
Бенавидес Карлос 1 0.11
Теналья Науэль 1 0.11
Конечни Томас 1 0.11
Мартин Карлос 1 0.11
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.11
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Гевара Андер 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 2 0.22
Амалла Селим 1 0.11
Санчес Иван 1 0.11
Перес Кике 1 0.11
Дьедью Амат 0 0
Мартин Марио 0 0
Марото Марио 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 4 0
Сивера Антонио 3 0
Седлар Александр 1 1
Санчес Мануэль 2 0
Гуриди Хон 2 0
Конечни Томас 2 0
Гарсия Луис 2 0
Кике Гарсия 1 0
Бланко Антонио 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Теналья Науэль 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Моуриньо Сантьяго 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роза Лукас 5 0
Paulo Pezzolano 4 0
Юрич Станко 4 0
Латаса Хуан 3 0
Мартин Марио 1 1
Торрес Давид 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Перес Кике 2 0
Андре Маркос 2 0
Луис Перез 1 0
Санчес Иван 1 0
Амалла Селим 1 0
Санчес Хавьер 1 0
Чуки 1 0
Ба Джума 1 0

Результаты матчей

Алавес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Вальядолид
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Алавес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Вальядолид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

2
1
Алавес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Вальядолид
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
21%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
25%
6
43%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
3
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
4
27%
2
11%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
2
13%
8
44%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1
Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0
Вальядолид
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1
Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1

Результаты матчей

Алавес
Вальядолид

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Тоталы голов в матче

Алавес
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 8 0 1 28 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
3.
Вильярреал
 Заявка 9 5 2 2 17 - 17 17
4.
Атлетико М
 Заявка 9 4 5 0 13 - 5 17
5.
Осасуна
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
6.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
7.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Сельта
 Заявка 9 4 1 4 16 - 15 13
9.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
10.
Бетис
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
11.
Севилья
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Жирона
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Эспаньол
 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14.
Алавес
 Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 2 3 4 7 - 8 9
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
19.
Вальядолид
 Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
8.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
9.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Алавес
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
12.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
13.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Бетис
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Вальядолид Paulo Pezzolano 4
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Валенсия Пепелу 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Вальядолид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 58 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 57
    Алавес 68.4% (39)
    X 22.8% (13)
    Вальядолид 8.8% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Вальядолид
    1.74
    5.70
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    Прогнозы на матч Алавес - Вальядолид

    Исход игры
    Алавес
    68.4% (39)
    Ничья
    22.8% (13)
    Вальядолид
    8.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (25)
    Меньше
    54.55% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    67.27% (37)
    Нет
    32.73% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Алавес
    33.3% (19)
    1:1 Ничья
    21.1% (12)
    1:0 Алавес
    17.5% (10)
    2:0 Алавес
    10.5% (6)
    1:2 Вальядолид
    5.3% (3)
    3:1 Алавес
    3.5% (2)
    0:1 Вальядолид
    3.5% (2)
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