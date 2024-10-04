Тур: 9. Стадион: Черноморец.
0:0
Перерыв
0'
86
Удод
Данило
- Основной состав
- Вратарь
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
90 Taras Liakh
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
История личных встреч
Черноморец Од
Оболонь
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
7.7%
69.2%
23.1%
1 победа 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
0.63
Среднее время на гол
112
144
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
0.88
0.6
Среднее время на гол
102
150
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
0.85
0.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
106
146
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутко Богдан
|1
|0.11
|Хобленко Алексей
|1
|0.11
|Янаков Денис
|1
|0.11
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0.11
|Ермаков Виталий
|0
|0
|Попов Кирилл I
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.11
|Слободян Олег
|1
|0.11
|Vitaliy Grusha
|1
|0.11
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.11
|Лукьянчук Павел
|0
|0
|Суханов Сергей
|0
|0
|Igor Medynsky
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петряк Иван
|2
|0
|Удод Данило
|2
|0
|Кисель Ярослав
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Шпорн Йон
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Вечный Ян
|1
|0
|Kyrylo Sigeev
|1
|0
|Джарджу Мозес
|1
|0
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Igor Medynsky
|3
|0
|Дубко Валерий
|1
|1
|Тарануха Ростислав
|2
|0
|Vadym Vitenchuk
|2
|0
|Грисьо Максим
|0
|1
|Черненко Руслан
|1
|0
|Приймак Владислав
|1
|0
|Карась Даниил
|1
|0
|Суханов Сергей
|1
|0
|Vitaliy Grusha
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Taras Moroz
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Оболонь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Черноморец Од
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Оболонь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
1
4
Черноморец Од
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Оболонь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
3
9
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
9
19
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
6
32%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
11%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4
ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2
Оболонь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оболонь - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2
Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Заря - Оболонь 0:0
Результаты матчей
Черноморец Од
Оболонь
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
4:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:0
4 раза 50%
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
6 раз 75%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|2.
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|3.
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|4.
|7
|4
|1
|2
|20 - 8
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 3
|12
|6.
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|11.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|4 - 9
|8
|12.
|8
|1
|4
|3
|5 - 7
|7
|13.
|8
|2
|0
|6
|4 - 12
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|15.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|4 - 19
|6
|16.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|15.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|11 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 10
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|4 (1)
|Александрия
|Филиппов Александр
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|3
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3