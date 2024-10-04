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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Черноморец Од
1:0
Конец матча
Оболонь
0'
83' Желтая карточка
Удод Данило
1:0
87' Гол
Шевцов Илья
88' Желтая карточка
Шевцов Илья
88' Желтая карточка
Taras Moroz
90'+5
1
Рудько
Артур
86
Удод
Данило
44
Джарджу
Мозес
39
Yevgeniy
Skyba
77
Кисель
Ярослав
3
Ермаков
Виталий
2
Бутко
Богдан
33
Oleksandr
Pshenychnyuk
28
Габелок
Артём
7
Петряк
Иван
9
Хобленко
Алексей
1
Федоривский
Назарий
11
Грисьо
Максим
3
Приймак
Владислав
37
Дубко
Валерий
15
Стасюк
Пётр
7
Viktor
Bliznichenko
25
Vitaliy
Grusha
44
Vadym
Vitenchuk
17
Черненко
Руслан
55
Суханов
Сергей
8
Тарануха
Ростислав
Черноморец Од
Оболонь

История личных встреч

Черноморец Од
Оболонь

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.7%
69.2%
23.1%
1 победа 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
0:0
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
1:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.63

Среднее время на гол

112
144

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

0.88
0.6

Среднее время на гол

102
150

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

0.85
0.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

106
146

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хобленко Алексей 1 0.11
Бутко Богдан 1 0.11
Янаков Денис 1 0.11
Шевцов Илья 1 0.11
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0.11
Ермаков Виталий 0 0
Попов Кирилл I 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.11
Слободян Олег 1 0.11
Vitaliy Grusha 1 0.11
Viktor Bliznichenko 1 0.11
Лукьянчук Павел 0 0
Суханов Сергей 0 0
Igor Medynsky 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удод Данило 3 0
Петряк Иван 2 0
Кисель Ярослав 2 0
Бутко Богдан 1 0
Шпорн Йон 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Вечный Ян 1 0
Шевцов Илья 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0
Джарджу Мозес 1 0
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Igor Medynsky 3 0
Дубко Валерий 1 1
Тарануха Ростислав 2 0
Vadym Vitenchuk 2 0
Taras Moroz 2 0
Грисьо Максим 0 1
Черненко Руслан 1 0
Приймак Владислав 1 0
Карась Даниил 1 0
Суханов Сергей 1 0
Vitaliy Grusha 1 0
Курко Василий 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Оболонь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Черноморец Од
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Оболонь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

1
4
Черноморец Од
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Оболонь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

9
20
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
6
30%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
2
22%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
11%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4
ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2
Оболонь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оболонь - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2
Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Заря - Оболонь 0:0

Результаты матчей

Черноморец Од
Оболонь

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
4:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
4 раза 100%

Точный счет

1:0
5 раз 56%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
7 раз 78%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 5 19
3.
Полесье
 7 5 2 0 16 - 5 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 1 2 20 - 8 13
5.
Рух Львов
 7 3 3 1 13 - 3 12
6.
Заря
 8 4 0 4 8 - 9 12
7.
ЛНЗ Черкасcы
 8 3 3 2 9 - 8 12
8.
Кривбасс
 7 3 2 2 6 - 7 11
9.
Черноморец Од
 9 3 1 5 5 - 9 10
10.
Ворскла
 8 2 3 3 8 - 12 9
11.
Карпаты
 0:0 9 2 3 4 10 - 14 9
12.
Колос Ковалёвка
 8 1 4 3 5 - 7 7
13.
ФК Левый Берег
 8 2 0 6 4 - 12 6
14.
Верес
 8 1 3 4 7 - 12 6
15.
Оболонь
 9 1 2 6 4 - 20 5
16.
Ингулец
 0:0 9 0 5 4 6 - 14 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Черноморец Од
 6 3 0 3 4 - 6 9
4.
Полесье
 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
6.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 3 6
8.
Заря
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Колос Ковалёвка
 4 1 2 1 2 - 2 5
10.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
11.
Карпаты
 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
14.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
15.
Верес
 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Ингулец
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Шахтёр Донецк
 4 2 1 1 11 - 5 7
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 4 2 0 2 3 - 4 6
7.
Рух Львов
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Ингулец
 0:0 9 0 5 4 6 - 14 5
10.
Карпаты
 0:0 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 4 (1)
Александрия Филиппов Александр 4 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 3
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
Весь список
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    Где смотреть матч Черноморец Од 1:0 Оболонь онлайн

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