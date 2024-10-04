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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Карпаты
0:0
Конец матча
Ингулец
0'
71' Желтая карточка
Ситало Артём
73' Желтая карточка
Artur Shakh
0:0
82' Не забитый пенальти
Невес Игор
90'+6
35
Кемкин
Александр
3
Адамюк
Владимир
4
Бабогло
Владислав
47
Педросо
Жан
11
Мирошниченко
Денис
23
Альварес
Пабло
8
Чачуа
Амбросий
37
Bruno
Roberto
20
Очеретько
Олег
10
Невес
Игор
33
Artur
Shakh
12
Oleksiy
Palamarchuk
2
Малыш
Станислав
45
Vilivald
Volodymyr
23
Шершень
Михаил
91
Мельничук
Максим
22
Белоцерковец
Владимир
8
Oleksandr
Pyatov
20
Roman
Volokhatyi
10
Козак
Александр
18
Valeriy
Sad
17
Ситало
Артём
Карпаты
Ингулец

История личных встреч

Карпаты
Ингулец

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:2
К
1:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Карпаты
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чачуа Амбросий 3 0.33
Artur Shakh 2 0.22
Yevgen Pidlepenets 1 0.11
Мирошниченко Денис 1 0.11
Полегенько Павел 1 0.11
Сакив Тарас 1 0.11
Очеретько Олег 1 0.11
Клименко Владислав 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vilivald Volodymyr 2 0.22
Козак Александр 1 0.11
Oleksandr Pyatov 1 0.11
Малыш Станислав 1 0.11
Белоцерковец Владимир 1 0.11
Богунов Ярослав 0 0

Карточки

Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошниченко Денис 3 0
Адамюк Владимир 1 1
Костенко Ян 1 1
Альварес Пабло 2 0
Лупашко Владислав 1 0
Кемкин Александр 1 0
Очеретько Олег 1 0
Artur Shakh 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельничук Максим 3 1
Козак Александр 2 0
Ситало Артём 2 0
Oleg Pushkaryov 2 0
Кобин Василий 0 1
Мысык Марьян 1 0
Малыш Станислав 1 0
Vilivald Volodymyr 1 0
Vitaliy Dubiley 1 0
Radion Lisnyak 1 0

Результаты матчей

Карпаты
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Карпаты
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ингулец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
0
Карпаты
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ингулец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
2
29%
5
36%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
20%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
3
30%
3
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
2
14%
5
36%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
2
14%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Карпаты
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1
Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1
Ингулец
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оболонь - Ингулец 2:1 Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0
Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0

Результаты матчей

Карпаты
Ингулец

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Карпаты
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1
3
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
1
8
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 7 6 1 0 14 - 3 19
2.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 5 19
3.
Полесье
 7 5 2 0 16 - 5 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 1 2 20 - 8 13
5.
Рух Львов
 7 3 3 1 13 - 3 12
6.
Заря
 8 4 0 4 8 - 9 12
7.
ЛНЗ Черкасcы
 8 3 3 2 9 - 8 12
8.
Кривбасс
 7 3 2 2 6 - 7 11
9.
Черноморец Од
 9 3 1 5 5 - 9 10
10.
Ворскла
 8 2 3 3 8 - 12 9
11.
Карпаты
 9 2 3 4 10 - 14 9
12.
Колос Ковалёвка
 8 1 4 3 5 - 7 7
13.
ФК Левый Берег
 8 2 0 6 4 - 12 6
14.
Верес
 8 1 3 4 7 - 12 6
15.
Оболонь
 9 1 2 6 4 - 20 5
16.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Черноморец Од
 6 3 0 3 4 - 6 9
4.
Полесье
 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
6.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 3 6
8.
Заря
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Колос Ковалёвка
 4 1 2 1 2 - 2 5
10.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
11.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
14.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
15.
Верес
 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Шахтёр Донецк
 4 2 1 1 11 - 5 7
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 4 2 0 2 3 - 4 6
7.
Рух Львов
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
10.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 4 (1)
Александрия Филиппов Александр 4 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 3
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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