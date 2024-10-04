Тур: 9. Стадион: Украина.
0'
71' Желтая карточкаСитало Артём
73' Желтая карточкаArtur Shakh
0:0
82' Не забитый пенальтиНевес Игор
90'+6
Ход матча
71'
73'
82'
0:0
47
Педросо
Жан
10
Невес
Игор
33
Artur
Shakh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Невес ИгорНападающий
-
33 Artur ShakhНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Костенко ЯнНападающий
- Нападающий
-
-
16 Artur Ryabov
-
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Valeriy SadНападающий
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Мысык МарьянНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
История личных встреч
Карпаты
Ингулец
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|3
|0.33
|Artur Shakh
|2
|0.22
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.11
|Мирошниченко Денис
|1
|0.11
|Полегенько Павел
|1
|0.11
|Сакив Тарас
|1
|0.11
|Очеретько Олег
|1
|0.11
|Клименко Владислав
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vilivald Volodymyr
|2
|0.22
|Козак Александр
|1
|0.11
|Oleksandr Pyatov
|1
|0.11
|Малыш Станислав
|1
|0.11
|Белоцерковец Владимир
|1
|0.11
|Богунов Ярослав
|0
|0
Карточки
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошниченко Денис
|3
|0
|Адамюк Владимир
|1
|1
|Костенко Ян
|1
|1
|Альварес Пабло
|2
|0
|Лупашко Владислав
|1
|0
|Кемкин Александр
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Artur Shakh
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельничук Максим
|3
|1
|Козак Александр
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Oleg Pushkaryov
|2
|0
|Кобин Василий
|0
|1
|Мысык Марьян
|1
|0
|Малыш Станислав
|1
|0
|Vilivald Volodymyr
|1
|0
|Vitaliy Dubiley
|1
|0
|Radion Lisnyak
|1
|0
Результаты матчей
Карпаты
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Карпаты
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ингулец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
0
Карпаты
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ингулец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
2
29%
5
36%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
20%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
3
30%
3
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
2
14%
5
36%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Карпаты
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1
Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1
Ингулец
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оболонь - Ингулец 2:1 Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0
Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0
Результаты матчей
Карпаты
Ингулец
Точный счет
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Карпаты
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
54
13
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
27
18
18
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|4 (1)
|Александрия
|Филиппов Александр
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|3
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3