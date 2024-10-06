Тур: 9. Стадион: Центральный городской стадион.
0'
1:0
32' ГолЭрнандес Луйфер
1:1
40' ГолКане Ибрахим
58' Желтая карточкаТаллиш Энрике
2:1
71' ГолArtem Smolyakov
82' Желтая карточкаИзотов Данило
90'+5
Ход матча
32'
40'
1:1
58'
71'
2:1
82'
34
Vialle
25
Luka
Gucek
80
Denys
Ndukve
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 VialleЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Jerry Yoka
-
90 Caua Paixao
-
Главный тренер: Imad Ashur
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Luka GucekЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Denys NdukveПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кане ИбрахимПолузащитник
-
77 Samson IyedeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Доланский Сергей
История личных встреч
Полесье
Ворскла
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
3
Среднее время на гол
180
30
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
67
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назаренко Александр
|7 (2)
|0.88
|Гуцуляк Алексей
|5
|0.63
|Крушиньский Борис
|1
|0.13
|Чоботенко Сергей
|1
|0.13
|Леднeв Богдан
|1
|0.13
|Эрнандес Луйфер
|1
|0.13
|Artem Smolyakov
|1
|0.13
|Caua Paixao
|1
|0.13
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Майсурадзе Георгий
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кане Ибрахим
|2
|0.22
|Samson Iyede
|2
|0.22
|Челядин Артём
|1
|0.11
|Нестеренко Иван
|1
|0.11
|Скляр Александр
|1
|0.11
|Мякушко Сергей
|1
|0.11
|Ковталюк Николай
|1
|0.11
|Пердута Игорь
|0
|0
|Шкрийелж Демир
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Крушиньский Борис
|2
|0
|Vialle
|2
|0
|Бабенко Руслан
|1
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Caua Paixao
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|1
|1
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Пердута Игорь
|1
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Изотов Данило
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Полесье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ворскла
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
8
2
Полесье
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Пропущено
4
9
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
18
9
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
6
33%
2
22%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
2
11%
2
22%
76-90
Пропущено
6
14
6 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
17%
2
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
6
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4
Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3
Ворскла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Заря - Ворскла 2:0 Кривбасс - Ворскла 1:1 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0
Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2
Результаты матчей
Полесье
Ворскла
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Полесье
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
12
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
15
21
15
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
27
35
18
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|7
|6
|1
|0
|14 - 3
|19
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|20 - 8
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 4
|13
|6.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|7.
|9
|4
|0
|5
|9 - 11
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|13.
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|15.
|9
|1
|2
|6
|4 - 20
|5
|16.
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|6
|3
|0
|3
|4 - 6
|9
|5.
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|11 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|9.
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|4 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|3
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3