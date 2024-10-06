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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Полесье
2:1
Конец матча
Ворскла
0'
1:0
32' Гол
Эрнандес Луйфер
1:1
40' Гол
Кане Ибрахим
58' Желтая карточка
Таллиш Энрике
2:1
71' Гол
Artem Smolyakov
82' Желтая карточка
Изотов Данило
90'+5
23
Волынец
Евгений
15
Михайличенко
Богдан
34
Vialle
44
Чоботенко
Сергей
29
Artem
Smolyakov
60
Maksym
Melnychenko
37
Таллиш
Энрике
55
Крушиньский
Борис
7
Назаренко
Александр
9
Эрнандес
Луйфер
11
Гуцуляк
Алексей
7
Исенко
Павел
27
Крупский
Илья
25
Luka
Gucek
5
Черноморец
Александр
29
Бацула
Андрей
19
Изотов
Данило
4
Пердута
Игорь
80
Denys
Ndukve
30
Нестеренко
Иван
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
Полесье
Ворскла

История личных встреч

Полесье
Ворскла

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
67

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назаренко Александр 7 (2) 0.88
Гуцуляк Алексей 5 0.63
Крушиньский Борис 1 0.13
Чоботенко Сергей 1 0.13
Леднeв Богдан 1 0.13
Эрнандес Луйфер 1 0.13
Artem Smolyakov 1 0.13
Caua Paixao 1 0.13
Бабенко Руслан 0 0
Майсурадзе Георгий 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кане Ибрахим 2 0.22
Samson Iyede 2 0.22
Челядин Артём 1 0.11
Нестеренко Иван 1 0.11
Скляр Александр 1 0.11
Мякушко Сергей 1 0.11
Ковталюк Николай 1 0.11
Пердута Игорь 0 0
Шкрийелж Демир 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуцуляк Алексей 2 0
Крушиньский Борис 2 0
Vialle 2 0
Бабенко Руслан 1 0
Таллиш Энрике 1 0
Чоботенко Сергей 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Макуана Бени 1 0
Caua Paixao 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 1 1
Ковталюк Николай 2 0
Челядин Артём 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Бацула Андрей 1 0
Пердута Игорь 1 0
Мякушко Сергей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Luka Gucek 1 0
Исенко Павел 1 0
Кулаковский Артем 1 0
Изотов Данило 1 0

Результаты матчей

Полесье
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Полесье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ворскла
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

8
2
Полесье
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Пропущено

4
9
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

18
9
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
6
33%
2
22%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
2
11%
2
22%
76-90

Пропущено

6
14
6 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
17%
2
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
6
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4
Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3
Ворскла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Заря - Ворскла 2:0 Кривбасс - Ворскла 1:1 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0
Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2

Результаты матчей

Полесье
Ворскла

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Полесье
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
5
2
1
2.5
1
5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
7
3
5
2.5
1
8
2
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Александрия
 8 6 2 0 14 - 6 20
3.
Динамо Киев
 7 6 1 0 14 - 3 19
4.
Шахтёр Донецк
 0:0 8 4 2 2 20 - 8 14
5.
Рух Львов
 8 3 4 1 14 - 4 13
6.
ЛНЗ Черкасcы
 0:0 9 3 4 2 9 - 8 13
7.
Заря
 9 4 0 5 9 - 11 12
8.
Кривбасс
 7 3 2 2 6 - 7 11
9.
Черноморец Од
 9 3 1 5 5 - 9 10
10.
Карпаты
 9 2 3 4 10 - 14 9
11.
Верес
 9 2 3 4 9 - 13 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 9 - 14 9
13.
Колос Ковалёвка
 9 1 5 3 5 - 7 8
14.
ФК Левый Берег
 9 2 1 6 4 - 12 7
15.
Оболонь
 9 1 2 6 4 - 20 5
16.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Александрия
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
ЛНЗ Черкасcы
 0:0 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Черноморец Од
 6 3 0 3 4 - 6 9
5.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
6.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Шахтёр Донецк
 0:0 4 2 1 1 9 - 3 7
8.
Заря
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Колос Ковалёвка
 5 1 3 1 2 - 2 6
10.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
11.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 9 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Шахтёр Донецк
 0:0 4 2 1 1 11 - 5 7
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
7.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
8.
Ворскла
 6 1 2 3 7 - 9 5
9.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
10.
ФК Левый Берег
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 3
Карпаты Мирошниченко Денис 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Пердута Игорь сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Кане Ибрахим бьет в цель!
    • 32'
      Александр Назаренко сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Luifer Hernandez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Полесье 2:1 Ворскла онлайн

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