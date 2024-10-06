  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Шахтёр Донецк
5:1
Конец матча
ЛНЗ Черкасcы
0'
1:0
13' Гол
Судаков Георгий
2:0
26' Гол
Зубков Александр
3:0
50' Гол
Судаков Георгий
4:0
53' Гол
Судаков Георгий
5:0
57' Гол
Судаков Георгий
5:1
62' Пенальти
Ноникашвили Шота
62' Желтая карточка
Конопля Ефим
88' Желтая карточка
Francis Momoh
90' Желтая карточка
Гомес Марлон
90'+3
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
21
Бондаренко
Артём
8
Крыськив
Дмитрий
10
Судаков
Георгий
11
Зубков
Александр
2
Траоре
Лассина
37
Кевин
IV
21
Кучеренко
Евгений
33
Путря
Илья
5
Салиху
Хайдин
34
Муравский
Назарий
11
Пасич
Геннадий
15
Яшари
Мухаррем
55
Ноникашвили
Шота
16
Олейник
Денис
20
Mollo
Bessala
9
Авагимян
Артур
22
Francis
Momoh
Шахтёр Донецк
ЛНЗ Черкасcы

История личных встреч

Шахтёр Донецк
ЛНЗ Черкасcы

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Судаков Георгий 7 (2) 0.88
Бондаренко Артём 4 0.5
Зубков Александр 3 0.38
Сикан Даниил 3 0.38
Матвиенко Николай 2 0.25
Траоре Лассина 1 0.13
Педриньо II 1 0.13
Крыськив Дмитрий 1 0.13
Невертон 1 0.13
Степаненко Тарас 1 0.13
Тобиас Винисиус 0 0
Кевин IV 0 0
Гомес Марлон 0 0
ЛНЗ Черкасcы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Мухаррем 2 (1) 0.22
Пасич Геннадий 2 0.22
Francis Momoh 2 0.22
Тилль Оливье 1 0.11
Топалов Дмитрий 1 0.11
Ноникашвили Шота 1 (1) 0.11
Бойко Виталий 0 0
Путря Илья 0 0
Mollo Bessala 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин IV 3 0
Матвиенко Николай 2 0
Педринью Роша 2 0
Бондарь Валерий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Тобиас Винисиус 1 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0
ЛНЗ Черкасcы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 3 0
Mollo Bessala 3 0
Бойко Виталий 2 0
Тилль Оливье 2 0
Путря Илья 2 0
Топалов Дмитрий 2 0
Олейник Денис 1 0
Francis Momoh 1 0
Халайла Осама 1 0
Муравский Назарий 1 0
Кучеренко Евгений 1 0
Салиху Хайдин 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ЛНЗ Черкасcы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

7
6
Шахтёр Донецк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ЛНЗ Черкасcы
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
67%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
2
33%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

23
9
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
2
22%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
26%
4
44%
61-75
4
17%
3
33%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
2
20%
5
36%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0
Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0
ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Шахтёр Донецк 0:3

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
ЛНЗ Черкасcы

Точный счет

0:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

5
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

5
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
ЛНЗ Черкасcы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
2
3
3
1
2.5
1
4
3
1
3.5
2
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
2
7
5
3
2.5
1
8
4
4
3.5
3
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 8 6 2 0 18 - 6 20
2.
Александрия
 8 6 2 0 14 - 6 20
3.
Динамо Киев
 7 6 1 0 14 - 3 19
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 25 - 9 16
5.
Рух Львов
 8 3 4 1 14 - 4 13
6.
Заря
 9 4 0 5 9 - 11 12
7.
ЛНЗ Черкасcы
 9 3 3 3 10 - 13 12
8.
Кривбасс
 7 3 2 2 6 - 7 11
9.
Черноморец Од
 9 3 1 5 5 - 9 10
10.
Карпаты
 9 2 3 4 10 - 14 9
11.
Верес
 9 2 3 4 9 - 13 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 9 - 14 9
13.
Колос Ковалёвка
 9 1 5 3 5 - 7 8
14.
ФК Левый Берег
 9 2 1 6 4 - 12 7
15.
Оболонь
 9 1 2 6 4 - 20 5
16.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Александрия
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
5.
Черноморец Од
 6 3 0 3 4 - 6 9
6.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
7.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Заря
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Колос Ковалёвка
 5 1 3 1 2 - 2 6
10.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
11.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 9 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Шахтёр Донецк
 4 2 1 1 11 - 5 7
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
7.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
8.
Ворскла
 6 1 2 3 7 - 9 5
9.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
10.
ФК Левый Берег
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
14.
ЛНЗ Черкасcы
 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (3)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 3
Карпаты Мирошниченко Денис 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Шахтёр Донецк 5:1 ЛНЗ Черкасcы онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный