Тур: 9. Стадион: Арена Львов.
5:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолСудаков Георгий
2:0
26' ГолЗубков Александр
3:0
50' ГолСудаков Георгий
4:0
53' ГолСудаков Георгий
5:0
57' ГолСудаков Георгий
5:1
62' ПенальтиНоникашвили Шота
62' Желтая карточкаКонопля Ефим
88' Желтая карточкаFrancis Momoh
90' Желтая карточкаГомес Марлон
90'+3
Ход матча
13'
26'
50'
53'
4:0
57'
5:0
62'
5:1
62'
88'
90'
26
Конопля
Ефим
37
Кевин
IV
33
Путря
Илья
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 КевинНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
-
30 Гомес МарлонЗащитник
-
18 Грам АлааЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонНападающий
-
38 ПедриньоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Путря ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andres Carrasco
История личных встреч
Шахтёр Донецк
ЛНЗ Черкасcы
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Судаков Георгий
|7 (2)
|0.88
|Бондаренко Артём
|4
|0.5
|Зубков Александр
|3
|0.38
|Сикан Даниил
|3
|0.38
|Матвиенко Николай
|2
|0.25
|Траоре Лассина
|1
|0.13
|Педриньо II
|1
|0.13
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.13
|Невертон
|1
|0.13
|Степаненко Тарас
|1
|0.13
|Тобиас Винисиус
|0
|0
|Кевин IV
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Мухаррем
|2 (1)
|0.22
|Пасич Геннадий
|2
|0.22
|Francis Momoh
|2
|0.22
|Тилль Оливье
|1
|0.11
|Топалов Дмитрий
|1
|0.11
|Ноникашвили Шота
|1 (1)
|0.11
|Бойко Виталий
|0
|0
|Путря Илья
|0
|0
|Mollo Bessala
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин IV
|3
|0
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Тобиас Винисиус
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Mollo Bessala
|3
|0
|Бойко Виталий
|2
|0
|Тилль Оливье
|2
|0
|Путря Илья
|2
|0
|Топалов Дмитрий
|2
|0
|Олейник Денис
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Халайла Осама
|1
|0
|Муравский Назарий
|1
|0
|Кучеренко Евгений
|1
|0
|Салиху Хайдин
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ЛНЗ Черкасcы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
7
6
Шахтёр Донецк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ЛНЗ Черкасcы
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
67%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
2
33%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
23
9
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
2
22%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
26%
4
44%
61-75
4
17%
3
33%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
2
20%
5
36%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0
Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0
ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Шахтёр Донецк 0:3
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
ЛНЗ Черкасcы
Точный счет
0:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
5
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
5
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
ЛНЗ Черкасcы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
23
31
14
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
53
27
53
18
44
35
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (3)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|3
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3