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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Динамо Киев
2:1
Второй тайм: 77'
Кривбасс
0'
1:0
5' Гол
Валентин Рубчинский
2:0
25' Пенальти
Буяльский Виталий
2:1
45' Гол в свои ворота
Михавко Тарас
47' Желтая карточка
По Жан-Морель
53' Желтая карточка
Ярмоленко Андрей
64' Желтая карточка
Бизимана Джихад
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
32
Михавко
Тарас
4
Попов
Денис
II
2
Вивчаренко
Константин
91
Михайленко
Николай
15
Рубчинский
Валентин
29
Буяльский
Виталий
7
Ярмоленко
Андрей
39
Герреро
Эдуардо
45
Брагару
Максим
33
Клищук
Андрей
25
Bandeira
3
Романчук
Александр
II
15
Драмбаев
Aлександр
21
Кузык
Денис
8
Бизимана
Джихад
22
Вакулко
Юрий
94
Задерака
Максим
14
Лунёв
Максим
20
Микитишин
Артур
9
Созах
Даниэль
Динамо Киев
Кривбасс

История личных встреч

Динамо Киев
Кривбасс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 3 (1) 0.38
Пихалёнок Александр 2 0.25
Рубчинский Валентин 2 0.25
Ярмоленко Андрей 2 (2) 0.25
Шапаренко Николай 1 0.13
Караваев Александр 1 0.13
Ванат Владислав 1 0.13
Брагару Максим 1 0.13
Себальос Брайан 1 0.13
Бражко Владимир 1 0.13
Михавко Тарас 1 0.13
Кабаев Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Задерака Максим 1 0.13
Кожушко Олег 1 0.13
Созах Даниэль 1 0.13
Yegor Tverdokhlib 1 0.13
Аду Принс 1 0.13
Стецков Тимур 1 (1) 0.13
Кузык Денис 0 0
Лунёв Максим 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попов Денис II 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Брагару Максим 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Себальос Брайан 1 0
Бражко Владимир 1 0
Рубчинский Валентин 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 3 0
Романчук Александр II 1 1
Bandeira 2 0
Кожушко Олег 1 0
Лунёв Максим 1 0
Понедельник Андрей 1 0
По Жан-Морель 1 0
Микитишин Артур 1 0
Дибанго Иван 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
_Matteo Amoroso 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Киев
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
3
Динамо Киев
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Кривбасс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
20%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
14%
2
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0
Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0
Кривбасс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0
Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1

Результаты матчей

Динамо Киев
Кривбасс

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
1
6
3
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2:1 8 7 1 0 16 - 4 22
2.
Полесье
 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Александрия
 8 6 2 0 14 - 6 20
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 25 - 9 16
5.
Рух Львов
 8 3 4 1 14 - 4 13
6.
Заря
 9 4 0 5 9 - 11 12
7.
ЛНЗ Черкасcы
 9 3 3 3 10 - 13 12
8.
Кривбасс
 1:2 8 3 2 3 7 - 9 11
9.
Черноморец Од
 9 3 1 5 5 - 9 10
10.
Карпаты
 9 2 3 4 10 - 14 9
11.
Верес
 9 2 3 4 9 - 13 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 9 - 14 9
13.
Колос Ковалёвка
 9 1 5 3 5 - 7 8
14.
ФК Левый Берег
 9 2 1 6 4 - 12 7
15.
Оболонь
 9 1 2 6 4 - 20 5
16.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Динамо Киев
 2:1 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Александрия
 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
5.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
6.
Черноморец Од
 6 3 0 3 4 - 6 9
7.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
8.
Заря
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Колос Ковалёвка
 5 1 3 1 2 - 2 6
10.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
11.
Кривбасс
 1:2 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 9 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2:1 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Шахтёр Донецк
 4 2 1 1 11 - 5 7
5.
Кривбасс
 1:2 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
7.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
8.
Ворскла
 6 1 2 3 7 - 9 5
9.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
10.
ФК Левый Берег
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
14.
ЛНЗ Черкасcы
 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (3)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Кривбасс Бизимана Джихад 4
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 3
Весь список
  • 46'
    Микитишин Артур уходит с поля. Жан-Морель По выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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