Тур: 9. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
2:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолВалентин Рубчинский
2:0
25' ПенальтиБуяльский Виталий
2:1
45' Гол в свои воротаМихавко Тарас
47' Желтая карточкаПо Жан-Морель
53' Желтая карточкаЯрмоленко Андрей
64' Желтая карточкаБизимана Джихад
85' Желтая карточкаАндриевский Александр
90' Желтая карточкаHrvoje Ilic
90' Желтая карточка_Matteo Amoroso
90'+6
Ход матча
5'
25'
45'
2:1
47'
53'
64'
90'
90'
25
Bandeira
21
Кузык
Денис
22
Вакулко
Юрий
14
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
23 Hrvoje Ilic
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Динамо Киев
Кривбасс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|3 (1)
|0.38
|Пихалёнок Александр
|2
|0.25
|Рубчинский Валентин
|2
|0.25
|Ярмоленко Андрей
|2 (2)
|0.25
|Шапаренко Николай
|1
|0.13
|Караваев Александр
|1
|0.13
|Ванат Владислав
|1
|0.13
|Брагару Максим
|1
|0.13
|Себальос Брайан
|1
|0.13
|Бражко Владимир
|1
|0.13
|Михавко Тарас
|1
|0.13
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|1
|0.13
|Кожушко Олег
|1
|0.13
|Созах Даниэль
|1
|0.13
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.13
|Аду Принс
|1
|0.13
|Стецков Тимур
|1 (1)
|0.13
|Кузык Денис
|0
|0
|Лунёв Максим
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попов Денис II
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Себальос Брайан
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|4
|0
|Романчук Александр II
|1
|1
|Bandeira
|2
|0
|_Matteo Amoroso
|2
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Понедельник Андрей
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|По Жан-Морель
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Динамо Киев
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Кривбасс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
10
3
Динамо Киев
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Кривбасс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
10
3
Голы по времени матча
Забито
7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
20%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
6
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
3
18%
2
33%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
2
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
2
33%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0
Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0
Кривбасс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0
Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Кривбасс
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
62
17
35
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (3)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|4
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|3