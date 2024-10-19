Тур: 9. Стадион: Кадир Хас.
2:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаАттама Джозеф
0:1
22' ГолОкереке Давид
1:1
24' ГолБоа Морте Аилтон
26' Желтая карточкаЭрсой Эртугрул
35' Желтая карточкаКарими Али
1:2
45' ГолКозловски Кацпер
2:2
57' ГолКардозу Мигел
74' Желтая карточкаБоа Морте Аилтон
90'+7
Ход матча
12'
22'
0:1
24'
26'
35'
45'
1:2
57'
2:2
74'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
13 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
25
Баязит
Билал
20
Мане
Карлуш
36
Виана
Бруно
20
Н'Диайе
Папа
18
Сореску
Деян
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Ака ЯуПолузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sinan Kaloglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мирза КиханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
История личных встреч
Кайсериспор
Газиантеп
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.6
0.25
Среднее время на гол
56
360
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
73
135
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардозу Мигел
|2
|0.25
|Боа Морте Аилтон
|2
|0.25
|Назон Даккенс
|1
|0.13
|Калдырым Хасан Али
|1
|0.13
|Мане Карлуш
|1
|0.13
|Кочаман Ариф
|1
|0.13
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максим Александру
|2 (1)
|0.25
|Соялп Фуркан
|1
|0.13
|Окереке Давид
|1
|0.13
|Сореску Деян
|1
|0.13
|Саборит Энрик
|1
|0.13
|Кодро Кенан
|1
|0.13
|Ташдемир Эмре
|1
|0.13
|Козловски Кацпер
|1
|0.13
|Н'Диайе Папа
|0
|0
|Виана Бруно
|0
|0
|Каракаш Илькер
|0
|0
|Озчичек Огюн
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боа Морте Аилтон
|4
|0
|Саздаджи Гекхан
|2
|1
|Кардозу Мигел
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Назон Даккенс
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Аттама Джозеф
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Баязит Билал
|1
|0
|Йылмаз Картал
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
|Гежек Баран Али
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козловски Кацпер
|5
|0
|Саборит Энрик
|3
|0
|Добен Квентин
|1
|1
|Максим Александру
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|Сореску Деян
|2
|0
|Лунгой Кристофер
|2
|0
|Инан Селчук
|1
|0
|Соялп Фуркан
|1
|0
|Кодро Кенан
|1
|0
|Мандуки Сириль
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Артан Омюрджан
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Газиантеп
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
7
Кайсериспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Газиантеп
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
1
Кайсериспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Газиантеп
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
3
23%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
33%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2
Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2
Газиантеп
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Газиантеп - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Галатасарай - Газиантеп 3:1
Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2
Результаты матчей
Кайсериспор
Газиантеп
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|7 - 6
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|7
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Фенербахче
|Тадич Душан
|4 (2)
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Кайсериспор
|Боа Морте Аилтон
|4