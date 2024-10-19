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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Кайсериспор
2:2
Конец матча
Газиантеп
0'
12' Желтая карточка
Аттама Джозеф
0:1
22' Гол
Окереке Давид
1:1
24' Гол
Боа Морте Аилтон
26' Желтая карточка
Эрсой Эртугрул
35' Желтая карточка
Карими Али
1:2
45' Гол
Козловски Кацпер
2:2
57' Гол
Кардозу Мигел
74' Желтая карточка
Боа Морте Аилтон
90'+7
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
3
Аттама
Джозеф
23
Кароль
Лионель
33
Калдырым
Хасан
Али
6
Карими
Али
II
8
Йылмаз
Картал
70
Боа
Морте
Аилтон
7
Кардозу
Мигел
20
Мане
Карлуш
13
Баокен
Стефан
1
Диудис
Сократис
5
Эрсой
Эртугрул
36
Виана
Бруно
13
Саборит
Энрик
3
Ташдемир
Эмре
20
Н'Диайе
Папа
18
Сореску
Деян
10
Козловски
Кацпер
44
Максим
Александру
11
Лунгой
Кристофер
77
Окереке
Давид
Кайсериспор
4-2-3-1
Газиантеп
4-1-4-1

История личных встреч

Кайсериспор
Газиантеп

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
3:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.6
0.25

Среднее время на гол

56
360

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

73
135

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардозу Мигел 2 0.25
Боа Морте Аилтон 2 0.25
Назон Даккенс 1 0.13
Калдырым Хасан Али 1 0.13
Мане Карлуш 1 0.13
Кочаман Ариф 1 0.13
Бурабия Мехди 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максим Александру 2 (1) 0.25
Соялп Фуркан 1 0.13
Окереке Давид 1 0.13
Сореску Деян 1 0.13
Саборит Энрик 1 0.13
Кодро Кенан 1 0.13
Ташдемир Эмре 1 0.13
Козловски Кацпер 1 0.13
Н'Диайе Папа 0 0
Виана Бруно 0 0
Каракаш Илькер 0 0
Озчичек Огюн 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боа Морте Аилтон 4 0
Саздаджи Гекхан 2 1
Кардозу Мигел 3 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Назон Даккенс 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Аттама Джозеф 1 0
Карими Али II 1 0
Баязит Билал 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Ака Яу 1 0
Гежек Баран Али 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козловски Кацпер 5 0
Саборит Энрик 3 0
Добен Квентин 1 1
Максим Александру 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Н'Диайе Папа 2 0
Сореску Деян 2 0
Лунгой Кристофер 2 0
Инан Селчук 1 0
Соялп Фуркан 1 0
Кодро Кенан 1 0
Мандуки Сириль 1 0
Виана Бруно 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Артан Омюрджан 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Газиантеп
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
7
Кайсериспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Газиантеп
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
1
Кайсериспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Газиантеп
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
3
23%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
33%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2
Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2
Газиантеп
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Газиантеп - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Галатасарай - Газиантеп 3:1
Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2

Результаты матчей

Кайсериспор
Газиантеп

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 7 1 0 24 - 8 22
2.
Самсунспор
 Заявка 8 6 0 2 14 - 7 18
3.
Бешикташ
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
4.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
6.
Гёзтепе
 Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Эюпспор
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
Коньяспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
10.
Трабзонспор
 Заявка 7 1 6 0 7 - 6 9
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Сивасспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
14.
Касымпаша
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 8 0 5 3 8 - 15 5
18.
Хатайспор
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6.
Антальяспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 7
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Фенербахче Тадич Душан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Кайсериспор Боа Морте Аилтон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кайсериспор 2:2 Газиантеп онлайн

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