Тур: 10. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Бускетс Матео
0'
1:0
6' ГолВивиан Даниэль
2:0
28' ГолУильямс Иньяки
3:0
30' ГолУильямс Иньяки
45' Желтая карточкаЮри Берчиче
Ход матча
6'
1:0
28'
2:0
30'
3:0
45'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Нуньес
Унай
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
10
Уильямс
Нико
14
Оливан
Бриан
15
Грагера
Хосе
10
Лосано
Поль
20
Крал
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Нуньес УнайЗащитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
32 Бойро АдамаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес УнаиПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
22 Серрано НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
-
15 Грагера ХосеПолузащитник
-
10 Лосано ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Рока АнтониоПолузащитник
-
35 Бауза РафельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гонсалес Маноло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетик Б
Эспаньол
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
64.7%
8 побед 11 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
35 матчей
34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.9%
51.4%
25.7%
8 побед 18 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.39
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.35
1.06
Среднее время на гол
66
85
Всего голов
48
36
Голов в среднем за матч
1.37
1.03
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
65
87
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|4 (1)
|0.4
|Уильямс Иньяки
|3
|0.3
|Гурусета Горка
|2
|0.2
|Вивиан Даниэль
|2
|0.2
|Уильямс Нико
|1
|0.1
|Паредес Айтор
|1
|0.1
|Джало Альваро
|1
|0.1
|Прадос Беньят
|1
|0.1
|Хаурегисар Микель
|1
|0.1
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Гомес Унаи
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуадо Хавьер
|3 (1)
|0.3
|Каррерас Жофре
|2
|0.2
|Кумбулла Мараш
|1
|0.1
|Велиз Алехо
|1
|0.1
|Ромеро Карлос
|1
|0.1
|Техеро Альваро
|0
|0
|Кардона Ирвин
|0
|0
|Оливан Бриан
|0
|0
|Хеддира Валид
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Айтор
|2
|1
|Хаурегисар Микель
|2
|1
|Прадос Беньят
|3
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Агирреcабала Хулен
|0
|1
|Руис Иньиго
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосано Поль
|3
|0
|Кумбулла Мараш
|3
|0
|Эль Хилали Омар
|3
|0
|Ромеро Карлос
|3
|0
|Агуадо Альваро
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Велиз Алехо
|2
|0
|Милья Пере
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Каррерас Жофре
|1
|0
|Хеддира Валид
|1
|0
|Гарсия Жоан
|1
|0
|Рока Антонио
|1
|0
|Manolo Gonzalez
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Эспаньол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
0
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Эспаньол
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
7
Атлетик Б
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Эспаньол
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
14
8
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
5
36%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
3
33%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0
Эспаньол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Мальорка 2:1 Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1
Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Эспаньол
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Эспаньол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
36
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|28 - 9
|24
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 17
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|13 - 5
|17
|5.
|3:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 18
|10
|14.
|0:3 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 16
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 8
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 7
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|3:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|7.
|0:3 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|3:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|0:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|10 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (4)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|4
Будь в соцсетях с LiveResult
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 3:0 Эспаньол
Исход игры
Атлетик Б
91% (101)
Ничья
8.1% (9)
Эспаньол
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.13% (59)
Меньше
45.87% (50)
Обе команды забьют
Да
60.55% (66)
Нет
39.45% (43)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
47.7% (53)
1:0 Атлетик Б
20.7% (23)
2:0 Атлетик Б
16.2% (18)
1:1 Ничья
7.2% (8)
3:1 Атлетик Б
3.6% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!