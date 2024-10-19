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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Атлетик Б
3:0
Перерыв
Эспаньол
0'
1:0
6' Гол
Вивиан Даниэль
2:0
28' Гол
Уильямс Иньяки
3:0
30' Гол
Уильямс Иньяки
45' Желтая карточка
Юри Берчиче

Ход матча

6'
Вивиан Даниэль
(Уильямс Нико)
1:0
28'
Уильямс Иньяки
(Беренгер Алекс)
2:0
30'
Уильямс Иньяки
(Беренгер Алекс)
3:0
45'
Юри Берчиче
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 111
Атлетик Б 91% (101)
X 8.1% (9)
Эспаньол 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
14
Нуньес
Унай
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
23
Хаурегисар
Микель
9
Уильямс
Иньяки
7
Беренгер
Алекс
10
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
3
Серхи
Гомес
4
Кумбулла
Мараш
14
Оливан
Бриан
15
Грагера
Хосе
10
Лосано
Поль
17
Каррерас
Жофре
20
Крал
Алекс
22
Ромеро
Карлос
9
Велиз
Алехо
Атлетик Б
4-2-3-1
Эспаньол
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетик Б
Эспаньол

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
64.7%
8 побед 11 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

35 матчей

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.9%
51.4%
25.7%
8 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
КК
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
П
1:1
П
1:0
П
0:1
П
1:1
П
2:0
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:0
КК
0:2
КК
1:1
П
3:1
П
1:2
П
3:2
П
0:4
П
3:3
П
3:3
П
2:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:0
П
1:0
П
1:1
ПД
1:0
КК
1:1
КК
1:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.39
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.35
1.06

Среднее время на гол

66
85

Всего голов

48
36

Голов в среднем за матч

1.37
1.03

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

65
87

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 4 (1) 0.4
Уильямс Иньяки 3 0.3
Гурусета Горка 2 0.2
Вивиан Даниэль 2 0.2
Уильямс Нико 1 0.1
Паредес Айтор 1 0.1
Джало Альваро 1 0.1
Прадос Беньят 1 0.1
Хаурегисар Микель 1 0.1
Беренгер Алекс 0 0
Де Маркос Оскар 0 0
Горосабел Андони 0 0
Гомес Унаи 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 3 (1) 0.3
Каррерас Жофре 2 0.2
Кумбулла Мараш 1 0.1
Велиз Алехо 1 0.1
Ромеро Карлос 1 0.1
Техеро Альваро 0 0
Кардона Ирвин 0 0
Оливан Бриан 0 0
Хеддира Валид 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Айтор 2 1
Хаурегисар Микель 2 1
Прадос Беньят 3 0
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Агирреcабала Хулен 0 1
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Гомес Унаи 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Поль 3 0
Кумбулла Мараш 3 0
Эль Хилали Омар 3 0
Ромеро Карлос 3 0
Агуадо Альваро 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Велиз Алехо 2 0
Милья Пере 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Каррерас Жофре 1 0
Хеддира Валид 1 0
Гарсия Жоан 1 0
Рока Антонио 1 0
Manolo Gonzalez 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Эспаньол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
0
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Эспаньол
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
7
Атлетик Б
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Эспаньол
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

14
8
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
5
36%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0
Эспаньол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Мальорка 2:1 Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1
Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Эспаньол

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 8 0 1 28 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
3.
Вильярреал
 Заявка 9 5 2 2 17 - 17 17
4.
Атлетико М
 Заявка 9 4 5 0 13 - 5 17
5.
Атлетик Б
 3:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
6.
Осасуна
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
7.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Сельта
 Заявка 9 4 1 4 16 - 15 13
9.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
10.
Бетис
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
11.
Севилья
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Жирона
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
14.
Эспаньол
 0:3 Заявка 10 3 1 6 9 - 16 10
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 2 3 4 7 - 8 9
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
19.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3.
Атлетик Б
 3:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
7.
Эспаньол
 0:3 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
10.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Атлетик Б
 3:0 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
15.
Бетис
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
16.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
17.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Эспаньол
 0:3 Заявка 5 0 1 4 1 - 9 1
19.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
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    Прогнозы 111
    Атлетик Б 91% (101)
    X 8.1% (9)
    Эспаньол 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Эспаньол
    1.51
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    9.00
    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 3:0 Эспаньол

    Исход игры
    Атлетик Б
    91% (101)
    Ничья
    8.1% (9)
    Эспаньол
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.13% (59)
    Меньше
    45.87% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    60.55% (66)
    Нет
    39.45% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    47.7% (53)
    1:0 Атлетик Б
    20.7% (23)
    2:0 Атлетик Б
    16.2% (18)
    1:1 Ничья
    7.2% (8)
    3:1 Атлетик Б
    3.6% (4)
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