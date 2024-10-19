  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 46713 Главный судья: Бускетс Матео
Атлетик Б
4:1
Конец матча
Эспаньол
0'
1:0
6' Гол
Вивиан Даниэль
2:0
28' Гол
Уильямс Иньяки
3:0
30' Гол
Уильямс Иньяки
45' Желтая карточка
Юри Берчиче
48' Желтая карточка
Нуньес Унай
51' Желтая карточка
Милья Пере
4:0
55' Гол
Беренгер Алекс
74' Желтая карточка
Кабрера Леандро
81' Желтая карточка
Эль Хилали Омар
4:1
90' Гол
Техеро Альваро
90'+4

Ход матча

6'
Вивиан Даниэль
(Уильямс Нико)
1:0
28'
Уильямс Иньяки
(Беренгер Алекс)
2:0
30'
Уильямс Иньяки
(Беренгер Алекс)
3:0
45'
Юри Берчиче
 
46'
 
Милья Пере
Ромеро Карлос
46'
 
Хеддира Валид
Велиз Алехо
46'
 
Кабрера Леандро
Грагера Хосе
48'
Нуньес Унай
 
51'
 
Милья Пере
55'
Беренгер Алекс
(Де Маркос Оскар)
4:0
63'
Бойро Адама
Юри Берчиче
 
63'
Прадос Беньят
Руис Иньиго
 
63'
 
Кардона Ирвин
Каррерас Жофре
73'
Серрано Нико
Уильямс Иньяки
 
73'
Джало Альваро
Уильямс Нико
 
73'
 
Техеро Альваро
Кумбулла Мараш
74'
 
Кабрера Леандро
78'
Гомес Унаи
Беренгер Алекс
 
81'
 
Эль Хилали Омар
90'
4:1
Техеро Альваро

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 23
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 480 Количество передач 349
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 111
Атлетик Б 91% (101)
X 8.1% (9)
Эспаньол 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
14
Нуньес
Унай
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
23
Хаурегисар
Микель
9
Уильямс
Иньяки
7
Беренгер
Алекс
10
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
3
Серхи
Гомес
4
Кумбулла
Мараш
14
Оливан
Бриан
15
Грагера
Хосе
10
Лосано
Поль
17
Каррерас
Жофре
20
Крал
Алекс
22
Ромеро
Карлос
9
Велиз
Алехо
Атлетик Б
4-2-3-1
Эспаньол
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетик Б
Эспаньол

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
64.7%
8 побед 11 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

35 матчей

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.9%
51.4%
25.7%
8 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
КК
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
П
1:1
П
1:0
П
0:1
П
1:1
П
2:0
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:0
КК
0:2
КК
1:1
П
3:1
П
1:2
П
3:2
П
0:4
П
3:3
П
3:3
П
2:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:0
П
1:0
П
1:1
ПД
1:0
КК
1:1
КК
1:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.39
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.35
1.06

Среднее время на гол

66
85

Всего голов

48
36

Голов в среднем за матч

1.37
1.03

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

65
87

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 4 (1) 0.4
Уильямс Иньяки 3 0.3
Гурусета Горка 2 0.2
Вивиан Даниэль 2 0.2
Беренгер Алекс 1 0.1
Уильямс Нико 1 0.1
Паредес Айтор 1 0.1
Джало Альваро 1 0.1
Прадос Беньят 1 0.1
Хаурегисар Микель 1 0.1
Де Маркос Оскар 0 0
Горосабел Андони 0 0
Гомес Унаи 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 3 (1) 0.3
Каррерас Жофре 2 0.2
Техеро Альваро 1 0.1
Кумбулла Мараш 1 0.1
Велиз Алехо 1 0.1
Ромеро Карлос 1 0.1
Кардона Ирвин 0 0
Оливан Бриан 0 0
Хеддира Валид 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Айтор 2 1
Хаурегисар Микель 2 1
Прадос Беньят 3 0
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Агирреcабала Хулен 0 1
Юри Берчиче 1 0
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Нуньес Унай 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Гомес Унаи 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль Хилали Омар 4 0
Лосано Поль 3 0
Кумбулла Мараш 3 0
Ромеро Карлос 3 0
Милья Пере 2 0
Агуадо Альваро 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Велиз Алехо 2 0
Кабрера Леандро 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Каррерас Жофре 1 0
Хеддира Валид 1 0
Гарсия Жоан 1 0
Рока Антонио 1 0
Manolo Gonzalez 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Эспаньол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
1
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Эспаньол
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
7
Атлетик Б
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Эспаньол
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

11
1
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
100%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

18
9
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
3
17%
1
11%
1-15
4
22%
2
22%
16-30
5
28%
1
11%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
3
17%
2
22%
76-90

Пропущено

10
18
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
2
20%
4
22%
61-75
4
40%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0
Эспаньол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Мальорка 2:1 Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1
Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Эспаньол

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
3
2
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
3
7
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 8 0 1 28 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
3.
Вильярреал
 Заявка 9 5 2 2 17 - 17 17
4.
Атлетико М
 Заявка 9 4 5 0 13 - 5 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Бетис
 1:0 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Осасуна
 0:1 Заявка 10 4 3 3 13 - 15 15
8.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
9.
Сельта
 Заявка 9 4 1 4 16 - 15 13
10.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
11.
Севилья
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Жирона
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
14.
Эспаньол
 Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 2 3 4 7 - 8 9
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
19.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 0:1 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Бетис
 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
7.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
10.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Бетис
 1:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Осасуна
 0:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
17.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 46713 болельщиков
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 58%, Эспаньол: 42%.
  • 94'
    Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Эспаньол пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 93'
    Серрано Нико из команды Атлетик Б наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 93'
    Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Г О О О О Л - Техеро Альваро правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
  • 91'
    Судья сигнализирует, что Гурусета Горка из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Валид Кеддира
  • 91'
    Хаурегисар Микель из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Техеро Альваро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Бойро Адама из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Атлетик Б 91% (101)
    X 8.1% (9)
    Эспаньол 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетик Б 4:1 Эспаньол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 4:1 Эспаньол

    Исход игры
    Атлетик Б
    91% (101)
    Ничья
    8.1% (9)
    Эспаньол
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.13% (59)
    Меньше
    45.87% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    60.55% (66)
    Нет
    39.45% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    47.7% (53)
    1:0 Атлетик Б
    20.7% (23)
    2:0 Атлетик Б
    16.2% (18)
    1:1 Ничья
    7.2% (8)
    3:1 Атлетик Б
    3.6% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный