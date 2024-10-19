Тур: 9. Стадион: Papara Park.
1:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаБа Уссейну
56' Желтая карточкаКеман Оливье
73' Желтая карточкаКреспо Мигель
1:0
90' ГолВишча Эдин
90' Желтая карточкаОпоку Джером
90' Желтая карточкаШенол Гюнеш
90'+6
Ход матча
39'
56'
73'
90'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
35
Йокушлу
Окай
11
Туфан
Озан
10
Чам
Мухаммед
70
Дрэгуш
Денис
17
Банза
Симон
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
-
11 Туфан ОзанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
-
70 Дрэгуш ДенисПолузащитник
-
17 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Сатчи СердарЗащитник
-
77 Бослук АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
-
19 Бозок УмутНападающий
- Нападающий
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
-
75 Каплан ЭмреЗащитник
- Защитник
-
22 Джало МатшуПолузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
История личных встреч
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
25 матчей
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
16%
56%
28%
4 победы 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.08
1
Среднее время на гол
83
90
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.15
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.28
1.08
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
70
83
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|3 (1)
|0.38
|Вишча Эдин
|2
|0.25
|Йокушлу Окай
|1
|0.13
|Денсвил Стефано
|1
|0.13
|Бозок Умут
|1
|0.13
|Нвакаеме Энтони
|0
|0
|Барди Энис
|0
|0
|Дрэгуш Денис
|0
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|0.63
|Фигейредо Жоау
|5
|0.63
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.25
|Гюрлер Сердар
|1
|0.13
|Дуарте Леонардо
|1
|0.13
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Лима Лукас
|0
|0
|Креспо Мигель
|0
|0
|Оздемир Берат
|0
|0
|Кени Филипп
|0
|0
|Гюрелер Хамза
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вишча Эдин
|1
|1
|Банза Симон
|2
|0
|Мальейру Педро
|2
|0
|Сатчи Сердар
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Нвакаеме Энтони
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Дрэгуш Денис
|1
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|1
|0
|Йылмаз Али Шахин
|1
|0
|Шенол Гюнеш
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кеман Оливье
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Ба Уссейну
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|0
|1
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Эргюн Онур
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
|Опоку Джером
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
1
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
10
Трабзонспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2
Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0
Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0
Результаты матчей
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
35
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 8
|25
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|5.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|14.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|0:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|7.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|16.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|7
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Фенербахче
|Тадич Душан
|4 (2)
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Кайсериспор
|Боа Морте Аилтон
|4