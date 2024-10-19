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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Трабзонспор
1:0
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
39' Желтая карточка
Ба Уссейну
56' Желтая карточка
Кеман Оливье
73' Желтая карточка
Креспо Мигель
1:0
90' Гол
Вишча Эдин
90' Желтая карточка
Опоку Джером
90' Желтая карточка
Шенол Гюнеш
90'+6

Ход матча

31'
 
Давидсон
Гюрлер Сердар
39'
 
Ба Уссейну
56'
 
Кеман Оливье
73'
 
Креспо Мигель
74'
Барди Энис
Чам Мухаммед
 
74'
Сатчи Сердар
Йокушлу Окай
 
75'
 
Фигейредо Жоау
Кеман Оливье
75'
 
Озджан Беркай
Тюрюдж Дениз
82'
Cihan Canak
Дрэгуш Денис
 
89'
 
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф
90'
 
Эргюн Онур
Креспо Мигель
90'
Вишча Эдин
(Элмалы Эврен Эрен)
1:0
90'
Баришич Борна
Вишча Эдин
 
90'
 
Опоку Джером
90'
Шенол Гюнеш
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
6
Менди
Батиста
5
Ландстрем
Джон
18
Элмалы
Эврен
Эрен
35
Йокушлу
Окай
11
Туфан
Озан
7
Вишча
Эдин
10
Чам
Мухаммед
70
Дрэгуш
Денис
17
Банза
Симон
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
42
Шахинер
Омер
Али
8
Кеман
Оливье
2
Оздемир
Берат
13
Креспо
Мигель
23
Тюрюдж
Дениз
9
Пёнтек
Кшиштоф
7
Гюрлер
Сердар
Трабзонспор
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-3-3

История личных встреч

Трабзонспор
Истанбул Башакшехир

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

25 матчей

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

16%
56%
28%
4 победы 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:1
К
1:0
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
0:0
ТМК
0:0
С
0:1
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
2:2
С
2:4
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:3
С
2:1

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.08
1

Среднее время на гол

83
90

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.15

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.28
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

70
83

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 3 (1) 0.38
Вишча Эдин 2 0.25
Йокушлу Окай 1 0.13
Денсвил Стефано 1 0.13
Бозок Умут 1 0.13
Нвакаеме Энтони 0 0
Барди Энис 0 0
Дрэгуш Денис 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 5 0.63
Фигейредо Жоау 5 0.63
Тюрюдж Дениз 2 0.25
Гюрлер Сердар 1 0.13
Дуарте Леонардо 1 0.13
Пелкас Димитрис 0 0
Опоку Джером 0 0
Кеман Оливье 0 0
Лима Лукас 0 0
Креспо Мигель 0 0
Оздемир Берат 0 0
Кени Филипп 0 0
Гюрелер Хамза 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вишча Эдин 1 1
Банза Симон 2 0
Мальейру Педро 2 0
Сатчи Сердар 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Нвакаеме Энтони 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Барди Энис 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Дрэгуш Денис 1 0
Элмалы Эврен Эрен 1 0
Йылмаз Али Шахин 1 0
Шенол Гюнеш 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кеман Оливье 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Ба Уссейну 2 0
Оздемир Берат 2 0
Пелкас Димитрис 0 1
Гюрлер Сердар 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Давидсон 1 0
Эргюн Онур 1 0
Креспо Мигель 1 0
Опоку Джером 1 0
Гюрелер Хамза 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
1
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
10
Трабзонспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2
Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0
Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0

Результаты матчей

Трабзонспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Самсунспор
 Заявка 8 6 0 2 14 - 7 18
3.
Бешикташ
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
4.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
5.
Эюпспор
 1:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Гёзтепе
 0:1 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
8.
Трабзонспор
 Заявка 8 2 6 0 8 - 6 12
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Сивасспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Касымпаша
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
14.
Антальяспор
 0:1 Заявка 9 2 2 5 10 - 17 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 8 0 5 3 8 - 15 5
18.
Хатайспор
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Гёзтепе
 0:1 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Эюпспор
 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Антальяспор
 0:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
8.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
9.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Самсунспор
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 1:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 0:1 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 7
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Фенербахче Тадич Душан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Кайсериспор Боа Морте Аилтон 4
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Ба Уссейну получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Гюрлер Сердар уходит с поля. Давидсон выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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