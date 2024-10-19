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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Осасуна
0:1
Первый тайм: 32'
Бетис
0'
0:1
7' Гол
Роке Витор

Ход матча

7'
0:1
Роке Витор
(Руибаль Айтор)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 111
Осасуна 42.3% (47)
X 45% (50)
Бетис 12.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Осасуна
Ничья
Бетис
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
22
Бойомо
Флавьян
23
Бретонес
Абель
8
Ибаньес
Пабло
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
19
Сарагоса
Брайан
1
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
3
Льоренте
Диего
15
Перро
Ромен
4
Кардозо
Джонни
16
Алтимира
Серхи
24
Руибаль
Айтор
18
Форнальс
Пабло
11
Бакамбу
Седрик
8
Роке
Витор
Осасуна
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Бетис

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

25 матчей

28%
12%
60%
7 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

8%
52%
40%
2 победы 13 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:2
КК
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:2
С
3:0
С
3:2
П
2:1
П
1:2
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
П
0:0
П
0:2
ПД
0:1
ПД
0:3

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1
0.77

Среднее время на гол

90
117

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.5

Среднее время на гол

53
60

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.36
1.12

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

66
80

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 4 (2) 0.4
Бретонес Абель 2 0.2
Сарагоса Брайан 1 0.1
Гарсия Рубен 1 0.1
Гарсия Рауль 1 0.1
Орос Аймар 1 0.1
Бойомо Флавьян 1 0.1
Ибаньес Пабло 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 5 (1) 0.5
Роке Витор 2 0.2
Бартра Марк 1 0.1
Эз Абде 1 0.1
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0
Диао Ассане 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 3 0
Монкайола Хон 3 0
Морено Висенте 2 0
Круз Хуан 2 0
Эррандо Хорхе 2 0
Сарагоса Брайан 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Эррера Серхио 1 0
Пенья Рубен 1 0
Катена Алехандро 1 0
Аресо Хесус 1 0
Бойомо Флавьян 1 0
Бретонес Абель 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рока Марк 3 0
Перро Ромен 3 0
Авила Эсекьель 3 0
Алтимира Серхи 2 0
Хуанми Мигель 1 0
Адриан Сан-Мигель 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Натан 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Эз Абде 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Бетис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бетис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
6
Осасуна
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Бетис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
100%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
3
38%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1
Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0
Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1
Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2

Результаты матчей

Осасуна
Бетис

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 8 0 1 28 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
3.
Вильярреал
 Заявка 9 5 2 2 17 - 17 17
4.
Атлетико М
 Заявка 9 4 5 0 13 - 5 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Бетис
 1:0 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Осасуна
 0:1 Заявка 10 4 3 3 13 - 15 15
8.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
9.
Сельта
 Заявка 9 4 1 4 16 - 15 13
10.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
11.
Севилья
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Жирона
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
14.
Эспаньол
 Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 2 3 4 7 - 8 9
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
19.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 0:1 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Бетис
 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
7.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
10.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Бетис
 1:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Осасуна
 0:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
17.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
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Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Весь список
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 41.4% пользователей.
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    Прогнозы 111
    Осасуна 42.3% (47)
    X 45% (50)
    Бетис 12.6% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Бетис
    2.75
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    3.20
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    3.30
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осасуна 0:1 Бетис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:1 Бетис

    Исход игры
    Осасуна
    42.3% (47)
    Ничья
    45% (50)
    Бетис
    12.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.56% (33)
    Меньше
    69.44% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    73.15% (79)
    Нет
    26.85% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.4% (46)
    2:1 Осасуна
    21.6% (24)
    1:0 Осасуна
    15.3% (17)
    1:2 Бетис
    5.4% (6)
    0:1 Бетис
    4.5% (5)
    2:0 Осасуна
    2.7% (3)
    0:2 Бетис
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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