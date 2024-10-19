Тур: 10. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Муньис Алехандро
0'
0:1
7' ГолРоке Витор
1:1
59' ГолТорро Лукас
72' Желтая карточкаБойомо Флавьян
1:2
73' ГолАвила Эсекьель
80' Желтая карточкаФорнальс Пабло
90' Красная карточкаНатан
90' Желтая карточкаГомес Мойсес
90'+12
Ход матча
7'
0:1
59'
1:1
72'
73'
1:2
80'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
11 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 7
-
10 Угловые 2
-
3 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
168 Количество передач 185
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Аресо
Хесус
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
15
Перро
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Бенито ИкерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Арнаис ХосеНападающий
- Нападающий
-
15 Пенья РубенНападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
6 НатанЗащитник
- Защитник
-
19 Лосада ИкерПолузащитник
-
10 Эз АбдеПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Флорес МатеоПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Бетис
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
25 матчей
28%
12%
60%
7 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
8%
52%
40%
2 победы 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1
0.77
Среднее время на гол
90
117
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.69
1.5
Среднее время на гол
53
60
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.36
1.12
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
66
80
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|4 (2)
|0.4
|Бретонес Абель
|2
|0.2
|Сарагоса Брайан
|1
|0.1
|Гарсия Рубен
|1
|0.1
|Гарсия Рауль
|1
|0.1
|Торро Лукас
|1
|0.1
|Орос Аймар
|1
|0.1
|Бойомо Флавьян
|1
|0.1
|Ибаньес Пабло
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ло Чельсо Джовани
|5 (1)
|0.5
|Роке Витор
|2
|0.2
|Бартра Марк
|1
|0.1
|Авила Эсекьель
|1
|0.1
|Эз Абде
|1
|0.1
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Рока Марк
|0
|0
|Алтимира Серхи
|0
|0
|Диао Ассане
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|3
|0
|Монкайола Хон
|3
|0
|Морено Висенте
|2
|0
|Круз Хуан
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|2
|0
|Бойомо Флавьян
|2
|0
|Сарагоса Брайан
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Бретонес Абель
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рока Марк
|3
|0
|Перро Ромен
|3
|0
|Авила Эсекьель
|3
|0
|Натан
|1
|1
|Форнальс Пабло
|2
|0
|Алтимира Серхи
|2
|0
|Хуанми Мигель
|1
|0
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Эз Абде
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Бетис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
1
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
6
Осасуна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Бетис
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
4
40%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
2
22%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
2
12%
3
33%
61-75
4
24%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1
Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0
Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1
Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2
Результаты матчей
Осасуна
Бетис
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
37
37
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|28 - 9
|24
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 17
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|13 - 5
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|11.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 18
|10
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|15.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 8
|10
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 7
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|10.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|1 - 1
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|10 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (4)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 1:2 Бетис
Исход игры
Осасуна
42.3% (47)
Ничья
45% (50)
Бетис
12.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
30.56% (33)
Меньше
69.44% (75)
Обе команды забьют
Да
73.15% (79)
Нет
26.85% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (46)
2:1 Осасуна
21.6% (24)
1:0 Осасуна
15.3% (17)
1:2 Бетис
5.4% (6)
0:1 Бетис
4.5% (5)
2:0 Осасуна
2.7% (3)
0:2 Бетис
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!