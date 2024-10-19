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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Осасуна
1:2
Конец матча
Бетис
0'
0:1
7' Гол
Роке Витор
1:1
59' Гол
Торро Лукас
72' Желтая карточка
Бойомо Флавьян
1:2
73' Гол
Авила Эсекьель
80' Желтая карточка
Форнальс Пабло
90' Красная карточка
Натан
90' Желтая карточка
Гомес Мойсес
90'+12

Ход матча

7'
0:1
Роке Витор
(Руибаль Айтор)
46'
 
Авила Эсекьель
Роке Витор
59'
Торро Лукас
1:1
60'
 
Эз Абде
Бакамбу Седрик
67'
Монкайола Хон
Гарсия Рубен
 
68'
 
Лосада Икер
Алтимира Серхи
68'
 
Флорес Матео
Руибаль Айтор
72'
Бойомо Флавьян
 
73'
1:2
Авила Эсекьель
77'
Гарсия Рауль
Ибаньес Пабло
 
80'
 
Форнальс Пабло
87'
Пенья Рубен
Орос Аймар
 
88'
Гомес Мойсес
Торро Лукас
 
88'
Арнаис Хосе
Сарагоса Брайан
 
88'
 
Натан
Бартра Марк
90'
 
Натан
90'
 
Родригес Рикардо
Форнальс Пабло
90'
Гомес Мойсес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 2
  • 3 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 168 Количество передач 185
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 111
Осасуна 42.3% (47)
X 45% (50)
Бетис 12.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
22
Бойомо
Флавьян
23
Бретонес
Абель
8
Ибаньес
Пабло
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
19
Сарагоса
Брайан
1
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
3
Льоренте
Диего
15
Перро
Ромен
4
Кардозо
Джонни
16
Алтимира
Серхи
24
Руибаль
Айтор
18
Форнальс
Пабло
11
Бакамбу
Седрик
8
Роке
Витор
Осасуна
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Бетис

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

25 матчей

28%
12%
60%
7 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

8%
52%
40%
2 победы 13 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:2
КК
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:2
С
3:0
С
3:2
П
2:1
П
1:2
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
П
0:0
П
0:2
ПД
0:1
ПД
0:3

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1
0.77

Среднее время на гол

90
117

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.5

Среднее время на гол

53
60

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.36
1.12

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

66
80

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 4 (2) 0.4
Бретонес Абель 2 0.2
Сарагоса Брайан 1 0.1
Гарсия Рубен 1 0.1
Гарсия Рауль 1 0.1
Торро Лукас 1 0.1
Орос Аймар 1 0.1
Бойомо Флавьян 1 0.1
Ибаньес Пабло 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 5 (1) 0.5
Роке Витор 2 0.2
Бартра Марк 1 0.1
Авила Эсекьель 1 0.1
Эз Абде 1 0.1
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0
Диао Ассане 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 3 0
Монкайола Хон 3 0
Морено Висенте 2 0
Круз Хуан 2 0
Эррандо Хорхе 2 0
Бойомо Флавьян 2 0
Сарагоса Брайан 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Эррера Серхио 1 0
Пенья Рубен 1 0
Катена Алехандро 1 0
Аресо Хесус 1 0
Бретонес Абель 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рока Марк 3 0
Перро Ромен 3 0
Авила Эсекьель 3 0
Натан 1 1
Форнальс Пабло 2 0
Алтимира Серхи 2 0
Хуанми Мигель 1 0
Адриан Сан-Мигель 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Эз Абде 1 0

Результаты матчей

Осасуна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Бетис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
1
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
6
Осасуна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Бетис
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
4
40%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
6%
2
22%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
2
12%
3
33%
61-75
4
24%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1
Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0
Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1
Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2

Результаты матчей

Осасуна
Бетис

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 8 0 1 28 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
3.
Вильярреал
 Заявка 9 5 2 2 17 - 17 17
4.
Атлетико М
 Заявка 9 4 5 0 13 - 5 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
7.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
8.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
9.
Сельта
 Заявка 9 4 1 4 16 - 15 13
10.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
11.
Жирона
 0:0 Заявка 10 3 4 3 11 - 12 13
12.
Севилья
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
13.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
14.
Эспаньол
 Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
15.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 8 10
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
19.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
7.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
10.
Жирона
 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 5 1 3 1 1 - 1 6
9.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Жирона
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
17.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Бетис заслуженно побеждает в отличном матче
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Осасуна: 55%, Бетис: 45%.
  • 102'
    Рауль Гарсия из команды Осасуна в офсайде
  • 102'
    Пенья Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 102'
    Бойомо Флавьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 101'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      УДАЛЕНИЕ! - Натан удален за серьёзный фол
    • 95'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Натан из команды Бетис - была желтая, а стала красная.
    • 95'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Бетис.
    • 94'
      The card for Натан from Бетис was disallowed via VAR intervention.
    • 94'
      Судья сигнализирует, что Натан из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Рауль Гарсия
    • 94'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 93'
      Рауль Гарсия из команды Осасуна подал угловой справа.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 93'
      Шанс! Катена Алехандро из команды Осасуна пробил головой, но мимо
    • 92'
      Лосада Икер из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Осасуна 42.3% (47)
    X 45% (50)
    Бетис 12.6% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Осасуна 1:2 Бетис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 1:2 Бетис

    Исход игры
    Осасуна
    42.3% (47)
    Ничья
    45% (50)
    Бетис
    12.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.56% (33)
    Меньше
    69.44% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    73.15% (79)
    Нет
    26.85% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.4% (46)
    2:1 Осасуна
    21.6% (24)
    1:0 Осасуна
    15.3% (17)
    1:2 Бетис
    5.4% (6)
    0:1 Бетис
    4.5% (5)
    2:0 Осасуна
    2.7% (3)
    0:2 Бетис
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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