Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

92' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

90' Хорошую попытку сделал Авила Эсекьель . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

84' Монкайола Хон не смог попасть в створ ударом издали

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Форнальс Пабло получил желтую карточку от судьи

79' Рауль Гарсия из команды Осасуна в офсайде

79' Сарагоса Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Тактическая замена. Ибаньес Пабло уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

77' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Г О О О О Л - Авила Эсекьель забивает ударом с левой ноги!

73' Бартра Марк нанес удар головой, но Серхио Эррера спокойно отбил мяч.

72' Бойомо Флавьян получил желтую карточку от судьи

71' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Бетис

70' Сарагоса Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Хорошую попытку сделал Авила Эсекьель . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Тактическая замена. Руибаль Айтор уходит с поля и его заменяет Mateo Flores

67' Удар от ворот произведет Осасуна

66' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Торро Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Хорошую попытку сделал Будимир Анте . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Хорошую попытку сделал Орос Аймар . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Осасуна

60' Команда Осасуна сравняла счет! Игра продолжается!

59' Г О О О О Л - Торро Лукас забивает ударом с правой ноги!

57' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Орос Аймар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Будимир Анте не смог попасть в створ ударом издали

55' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Бетис

47' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника