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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Эюпспор
1:0
Конец матча
Гёзтепе
0'
1:0
19' Гол
Кутуджу Ахмед
27' Желтая карточка
Мацуки Курю
84' Желтая карточка
Солет Исаак
90'+8

Ход матча

19'
Кутуджу Ахмед
1:0
27'
 
Мацуки Курю
44'
 
Viktor Hugo
Мацуки Курю
69'
Ампем Принц
Сайс Самуэль
 
70'
Токёз Дорукхан
Шелви Джонджо
 
70'
 
Фофана Датро
Жуан Бланко
70'
 
Нильсен Лассе
Ogun Bayrak
81'
 
Тиянич Давид
Йылдыз Ахмед
84'
 
Солет Исаак
86'
 
Кейбаши Исмаил
Silva
90'
Акбунар Халиль
Кутуджу Ахмед
 
90'
Ilter Taskin
Акбаба Эмре
 
90'
Бруно Джанни
Тиам Маме
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Озер
Берке
57
Melih
Kabasakal
6
Ялчин
Робин
4
Luccas
Claro
15
Дюбуа
Лео
16
Шелви
Джонджо
18
Мидтше
Фредрик
8
Акбаба
Эмре
10
Сайс
Самуэль
23
Кутуджу
Ахмед
9
Тиам
Маме
97
Лис
Матеуш
26
Мпуту
Малкольм-Бокеле
5
Heliton
4
Алтыкардеш
Таха
77
Ogun
Bayrak
66
Silva
94
Солет
Исаак
8
Йылдыз
Ахмед
7
Мацуки
Курю
79
Romulo
Cruz
11
Жуан
Бланко
Эюпспор
4-2-3-1
Гёзтепе
3-4-1-2

История личных встреч

Эюпспор
Гёзтепе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛТ
0:3
ПЛТ
5:1
ПЛТ
1:0
ПЛТ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутуджу Ахмед 4 0.44
Сайс Самуэль 3 0.33
Тиам Маме 3 0.33
Акбаба Эмре 2 (1) 0.22
Бруно Джанни 1 0.11
Акбунар Халиль 1 0.11
Мидтше Фредрик 0 0
Melih Kabasakal 0 0
Сешлар Свит 0 0
Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romulo Cruz 4 0.5
Жуан Бланко 2 0.25
Silva 1 0.13
Солет Исаак 1 0.13
Алтыкардеш Таха 1 0.13
Эрдоган Доган 1 0.13
Heliton 1 0.13
Гюнтер Корай 1 0.13
Фофана Датро 1 0.13
Тиянич Давид 0 0
Сангаре Назим 0 0

Карточки

Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мидтше Фредрик 3 0
Melih Kabasakal 3 0
Ялчин Робин 2 0
Кутуджу Ахмед 2 0
Эркин Джанер 1 0
Шелви Джонджо 1 0
Акбунар Халиль 1 0
Тиам Маме 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Озер Берке 1 0
Сешлар Свит 1 0
Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anthony Dennis 5 0
Солет Исаак 3 0
Мпуту Малкольм-Бокеле 3 0
Heliton 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Сангаре Назим 1 0
Тиянич Давид 1 0
Лис Матеуш 1 0
Romulo Cruz 1 0
Мацуки Курю 1 0

Результаты матчей

Эюпспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Эюпспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
10
Эюпспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
14%
3
23%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
4
40%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эюпспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Коньяспор - Эюпспор 2:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2
Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3
Гёзтепе
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0
Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0 Коджаелиспор - Гёзтепе 3:2 Гёзтепе - Кечиоренгюджю 0:0

Результаты матчей

Эюпспор
Гёзтепе

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Эюпспор
Гёзтепе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
2
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
5
3
2
7
2.5
3
5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Самсунспор
 Заявка 8 6 0 2 14 - 7 18
3.
Бешикташ
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
4.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
5.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Гёзтепе
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
8.
Трабзонспор
 Заявка 8 2 6 0 8 - 6 12
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Сивасспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Касымпаша
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
14.
Антальяспор
 Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 8 0 5 3 8 - 15 5
18.
Хатайспор
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
9.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Самсунспор
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 7
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Эюпспор Кутуджу Ахмед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Кайсериспор Боа Морте Аилтон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Мацуки Курю уходит с поля. Виктор Гюго выходит вместо него
  • 27'
    Мацуки Курю получил желтую карточку от судьи
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