Тур: 9. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
Ход матча
19'
1:0
27'
84'
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
15
Дюбуа
Лео
10
Сайс
Самуэль
97
Лис
Матеуш
5
Heliton
77
Ogun
Bayrak
66
Silva
94
Солет
Исаак
79
Romulo
Cruz
11
Жуан
Бланко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Ампем ПринцПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Бруно ДжанниНападающий
-
11 Гюмюш СинанНападающий
-
28 Ilter Taskin
-
71 Birkan Tetik
-
Главный тренер: Kerem Yavas
- Основной состав
-
97 Лис МатеушВратарь
- Защитник
-
5 HelitonЗащитник
- Защитник
-
77 Ogun BayrakЗащитник
-
66 SilvaЗащитник
-
94 Солет ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Romulo CruzНападающий
-
11 Жуан БланкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
99 Фофана ДатроНападающий
-
45 Ege Yildirim
-
18 Izzet Furkan
-
-
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
История личных встреч
Эюпспор
Гёзтепе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Эюпспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутуджу Ахмед
|4
|0.44
|Сайс Самуэль
|3
|0.33
|Тиам Маме
|3
|0.33
|Акбаба Эмре
|2 (1)
|0.22
|Бруно Джанни
|1
|0.11
|Акбунар Халиль
|1
|0.11
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Melih Kabasakal
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Romulo Cruz
|4
|0.5
|Жуан Бланко
|2
|0.25
|Silva
|1
|0.13
|Солет Исаак
|1
|0.13
|Алтыкардеш Таха
|1
|0.13
|Эрдоган Доган
|1
|0.13
|Heliton
|1
|0.13
|Гюнтер Корай
|1
|0.13
|Фофана Датро
|1
|0.13
|Тиянич Давид
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
Карточки
Эюпспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Melih Kabasakal
|3
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|Эркин Джанер
|1
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
|Сешлар Свит
|1
|0
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anthony Dennis
|5
|0
|Солет Исаак
|3
|0
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|3
|0
|Heliton
|2
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Тиянич Давид
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Romulo Cruz
|1
|0
|Мацуки Курю
|1
|0
Результаты матчей
Эюпспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Эюпспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
10
Эюпспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
14%
3
23%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
4
40%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эюпспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Коньяспор - Эюпспор 2:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2
Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3
Гёзтепе
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0
Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0 Коджаелиспор - Гёзтепе 3:2 Гёзтепе - Кечиоренгюджю 0:0
Результаты матчей
Эюпспор
Гёзтепе
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Эюпспор
Гёзтепе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
36
53
27
35
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 8
|25
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|7
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Эюпспор
|Кутуджу Ахмед
|4 (3)
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Кайсериспор
|Боа Морте Аилтон
|4