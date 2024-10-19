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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Антальяспор
0:3
Конец матча
Галатасарай
0'
0:1
10' Гол
Икарди Мауро
20' Желтая карточка
Торрейра Лукас
39' Желтая карточка
Кутлу Беркан
41' Желтая карточка
Вурал Гюрай
0:2
52' Гол
Икарди Мауро
74' Желтая карточка
Дженепо Мусса
83' Желтая карточка
Санчес Давинсон
90' Желтая карточка
Зиеш Хаким
0:3
90' Гол
Осимхен Виктор
90'+8

Ход матча

10'
0:1
Икарди Мауро
(Мертенс Дрис)
20'
 
Торрейра Лукас
23'
 
Кутлу Беркан
Якобс Исмаил
30'
Ешильюрт Эрдоган
Йылмаз Мерт
 
39'
 
Кутлу Беркан
41'
Вурал Гюрай
 
46'
Дженепо Мусса
Таунсенд Андрос
 
46'
Гайч Адольфо
Ван де Стрек Сандер
 
52'
0:2
Икарди Мауро
(Акгюн Юнус)
64'
Калузиньски Якуб
Ракип Эрдаль
 
71'
 
Йылмаз Барыш
Айхан Кан
71'
 
Зиеш Хаким
Мертенс Дрис
74'
Дженепо Мусса
 
78'
 
Бачуайи Миши
Икарди Мауро
79'
 
Осимхен Виктор
Акгюн Юнус
83'
 
Санчес Давинсон
87'
Узун Эмре
Сари Вейсел
 
90'
 
Зиеш Хаким
90'
0:3
Осимхен Виктор

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 7
  • 4 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Пирич
Кенан
27
Йылмаз
Мерт
89
Сари
Вейсел
2
Thalisson
III
11
Вурал
Гюрай
6
Ракип
Эрдаль
16
Петрусенко
Aлександр
25
Таунсенд
Андрос
10
Ларссон
Сэм
22
Ван
де
Стрек
Сандер
81
Самудио
Брайан
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакджи
Абдулкерим
4
Якобс
Исмаил
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
7
Шаллаи
Роланд
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
9
Икарди
Мауро
Антальяспор
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Галатасарай

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

35 матчей

14.3%
37.1%
48.6%
5 побед 13 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.9%
28.6%
48.5%
8 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
2:2
С
5:0
С
5:0
С
0:1
С
3:0
С
1:1
С
2:3
С
3:1
С
4:2
С
3:3
С
2:2
КТ
0:0
КТ
1:1
С
1:1
С
2:0
С
0:4
С
1:1
С
0:0
С
3:0
К
0:0
С
2:1
С
1:2
К
3:2
К
2:1
С
2:3
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.17
0.82

Среднее время на гол

77
109

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

2.12
1.39

Среднее время на гол

42
64

Всего голов

57
39

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самудио Брайан 4 (1) 0.44
Ларссон Сэм 3 0.33
Дженепо Мусса 1 0.11
Талиссон Чарльз 1 0.11
Гайч Адольфо 1 0.11
Калузиньски Якуб 0 0
Йылмаз Мерт 0 0
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Барыш 4 0.44
Икарди Мауро 4 (1) 0.44
Мертенс Дрис 3 0.33
Габриэл Барбоза 2 0.22
Бачуайи Миши 2 0.22
Осимхен Виктор 2 0.22
Актюркоглу Мухаммед 2 0.22
Бардакджи Абдулкерим 2 0.22
Акгюн Юнус 2 0.22
Санчес Давинсон 1 0.11
Торрейра Лукас 0 0
Демирбай Керем 0 0
Айхан Кан 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Балтаджи Метаган 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 3 0
Талиссон Чарльз 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Вурал Гюрай 1 1
Дженепо Мусса 2 0
Сари Вейсел 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Пирич Кенан 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Петрусенко Aлександр 1 0
Герджалиу Амар 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айхан Кан 3 0
Бардакджи Абдулкерим 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Окан Бурук 1 0
Муслера Фернандо 1 0
Демирбай Керем 1 0
Торрейра Лукас 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

1
0
Антальяспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

0
14
Антальяспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Галатасарай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

1
14

Голы по времени матча

Забито

6
8
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
2
40%
2
14%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
3
60%
76-90

Забито

11
22
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
18%
3
14%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
3
27%
4
18%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
4
36%
4
18%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
3
20%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1
Галатасарай
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1
Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3

Результаты матчей

Антальяспор
Галатасарай

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
4
1
1
3
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
7
1
1
7
2.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Самсунспор
 Заявка 8 6 0 2 14 - 7 18
3.
Бешикташ
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
4.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
5.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Гёзтепе
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
8.
Трабзонспор
 Заявка 8 2 6 0 8 - 6 12
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Сивасспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Касымпаша
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
14.
Антальяспор
 Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 8 0 5 3 8 - 15 5
18.
Хатайспор
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
9.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
10.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Самсунспор
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 7
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Эюпспор Кутуджу Ахмед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Кайсериспор Боа Морте Аилтон 4
Весь список
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