Тур: 9. Стадион: Анталья Арена.
0:3
Конец матча
0'
0:1
10' ГолИкарди Мауро
20' Желтая карточкаТоррейра Лукас
39' Желтая карточкаКутлу Беркан
41' Желтая карточкаВурал Гюрай
0:2
52' ГолИкарди Мауро
74' Желтая карточкаДженепо Мусса
83' Желтая карточкаСанчес Давинсон
90' Желтая карточкаЗиеш Хаким
0:3
90' ГолОсимхен Виктор
90'+8
Ход матча
10'
0:1
20'
39'
41'
52'
0:2
74'
83'
87'
90'
90'
0:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 9
-
5 Угловые 7
-
4 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
13
Пирич
Кенан
27
Йылмаз
Мерт
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
10
Ларссон
Сэм
23
Айхан
Кан
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
- Основной состав
-
13 Пирич КенанВратарь
-
27 Йылмаз МертЗащитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Узун ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Burak Ingenc
-
-
Главный тренер: Мехмет Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Кутлу БерканЗащитник
- Защитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
53 Йылмаз БарышНападающий
- Нападающий
-
44 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
История личных встреч
Антальяспор
Галатасарай
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
35 матчей
14.3%
37.1%
48.6%
5 побед 13 ничьих 17 побед
Первый тайм
22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.9%
28.6%
48.5%
8 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.17
0.82
Среднее время на гол
77
109
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
2.12
1.39
Среднее время на гол
42
64
Всего голов
57
39
Голов в среднем за матч
1.63
1.11
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самудио Брайан
|4 (1)
|0.44
|Ларссон Сэм
|3
|0.33
|Дженепо Мусса
|1
|0.11
|Талиссон Чарльз
|1
|0.11
|Гайч Адольфо
|1
|0.11
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Йылмаз Мерт
|0
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йылмаз Барыш
|4
|0.44
|Икарди Мауро
|4 (1)
|0.44
|Мертенс Дрис
|3
|0.33
|Габриэл Барбоза
|2
|0.22
|Бачуайи Миши
|2
|0.22
|Осимхен Виктор
|2
|0.22
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.22
|Бардакджи Абдулкерим
|2
|0.22
|Акгюн Юнус
|2
|0.22
|Санчес Давинсон
|1
|0.11
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Демирбай Керем
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Балтаджи Метаган
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Талиссон Чарльз
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Вурал Гюрай
|1
|1
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Сари Вейсел
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
|Герджалиу Амар
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айхан Кан
|3
|0
|Бардакджи Абдулкерим
|2
|0
|Санчес Давинсон
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Муслера Фернандо
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Торрейра Лукас
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
1
0
Антальяспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
0
14
Антальяспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Галатасарай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
1
14
Голы по времени матча
Забито
6
8
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
5
14
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
2
40%
2
14%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
20%
4
29%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
3
60%
76-90
Забито
11
22
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
18%
3
14%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
3
27%
4
18%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
4
36%
4
18%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
3
20%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1
Галатасарай
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1
Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3
Результаты матчей
Антальяспор
Галатасарай
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
71
17
53
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 8
|25
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|7
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Эюпспор
|Кутуджу Ахмед
|4 (3)
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Кайсериспор
|Боа Морте Аилтон
|4