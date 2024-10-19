Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Жирона

46' Сучич Лука не смог попасть в створ ударом издали

46' Оярсабаль Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Барренечеа Андер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Оярсабаль Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Оярсабаль Микель пробует нанести удар издали, но Пауло Гассанига держит все под контролем

41' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Давид Лопес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Данджума Арно навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Жирона

30' Мартинес Арнау получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Орри Оскарссон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Браис Мендес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Гомес Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Оярсабаль Микель нанес удар головой, но Пауло Гассанига спокойно отбил мяч.

28' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Жирона

28' Оярсабаль Микель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Барренечеа Андер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Гутьеррес Мигель не смог попасть в створ ударом издали

23' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Жирона

17' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Барренечеа Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хорошую попытку сделал Данджума Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Барренечеа Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Сучич Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Жирона

9' Орри Оскарссон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Орри Оскарссон из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Данджума Арно навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Гомес Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Орри Оскарссон из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Данджума Арно навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Жирона начинает с центра поля