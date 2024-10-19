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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 12602 Главный судья: Сото Сесар
Жирона
0:1
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
30' Желтая карточка
Мартинес Арнау
0:1
44' Гол
Оярсабаль Микель
55' Желтая карточка
Браис Мендес
74' Желтая карточка
Эррера Янхель
90'+6

Ход матча

30'
Мартинес Арнау
 
44'
0:1
Оярсабаль Микель
(Барренечеа Андер)
55'
 
Браис Мендес
59'
Стуани Кристиан
Миовски Боян
 
59'
 
Хави Лопеc
Барренечеа Андер
59'
Мисехой Габриэль
Ван де Бек Донни
 
65'
 
Кубо Такефуса
Оскарссон Орри
72'
Min-Su Kim
Франсес Алехандро
 
74'
Эррера Янхель
 
80'
 
Бекер Шеральдо
Оярсабаль Микель
80'
 
Туррьентес Беньят
Браис Мендес

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 428 Количество передач 498
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 112
Жирона 48.2% (54)
X 40.2% (45)
Реал Сосьедад 11.6% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
16
Франсес
Алехандро
5
Давид
Лопес
18
Крейчи
Ладислав
II
4
Мартинес
Арнау
6
Ван
де
Бек
Донни
21
Эррера
Янхель
23
Мартин
Иван
3
Гутьеррес
Мигель
11
Данджума
Арно
19
Миовски
Боян
1
Ремиро
Алехандро
27
Арамбуру
Хон
5
Субельдия
Игор
21
Агер
Наиф
17
Гомес
Серхио
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
24
Сучич
Лука
7
Барренечеа
Андер
9
Оскарссон
Орри
10
Оярсабаль
Микель
Жирона
3-5-2
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Жирона
Реал Сосьедад

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:5
П
0:0
П
0:0
П
5:0
П
1:1
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Среднее время на гол

108
108

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
0.92

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
98

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 3 (1) 0.3
Руис Абель 2 (1) 0.2
Цыганков Виктор 1 0.1
Эррера Янхель 1 0.1
Хиль Бриан 1 0.1
Мартин Иван 1 0.1
Асприлья Ясер 1 0.1
Мисехой Габриэль 1 0.1
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Ван де Бек Донни 0 0
Порту Кристиан 0 0
Мартинес Арнау 0 0
Альмена Икер 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 2 0.2
Оскарссон Орри 2 0.2
Браис Мендес 1 0.1
Оярсабаль Микель 1 0.1
Субименди Мартин 1 0.1
Сучич Лука 1 0.1
Гомес Серхио 0 0
Траоре Амари 0 0
Барренечеа Андер 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янхель 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Руис Абель 2 0
Стуани Кристиан 1 0
Ромеу Ориоль 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Порту Кристиан 1 0
Давид Лопес 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Хиль Бриан 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Мартинес Арнау 1 0
Асприлья Ясер 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арамбуру Хон 3 0
Оярсабаль Микель 1 1
Субельдия Игор 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Агер Наиф 1 0
Умар Садик 1 0
Браис Мендес 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Субименди Мартин 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0

Результаты матчей

Жирона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Реал Сосьедад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Жирона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

4
4
Жирона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Реал Сосьедад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
5
63%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0
Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1
Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0

Результаты матчей

Жирона
Реал Сосьедад

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Жирона
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 8 0 1 28 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
3.
Вильярреал
 Заявка 9 5 2 2 17 - 17 17
4.
Атлетико М
 Заявка 9 4 5 0 13 - 5 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
7.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
8.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
9.
Сельта
 Заявка 9 4 1 4 16 - 15 13
10.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
11.
Севилья
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13.
Жирона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
15.
Эспаньол
 Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
19.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
7.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
10.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
11.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
6.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
17.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12602 болельщиков
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Жирона: 46%, Реал Сосьедад: 54%.
  • 95'
    Кубо Такефуса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Жирона: 46%, Реал Сосьедад: 54%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Жирона 48.2% (54)
    X 40.2% (45)
    Реал Сосьедад 11.6% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 0:1 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Жирона
    48.2% (54)
    Ничья
    40.2% (45)
    Реал Сосьедад
    11.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.28% (45)
    Меньше
    58.72% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    77.98% (85)
    Нет
    22.02% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (40)
    2:1 Жирона
    28.6% (32)
    1:0 Жирона
    15.2% (17)
    1:2 Реал Сосьедад
    8% (9)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Реал Сосьедад
    2.7% (3)
    2:0 Жирона
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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