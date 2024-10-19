Бамба успевает к мячу раньше Винисиуса, бразилец нарушает правила на фланге.

Отметим, что 8 последних матчей в Ла Лиге завершились победами "Реала", "Сельта" в последний раз отбирала очки в 2020 году - 2:2.

Мбаппе вошел в штрафную соперника с левого края, но его прострел привел лишь к угловому.

Васкес с углового исполнил передачу низом на Камавингу, удару которого помешали защитники "Сельты".

Винисиус попытался пробить с дальней дистанции из центральной зоны, но мяч прошел мимо створа.

Мбаппе на левом фланге атаки оказался на газоне, но рефери нарушения не определил. Карло Анчелотти за споры с судьей получил желтую карточку.

10' Теперь уже мадридцы атакуют, выводя на удар Вальверде, но удар Феде с 17 метров парировал Гуаита.

9' Угловой на правом фланге заработали гости, Сотело низом прострелил в штрафную, но дальше мадридцы отбились.

8' Сведберг убежал с центра поля на рандеву с Куртуа, однако удар с линии штрафной в шпагате парировал Куртуа!

7' Мбаппе с левого края штрафной прострелил от лицевой линии, однако партнеры прервали передачу француза.

6' Иглесиас зацепился за мяч на правом фланге атаки, однако не смог обыграть Милитао - аут в пользу "Реала".

5' "Сельта" располагается на экваторе турнирной таблицы, при этом дома команда Клаудио Хиральдеса проиграла только "Атлетико".

4' Сведберг врывается в штрафную по центру и стреляет с убойной позиции мимо створа, плюс у атакующего игрока "Сельты" зафиксирован офсайд.