Тур: 10. Стадион: Балаидос. Главный судья: Эрнандес Алехандро
0:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Альварес
Уго
33
Сотело
Хьюго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Альварес УгоЗащитник
- Полузащитник
-
33 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Дуран ПаблоНападающий
-
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
11 РодригоЗащитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
15 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 ЭндрикНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Реал Мадрид
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 22 победы
28 матчей
10.7%
10.7%
78.6%
3 победы 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
14.3%
25%
60.7%
4 победы 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
14.3%
7.1%
78.6%
4 победы 2 ничьи 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.57
Среднее время на гол
66
157
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
3.21
2.5
Среднее время на гол
28
36
Всего голов
64
43
Голов в среднем за матч
2.29
1.54
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
39
58
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|4 (1)
|0.4
|Иглесиас Борха
|4
|0.4
|Мингеса Оскар
|2
|0.2
|Сведберг Виллиот
|1
|0.1
|Альварес Уго
|1
|0.1
|Старфельт Карл
|1
|0.1
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.1
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.1
|Дуран Пабло
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|5 (3)
|0.5
|Винисиус Жуниор
|4 (2)
|0.4
|Родриго
|3
|0.3
|Вальверде Федерико
|2
|0.2
|Васкес Лукас
|1
|0.1
|Диас Браим
|1
|0.1
|Милитао Эдер
|1
|0.1
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.1
|Эндрик II
|1
|0.1
|Модрич Лука
|0
|0
|Беллингем Джуд
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илайш Мориба
|3
|1
|Аспас Яго
|2
|1
|Альварес Уго
|3
|0
|Родригес Хави
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Сотело Хьюго
|2
|0
|Родригес Дамиан
|2
|0
|Гонсалес Альфонсо
|0
|1
|Манкильо Хави
|1
|0
|Старфельт Карл
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Claudio Giraldez
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модрич Лука
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Менди Ферлан
|1
|1
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Сельта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
15
Сельта
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Реал Мадрид
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
2
18
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
3
60%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
8
15
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
13%
2
13%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
100%
76-90
Забито
17
20
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
1
6%
3
15%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
2
12%
7
35%
61-75
4
24%
4
20%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
2
14%
1
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1
Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2
Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4
Результаты матчей
Сельта
Реал Мадрид
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сельта
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
63
36
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|28 - 9
|24
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 6
|22
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 17
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|13 - 5
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|9.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 7
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|10 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (4)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Сельта
2.2% (3)
Ничья
3.7% (5)
Реал Мадрид
94% (126)
Тотал 2.5
Больше
74.77% (83)
Меньше
25.23% (28)
Обе команды забьют
Да
72.97% (81)
Нет
27.03% (30)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
46.3% (62)
0:2 Реал Мадрид
12.7% (17)
1:3 Реал Мадрид
9% (12)
0:1 Реал Мадрид
6.7% (9)
0:3 Реал Мадрид
3% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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