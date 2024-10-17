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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Сельта
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 53
Сельта 1.9% (1)
X 3.8% (2)
Реал Мадрид 94.3% (50)
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Сельта
Реал Мадрид

История личных встреч

Сельта
Реал Мадрид

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

28 матчей

10.7%
10.7%
78.6%
3 победы 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

14.3%
25%
60.7%
4 победы 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

14.3%
7.1%
78.6%
4 победы 2 ничьи 22 победы

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:2
ЛЛ
5:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:3
П
2:0
П
2:4
П
6:0
П
2:2
П
1:4
КК
2:2
КК
1:2
П
2:1
П
7:1
П
1:3
П
2:4
П
3:0
П
2:0
П
3:0
П
1:2
КК
4:0
КК
2:1
П
2:0

Голы

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.57

Среднее время на гол

66
157

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

3.21
2.5

Среднее время на гол

28
36

Всего голов

64
43

Голов в среднем за матч

2.29
1.54

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

39
58

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 4 (1) 0.44
Иглесиас Борха 4 0.44
Мингеса Оскар 2 0.22
Сведберг Виллиот 1 0.11
Альварес Уго 1 0.11
Старфельт Карл 1 0.11
Пейнадо Франсиско 1 0.11
Дувикас Анастасиос 1 0.11
Дуран Пабло 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 (3) 0.56
Винисиус Жуниор 4 (2) 0.44
Родриго 3 0.33
Вальверде Федерико 2 0.22
Васкес Лукас 1 0.11
Диас Браим 1 0.11
Милитао Эдер 1 0.11
Карвахаль Даниэль 1 0.11
Эндрик II 1 0.11
Модрич Лука 0 0
Беллингем Джуд 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илайш Мориба 3 1
Аспас Яго 2 1
Альварес Уго 3 0
Родригес Хави 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Сотело Хьюго 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Манкильо Хави 1 0
Старфельт Карл 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Менди Ферлан 1 1
Вальверде Федерико 2 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Милитао Эдер 1 0
Эндрик II 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Сельта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Сельта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
15
Сельта
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Реал Мадрид
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

2
18

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
3
60%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

8
15
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
13%
2
13%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
100%
76-90

Забито

17
20
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
1
6%
3
15%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
2
12%
7
35%
61-75
4
24%
4
20%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
2
14%
1
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1
Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2
Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4

Результаты матчей

Сельта
Реал Мадрид

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сельта
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
6
3
3
6
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 8 0 1 28 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
3.
Вильярреал
 Заявка 9 5 2 2 17 - 17 17
4.
Атлетико М
 Заявка 9 4 5 0 13 - 5 17
5.
Осасуна
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
6.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
7.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Сельта
 Заявка 9 4 1 4 16 - 15 13
9.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
10.
Бетис
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
11.
Севилья
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Жирона
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Эспаньол
 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14.
Алавес
 Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 2 3 4 7 - 8 9
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
19.
Вальядолид
 Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
8.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
9.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Алавес
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
12.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
13.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Бетис
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Вальядолид Paulo Pezzolano 4
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Валенсия Пепелу 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 44 минуты.



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    Сельта 1.9% (1)
    X 3.8% (2)
    Реал Мадрид 94.3% (50)
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    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Реал Мадрид
    5.60
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    4.60
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    4.35
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    Прогнозы на матч Сельта - Реал Мадрид

    Исход игры
    Сельта
    1.8% (1)
    Ничья
    5.5% (3)
    Реал Мадрид
    92.7% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.34% (34)
    Меньше
    27.66% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    70.21% (33)
    Нет
    29.79% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    47.3% (26)
    0:2 Реал Мадрид
    14.5% (8)
    0:1 Реал Мадрид
    7.3% (4)
    1:3 Реал Мадрид
    5.5% (3)
    0:3 Реал Мадрид
    3.6% (2)
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