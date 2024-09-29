Тур: 12.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Волков ЗахарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гелоян ИшханПолузащитник
-
24 Азявин ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Агеян МигранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Захаров ГлебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евгений Харлачёв
История личных встреч
Арсенал Тула
Уфа
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1
1.3
Среднее время на гол
90
69
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.11
1.16
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
81
77
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ткачёв Сергей
|2
|0.18
|Липовой Данил
|2
|0.18
|Попов Артём
|1
|0.09
|Цараев Алан
|1
|0.09
|Раздорских Никита
|1
|0.09
|Хабибов Ансор
|1
|0.09
|Большаков Кирилл
|1
|0.09
|Одейинка Малик
|1
|0.09
|Гелоян Ишхан
|0
|0
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ложкин Владислав
|2
|0.18
|Агеян Мигран
|2
|0.18
|Кутин Денис
|1
|0.09
|Муллин Камиль
|1
|0.09
|Адаев Владислав
|1
|0.09
|Гуренко Артём
|1
|0.09
|Анисимов Андрей
|1
|0.09
|Пасевич Роман
|1
|0.09
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лёвин Владислав
|2
|0
|Бердников Алексей
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Гелоян Ишхан
|1
|0
|Шевченко Евгений
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Печенкин Никита
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Азявин Илья
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Жилкин Григорий
|1
|0
|Семенчук Давид
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перченок Александр
|6
|0
|Адаев Владислав
|3
|0
|Кутин Денис
|1
|1
|Карпов Вадим
|2
|0
|Баклов Олег
|2
|0
|Теняев Александр
|2
|0
|Анисимов Андрей
|2
|0
|Агеян Мигран
|2
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Муллин Камиль
|1
|0
|Озманов Давид
|1
|0
|Гуренко Артём
|1
|0
|Захаров Глеб
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Гыстаров Расул
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Уфа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Уфа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
4
4
Арсенал Тула
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
91% (10)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Уфа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
5
71%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
100%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
7
70%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Пропущено
3
15
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
33%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
67%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
7
47%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1
Уфа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Волгарь - Уфа 1:1 Уфа - Чайка 0:1 Уфа - Родина Москва 2:0 Шинник - Уфа 2:0
Уфа - Торпедо Москва 0:1 Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0
Результаты матчей
Арсенал Тула
Уфа
Точный счет
1:0
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Уфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
29
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|10 - 4
|23
|2.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 9
|21
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 11
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 13
|16
|10.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|8 - 8
|15
|11.
|2:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|12.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 9
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|7 - 10
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 9
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|18.
|1:2 Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|7 - 2
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|1:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|2.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|2:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|1:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Сочи
|Крамарич Мартин
|4
|Енисей
|Савельев Максим
|4
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Чайка
|Нестеров Александр
|1 3
|Тюмень
|Шавлохов Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Уфа
Исход игры
Арсенал Тула
89.7% (104)
Ничья
6.9% (8)
Уфа
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.37% (44)
Меньше
59.63% (65)
Обе команды забьют
Да
43.12% (47)
Нет
56.88% (62)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
32.8% (38)
1:0 Арсенал Тула
29.3% (34)
2:0 Арсенал Тула
21.6% (25)
1:1 Ничья
4.3% (5)
1:2 Уфа
2.6% (3)
3:0 Арсенал Тула
1.7% (2)
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