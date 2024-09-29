Арсенал Тула

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче 12-го тура Первой лиги страны сыграют «Арсенал» и «Уфа». Встреча состоится в Туле, на стадионе «Арсенал».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!