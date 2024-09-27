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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 12.
Арсенал Тула
 
Позже
Уфа
Прогнозы 38
Арсенал Тула 92.1% (35)
X 2.6% (1)
Уфа 5.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Уфа
3.55
5.90
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История личных встреч

Арсенал Тула
Уфа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Среднее время на гол

90
69

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.11
1.16

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

81
77

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ткачёв Сергей 2 0.18
Липовой Данил 2 0.18
Попов Артём 1 0.09
Цараев Алан 1 0.09
Раздорских Никита 1 0.09
Хабибов Ансор 1 0.09
Большаков Кирилл 1 0.09
Одейинка Малик 1 0.09
Гелоян Ишхан 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ложкин Владислав 2 0.18
Агеян Мигран 2 0.18
Кутин Денис 1 0.09
Муллин Камиль 1 0.09
Адаев Владислав 1 0.09
Гуренко Артём 1 0.09
Анисимов Андрей 1 0.09
Пасевич Роман 1 0.09

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лёвин Владислав 2 0
Бердников Алексей 2 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Гелоян Ишхан 1 0
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Печенкин Никита 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Жилкин Григорий 1 0
Семенчук Давид 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 6 0
Адаев Владислав 3 0
Кутин Денис 1 1
Карпов Вадим 2 0
Баклов Олег 2 0
Теняев Александр 2 0
Анисимов Андрей 2 0
Агеян Мигран 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Муллин Камиль 1 0
Озманов Давид 1 0
Гуренко Артём 1 0
Захаров Глеб 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Гыстаров Расул 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Уфа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Уфа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

4
4
Арсенал Тула
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
91% (10)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Уфа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
5
71%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
100%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
7
70%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

3
15
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
33%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
67%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1
Уфа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Волгарь - Уфа 1:1 Уфа - Чайка 0:1 Уфа - Родина Москва 2:0 Шинник - Уфа 2:0
Уфа - Торпедо Москва 0:1 Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0

Результаты матчей

Арсенал Тула
Уфа

Точный счет

1:0
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 11 6 5 0 10 - 4 23
2.
Урал
 Заявка 11 6 3 2 17 - 8 21
3.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 6 0 17 - 9 21
4.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
5.
Чайка
 Заявка 11 4 5 2 15 - 10 17
6.
Родина Москва
 Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
7.
Балтика
 Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
8.
Сочи
 Заявка 11 4 4 3 15 - 12 16
9.
Сокол
 Заявка 11 3 6 2 8 - 8 15
10.
Ротор
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
11.
Енисей
 Заявка 11 4 1 6 10 - 13 13
12.
Нефтехимик
 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
14.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 2 6 8 - 9 11
15.
Шинник
 Заявка 11 2 5 4 7 - 10 11
16.
Алания
 Заявка 11 2 4 5 6 - 9 10
17.
Уфа
 Заявка 11 2 3 6 10 - 15 9
18.
Тюмень
 Заявка 11 1 2 8 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 5 2 0 7 - 2 17
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4.
Балтика
 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
5.
Нефтехимик
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
6.
Черноморец Нв
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
9.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
10.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
12.
Шинник
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
13.
Енисей
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
14.
Ротор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
15.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
16.
Уфа
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
4.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
5.
Сочи
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
7.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
8.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
9.
Арсенал Тула
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Сокол
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
12.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
13.
Балтика
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17.
Шинник
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Енисей Ломакин Александр 3
Сокол Максименко Артём 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 4
Чайка Нестеров Александр 1 3
Тюмень Шавлохов Давид 1 3
Родина Москва Гордюшенко Астемир 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 38
    Арсенал Тула 92.1% (35)
    X 2.6% (1)
    Уфа 5.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Уфа
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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Уфа

    Исход игры
    Арсенал Тула
    92.1% (35)
    Ничья
    2.6% (1)
    Уфа
    5.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (16)
    Меньше
    57.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    44.74% (17)
    Нет
    55.26% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    34.2% (13)
    1:0 Арсенал Тула
    31.6% (12)
    2:0 Арсенал Тула
    23.7% (9)
    1:2 Уфа
    5.3% (2)
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