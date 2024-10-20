  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Комарно
0:1
Второй тайм: 50'
Железярне Подбрезова
0'
12' Желтая карточка
Dominik Zak
0:1
27' Гол
Alasana Yirajang
40' Желтая карточка
Simon Fasko
44' Желтая карточка
Rene Paraj

Ход матча

12'
Dominik Zak
 
27'
0:1
Alasana Yirajang
(Daniel Smekal)
40'
 
Simon Fasko
44'
 
Rene Paraj
46'
Ганбаяр Ганболд
Сляцки Виктор
 
Лучшие коэффициенты
Комарно
Ничья
Железярне Подбрезова
9.50
Реклама, fon.bet
4.50
Реклама, betcity.ru
2.35
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
21
Пиларж
Роберт
5
Шпирьяк
Доминик
8
Simon
Smehyl
6
Dan
Ozvolda
93
Сляцки
Виктор
12
Dominik
Zak
20
Jozef
Spyrka
22
Тамаш
Нандор
99
Patrik
Volesky
28
Данко
Адам
24
Коштрна
Кристиан
4
Оравец
Матей
18
Маркович
Алекс
27
Sanusi
Ridwan
25
Simon
Fasko
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
7
Галчик
Роланд
9
Daniel
Smekal
10
Alasana
Yirajang
Комарно
4-1-4-1
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Комарно
Железярне Подбрезова

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
4:1
ТМК
1:2
ВЛ
0:4
ВЛ
2:3
ВЛ
2:1
ВЛ
2:0
ВЛ
1:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
57

Бомбардиры внутри турнира

Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Volesky 3 0.3
Simon Smehyl 2 (1) 0.2
Ганбаяр Ганболд 1 0.1
Сильвестр Якуб 1 0.1
Тамаш Нандор 1 0.1
Jozef Spyrka 0 0
Christian Bayemi 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alasana Yirajang 3 0.3
Галчик Роланд 3 0.3
Sanusi Ridwan 2 0.2
Peter Juritka 2 0.2
Daniel Smekal 1 0.1
Samuel Datko 1 0.1
Депетрис Давид 1 (1) 0.1
Оравец Матей 0 0
Стефаник Самуэль 0 0
Славик Адриан 0 0
Демл Ондржей 0 0

Карточки

Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильвестр Якуб 2 0
Пиларж Роберт 2 0
Simon Smehyl 2 0
Слука Бранислав 2 0
Ганбаяр Ганболд 2 0
Dominik Zak 2 0
Tobias Divis 2 0
Jozef Spyrka 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Трефиль Якуб 1 0
Сляцки Виктор 1 0
Christian Bayemi 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 2 1
Rene Paraj 3 0
Samuel Datko 2 0
Simon Fasko 2 0
Vincent Chyla 2 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Славик Адриан 1 0
Галчик Роланд 1 0
Мрва Марио 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Kayode Saliman 1 0
Peter Juritka 1 0

Результаты матчей

Комарно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Комарно
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

3
11
Комарно
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Железярне Подбрезова
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
18%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Пропущено

21
14
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
19%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
24%
3
21%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
7
33%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Комарно
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1
Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1
Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1

Результаты матчей

Комарно
Железярне Подбрезова

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Комарно
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 19 - 12 25
2.
Жилина
 0:0 10 7 3 0 22 - 6 24
3.
ДАК
 10 4 3 3 15 - 10 15
4.
Спартак Трнава
 10 3 6 1 10 - 5 15
5.
Ружомберок
 10 3 4 3 13 - 13 13
6.
Железярне Подбрезова
 1:0 10 3 3 4 14 - 13 12
7.
Кошице
 11 3 3 5 15 - 16 12
8.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 11 2 5 4 11 - 14 11
9.
Тренчин
 11 2 5 4 11 - 16 11
10.
Михаловце
 11 2 4 5 13 - 21 10
11.
Комарно
 0:1 10 3 0 7 10 - 20 9
12.
Скалица
 10 2 3 5 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 0:0 5 4 1 0 12 - 5 13
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Железярне Подбрезова
 1:0 5 2 2 1 12 - 7 8
5.
Тренчин
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 6 2 1 3 7 - 9 7
8.
Спартак Трнава
 5 1 3 1 3 - 3 6
9.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Михаловце
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
ДАК
 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Комарно
 0:1 5 1 0 4 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Жилина
 0:0 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
ДАК
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Комарно
 0:1 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
7.
Ружомберок
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Кошице
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Железярне Подбрезова
 1:0 5 1 1 3 2 - 6 4
10.
Скалица
 5 1 1 3 7 - 14 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 5 0 4 1 4 - 5 4
12.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
Спартак Трнава Кратохвил Милош 5
Михаловце Тарадуда Денис 5
Тренчин Rahim Ibrahim 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Jozef Spyrka уходит с поля. Томаш Немет выходит вместо него
  • 46'
    Viktor Sliacky уходит с поля. Ганбаяр Ганболд выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Rene Paraj получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Simon Fasko получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Даниэль Смекал сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Alasana Yirajang бьет в цель!
  • 12'
    Dominik Zak получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Железярне Подбрезова.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.28. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.28 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Комарно
Ничья
Железярне Подбрезова
9.50
Реклама, fon.bet
4.50
Реклама, betcity.ru
2.35
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Комарно 0:1 Железярне Подбрезова онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Комарно
Железярне Подбрезова
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный