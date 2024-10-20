Тур: 11. Стадион: Вион.
0:1
Второй тайм: 50'
0'
12' Желтая карточкаDominik Zak
0:1
27' ГолAlasana Yirajang
40' Желтая карточкаSimon Fasko
44' Желтая карточкаRene Paraj
Ход матча
12'
27'
40'
44'
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
12
Dominik
Zak
20
Jozef
Spyrka
22
Тамаш
Нандор
28
Данко
Адам
25
Simon
Fasko
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
- Основной состав
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
-
14 Tobias DivisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Dominik ZakПолузащитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Нади ГергоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
10 Томаш Немет
-
-
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Markulik
История личных встреч
Комарно
Железярне Подбрезова
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
57
Бомбардиры внутри турнира
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Volesky
|3
|0.3
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.2
|Ганбаяр Ганболд
|1
|0.1
|Сильвестр Якуб
|1
|0.1
|Тамаш Нандор
|1
|0.1
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Christian Bayemi
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alasana Yirajang
|3
|0.3
|Галчик Роланд
|3
|0.3
|Sanusi Ridwan
|2
|0.2
|Peter Juritka
|2
|0.2
|Daniel Smekal
|1
|0.1
|Samuel Datko
|1
|0.1
|Депетрис Давид
|1 (1)
|0.1
|Оравец Матей
|0
|0
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
Карточки
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильвестр Якуб
|2
|0
|Пиларж Роберт
|2
|0
|Simon Smehyl
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Ганбаяр Ганболд
|2
|0
|Dominik Zak
|2
|0
|Tobias Divis
|2
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Сляцки Виктор
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коштрна Кристиан
|2
|1
|Rene Paraj
|3
|0
|Samuel Datko
|2
|0
|Simon Fasko
|2
|0
|Vincent Chyla
|2
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Славик Адриан
|1
|0
|Галчик Роланд
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Данко Адам
|1
|0
|Filip Mielke
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
|Peter Juritka
|1
|0
Результаты матчей
Комарно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Комарно
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
3
11
Комарно
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Железярне Подбрезова
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
18%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Пропущено
21
14
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
19%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
24%
3
21%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
7
33%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Комарно
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1
Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1
Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1
Результаты матчей
Комарно
Железярне Подбрезова
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Комарно
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
27
27
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|19 - 12
|25
|2.
|0:0
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|3.
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|4.
|10
|3
|6
|1
|10 - 5
|15
|5.
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|6.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|8.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|11 - 14
|11
|9.
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|10.
|11
|2
|4
|5
|13 - 21
|10
|11.
|0:1
|10
|3
|0
|7
|10 - 20
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|5.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|6.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|12.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|5